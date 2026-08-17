Revi, permisos con IA: CChC estima que la herramienta ha logrado reducir tiempos de tramitación en cerca de 30%

31 Marzo 2026 Trabajadores Construccion del nuevo Edificio Coorporativo del Banco Santander en la comuna de Las Condes, empleo. Foto: Andres Perez 31 Marzo 2026 Trabajadores Construccion del nuevo Edificio Coorporativo del Banco Santander en la comuna de Las Condes, empleo. Foto: Andres Perez

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en octubre del año pasado presentó por el piloto de Revi, una iniciativa con Inteligencia Artificial que buscaba reducir hasta un 20% los tiempos de tramitación de los permisos de edificación en las Direcciones de Obras Municipales. Este partió con las municipaliades de Maipú y Providencia.

Elaborado junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), la herramienta Revi que incorpora dos partes. La primera, Clara Revi, apoya al solicitante para preparar su solicitud, entregando observaciones para evitar errores y reducir los tiempos de respuesta. La segunda parte corresponde a Norman Revi que apoya a los revisores municipales, con observaciones de contenido y forma, contribuyendo a estandarizar criterios y optimizar los procesos de evaluación.

Las estimaciones es que desde la implementación de Revi, ha logrado reducir los tiempos de tramitación entre un 25% y un 30%, y en algunos casos incluso más. Particularmente, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, afirmó que la meta del municipio es alcanzar una reducción de 50% en los tiempos de tramitación.

Durante 2026 se comenzaron a incorporar los municipios a la iniciativa, y hoy ya cuenta con 17 comunas, que incluyen a Independencia, Vitacura, Renca y San Miguel en la Región Metropolitana, además de Puerto Varas, Puerto Montt, Valdivia, Puerto Aysén, Rancagua y Viña del Mar en regiones.

Actualmente, Recoleta, Alto Hospicio, La Serena, Talca y Los Ángeles se encuentran en proceso de implementación.

La meta para este 2026 es llegar a 22 municipios. Para el 2027 la CChC quiere sumar otras 57 comunas. En concreto buscarán alcanzar las comunas donde reside cerca del 80% de la población del país.

En los últimos meses el uso de la plataforma se ha intensificado, con un crecimiento promedio de 66% mensual desde marzo. Además, se ha incrementado en un 70% en las últimas cuatro semanas respecto de las cuatro anteriores y los usuarios activos semanales subió un 130% en los últimos dos meses.

Hasta el momento casi 1.300 personas están registradas en todo Chile para Cara Revi. Esta herramienta ha pre-revisado 741 expedientes, ha generado 1.924 advertencias y ha resuelto 14.401 consultas normativas. En lo que respecta a Norman hay un total de 160 funcionarios municipales activos en 12 comunas distintas, con 765 expedientes revisados, 2.738 observaciones sugeridas y 7.938 normativas resueltas.

El presidente del gremio, Alfredo Echavarría, aseguró que han visto interés tanto desde el gobierno por la herramienta, como desde otros países.