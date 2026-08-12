Identifican a 93 de 181 fallecidos por terremoto en Colombia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia informó este martes que ha recibido 180 cuerpos de personas fallecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país durante la jornada del lunes.

Del total de víctimas cuyos cuerpos han sido derivados al organismo, 93 ya han sido identificadas, mientras continúan las labores para establecer la identidad de las restantes.

“A la fecha, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha recibido 180 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 93 víctimas”, informó el organismo en un comunicado.

De acuerdo con el listado publicado por Medicina Legal, entre las víctimas identificadas se encuentran dos menores de edad, de ocho y 17 años, además de 55 mujeres y 36 hombres.

Respecto de la entrega de los cuerpos a sus familiares, el instituto explicó que el procedimiento se realizará en coordinación con la Fiscalía General de Colombia, a través de las sedes correspondientes de cada municipio.

“El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso”, señaló el organismo.

Balance aumenta a 181 fallecidos

El reporte de Medicina Legal se conoce mientras continúa aumentando el balance de víctimas provocado por el fuerte terremoto.

De acuerdo con las últimas cifras entregadas por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, 181 personas han fallecido y otras 2.595 han resultado heridas producto del movimiento telúrico.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate e identificación de víctimas en las zonas afectadas por el terremoto.