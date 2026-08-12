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    Inusual noche de invierno en Iquique: temperaturas sobre 30 °C, fuertes vientos, lluvias y tormentas eléctricas

    Las ráfagas provocaron voladuras de techumbres y cortes de suministro que afectaron a más de 10 mil clientes. Ante las condiciones meteorológicas, se suspendieron las clases en Iquique, Alto Hospicio y Pisagua para este miércoles.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Tormenta eléctrica en Iquique.

    Una noche de invierno completamente inusual viven los habitantes de Iquique, en la Región de Tarapacá, debido a una serie de fenómenos meteorológicos simultáneos registrados entre la tarde de este martes y la madrugada del miércoles. La zona ha sido afectada por lluvias, fuertes vientos cálidos, tormentas eléctricas y un abrupto aumento de las temperaturas, que superaron los 30 °C.

    De acuerdo con registros difundidos en redes sociales, una vez caída la noche la ciudad presentó fuertes ráfagas de viento cálido, que provocaron problemas por la voladura de techumbres y cortes en el suministro eléctrico.

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportaba pasada la medianoche de este miércoles 10.179 clientes sin suministro eléctrico en Iquique. A ellos se sumaban 1.226 afectados en Alto Hospicio y otros 246 en Huara.

    Según reportes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y observaciones locales, la estación del aeropuerto Diego Aracena registró una temperatura máxima de 32,2 °C alrededor de las 18.00 horas.

    El calor se prolongó durante varias horas. A las 19.45 se registraban 31,3 °C y, cerca de las 23.00, los termómetros todavía se mantenían entre los 30 y 31 °C, con una humedad relativa cercana al 29% y vientos provenientes del este, cuyas ráfagas alcanzaron entre 48 y 59 km/h.

    Los fuertes vientos también provocaron suspensión de polvo y arena, afectando a distintos sectores de la zona. Cerca de la 1.00 de la madrugada, la temperatura finalmente comenzó a descender y se situaba en torno a los 23 °C, de acuerdo con la DMC.

    Producto de las condiciones meteorológicas que afectan a la región, el Ministerio de Educación determinó además suspender las clases en Iquique, Alto Hospicio y Pisagua durante este miércoles 12 de agosto.

    Más sobre:IquiqueRegión de TarapacáLluviasVientos

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