Una interesante Colombia mereció más, pero rescató un empate con Portugal para quedarse con la primera plaza del Grupo K

El Hard Rock Stadium fue el escenario de uno de los partidos más atractivos de toda la primera fase, en el cierre del Grupo K. En un gran encuentro disputado en Miami, Colombia consiguió una igualdad sin goles con la Portugal de Cristiano Ronaldo y se afianzó en el primer lugar de su zona en el Mundial.

En la antesala, el panorama era claro para ambas selecciones, que tenían el objetivo de hacerse con el liderato. En primer lugar, porque les permitía enfrentar a un tercero (Ghana en vez de Croacia), pero sobre todo porque significaba caer, en el papel, en el lado más accesible del cuadro. El empate le servía a los cafeteros, mientras que a los ibéricos únicamente la victoria.

Colombia sorprendió a Portugal y salió a presionar alto, incomodando la salida lusa. Los cafeteros incluso se las arreglaron para avisar en los primeros minutos con un par de aproximaciones. Una gran parte del público, que mayoritariamente tiñó de amarillo las tribunas, se encendió rápidamente.

El combinado sudamericano propuso un encuentro de igual a igual, con posesiones largas. A los colombianos no les quemó la pelota y buscaron construir desde abajo. Los ibéricos, algo pasmados, intentaron responder con una que otra aventura de sus talentosos atacantes. Al mismo tiempo, a un desaparecido Cristiano Ronaldo le costó entrar en juego y ser aporte.

Una interesante Colombia

En el 17′, llegó una clarísima tras una arremetida de Jhon Arias, que habilitó a Jhon Córdoba. Este último sacó un potente remate que fue contenido por Diogo Costa, que comenzó a tener bastante actividad. Unos minutos después, Rúben Neves sacó una de la línea cuando amenazaba con el primer tanto.

Cuando Colombia parecía tener más papeletas, vino la mejor de Portugal, en el 39′. Un centro de Cancelo y un error en el despeje de Lerma propició un remate a quema ropa de Bruno Fernandes. Sin embargo, Camilo Vargas evitó el tanto luso con un grandísimo paradón.

Tres minutos después, tras un lateral, donde los cafeteros evidenciaron desconcentraciones, Joao Félix también estuvo cerca de marcar. Portugal despertó y amenazó sobre la portería de los sudamericanos, en un cierre movido para ambos. Esto porque los colombianos volvieron a sacudir las manos de Costa en varias oportunidades.

Con un par de sustituciones, Portugal intentó hacerse con el dominio en el complemento. No obstante, el encuentro se transformó en un constante ida y vuelta. Un toma y recibe de ambas veredas, aunque con Colombia más cerca, sobre todo con remates de media distancia.

En el 62′, una gran triangulación terminó con un remate de Richard Ríos, en una inmejorable posición. A esta altura, la selección cafetalera merecía algo más. Un par de aproximaciones más terminaron por confirmarlo, sobre todo una volea de Luis Suárez desde el punto penal, en el 88′, que pudo cambiar todo.

Sin embargo, en los descuentos, Davinson Sánchez desató la algarabía, pero el tanto fue anulado por una ajustada posición de adelanto. Finalmente, el marcador se quedó en blanco.

Con este resultado, Colombia se quedó con el liderato del Grupo K y enfrentará a Ghana. En tanto, Portugal terminó en el segundo puesto y se medirá con Croacia.