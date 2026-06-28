SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Una interesante Colombia mereció más, pero rescató un empate con Portugal para quedarse con la primera plaza del Grupo K

    Cafeteros y lusos igualaron 0-0 en un entretenido partido en Miami. El elenco sudamericano fue superior y se quedó corto en el resultado, sin embargo, logró el liderato de su zona. Se medirá ante Ghana, mientras que los europeos harán lo propio con Croacia.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    (Xinhua/Zhang Chen).

    El Hard Rock Stadium fue el escenario de uno de los partidos más atractivos de toda la primera fase, en el cierre del Grupo K. En un gran encuentro disputado en Miami, Colombia consiguió una igualdad sin goles con la Portugal de Cristiano Ronaldo y se afianzó en el primer lugar de su zona en el Mundial.

    En la antesala, el panorama era claro para ambas selecciones, que tenían el objetivo de hacerse con el liderato. En primer lugar, porque les permitía enfrentar a un tercero (Ghana en vez de Croacia), pero sobre todo porque significaba caer, en el papel, en el lado más accesible del cuadro. El empate le servía a los cafeteros, mientras que a los ibéricos únicamente la victoria.

    Colombia sorprendió a Portugal y salió a presionar alto, incomodando la salida lusa. Los cafeteros incluso se las arreglaron para avisar en los primeros minutos con un par de aproximaciones. Una gran parte del público, que mayoritariamente tiñó de amarillo las tribunas, se encendió rápidamente.

    El combinado sudamericano propuso un encuentro de igual a igual, con posesiones largas. A los colombianos no les quemó la pelota y buscaron construir desde abajo. Los ibéricos, algo pasmados, intentaron responder con una que otra aventura de sus talentosos atacantes. Al mismo tiempo, a un desaparecido Cristiano Ronaldo le costó entrar en juego y ser aporte.

    Una interesante Colombia

    En el 17′, llegó una clarísima tras una arremetida de Jhon Arias, que habilitó a Jhon Córdoba. Este último sacó un potente remate que fue contenido por Diogo Costa, que comenzó a tener bastante actividad. Unos minutos después, Rúben Neves sacó una de la línea cuando amenazaba con el primer tanto.

    Cuando Colombia parecía tener más papeletas, vino la mejor de Portugal, en el 39′. Un centro de Cancelo y un error en el despeje de Lerma propició un remate a quema ropa de Bruno Fernandes. Sin embargo, Camilo Vargas evitó el tanto luso con un grandísimo paradón.

    Tres minutos después, tras un lateral, donde los cafeteros evidenciaron desconcentraciones, Joao Félix también estuvo cerca de marcar. Portugal despertó y amenazó sobre la portería de los sudamericanos, en un cierre movido para ambos. Esto porque los colombianos volvieron a sacudir las manos de Costa en varias oportunidades.

    Con un par de sustituciones, Portugal intentó hacerse con el dominio en el complemento. No obstante, el encuentro se transformó en un constante ida y vuelta. Un toma y recibe de ambas veredas, aunque con Colombia más cerca, sobre todo con remates de media distancia.

    En el 62′, una gran triangulación terminó con un remate de Richard Ríos, en una inmejorable posición. A esta altura, la selección cafetalera merecía algo más. Un par de aproximaciones más terminaron por confirmarlo, sobre todo una volea de Luis Suárez desde el punto penal, en el 88′, que pudo cambiar todo.

    Sin embargo, en los descuentos, Davinson Sánchez desató la algarabía, pero el tanto fue anulado por una ajustada posición de adelanto. Finalmente, el marcador se quedó en blanco.

    Con este resultado, Colombia se quedó con el liderato del Grupo K y enfrentará a Ghana. En tanto, Portugal terminó en el segundo puesto y se medirá con Croacia.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de PortugalSelección de ColombiaCristiano Ronaldo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan muerte de conductor tras disparo de carabinero durante fiscalización en cementerio de La Serena

    Ministro de Seguridad israelí califica de “gran error” el acuerdo marco entre Israel y Líbano y exige a Netanyahu rectificar

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Un veterano de tres guerras: Guillermo Parvex y la historia olvidada que revivió gracias a un cuaderno borroso

    Colin Farrell: “Me sentí como un extraterrestre durante mi adolescencia y en varios momentos de mis 20”

    EE.UU. ataca nuevamente la costa iraní de Ormuz y Trump advierte que “puede llegar un punto en el que ya no podamos ser razonables”

    Lo más leído

    1.
    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

    2.
    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    3.
    Cifras en medio de las polémicas: los millonarios ingresos de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

    Cifras en medio de las polémicas: los millonarios ingresos de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

    4.
    En España festinan tras eliminar a Uruguay: “Jugó la trampa de la intimidación, pero se va del Mundial antes de tiempo”

    En España festinan tras eliminar a Uruguay: “Jugó la trampa de la intimidación, pero se va del Mundial antes de tiempo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    Investigan muerte de conductor tras disparo de carabinero durante fiscalización en cementerio de La Serena
    Chile

    Investigan muerte de conductor tras disparo de carabinero durante fiscalización en cementerio de La Serena

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva

    LATAM envía a Venezuela equipos de emergencia y ayuda humanitaria a afectados por terremotos

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos
    Negocios

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos

    Un acuerdo para crecer, no para una “cambiatón tributaria”

    Los planes de Salcobrand al 2030

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    RD Congo hace historia: remonta ante Uzbekistán y avanza de ronda en el Mundial por primera vez
    El Deportivo

    RD Congo hace historia: remonta ante Uzbekistán y avanza de ronda en el Mundial por primera vez

    Una interesante Colombia mereció más, pero rescato un empate con Portugal para quedarse con la primera plaza del Grupo K

    A dieciseisavos detrás de Inglaterra: Croacia gana en el epílogo y le arrebata a Ghana el segundo lugar del grupo

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre
    Cultura y entretención

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Un veterano de tres guerras: Guillermo Parvex y la historia olvidada que revivió gracias a un cuaderno borroso

    Colin Farrell: “Me sentí como un extraterrestre durante mi adolescencia y en varios momentos de mis 20”

    Ministro de Seguridad israelí califica de “gran error” el acuerdo marco entre Israel y Líbano y exige a Netanyahu rectificar
    Mundo

    Ministro de Seguridad israelí califica de “gran error” el acuerdo marco entre Israel y Líbano y exige a Netanyahu rectificar

    EE.UU. ataca nuevamente la costa iraní de Ormuz y Trump advierte que “puede llegar un punto en el que ya no podamos ser razonables”

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención