Inusual noche de invierno en Iquique: temperaturas sobre 30 °C, fuertes vientos, lluvias y tormentas eléctricas

Una noche de invierno completamente inusual viven los habitantes de Iquique, en la Región de Tarapacá, debido a una serie de fenómenos meteorológicos simultáneos registrados entre la tarde de este martes y la madrugada del miércoles. La zona ha sido afectada por lluvias, fuertes vientos cálidos, tormentas eléctricas y un abrupto aumento de las temperaturas, que superaron los 30 °C.

De acuerdo con registros difundidos en redes sociales, una vez caída la noche la ciudad presentó fuertes ráfagas de viento cálido, que provocaron problemas por la voladura de techumbres y cortes en el suministro eléctrico.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportaba pasada la medianoche de este miércoles 10.179 clientes sin suministro eléctrico en Iquique. A ellos se sumaban 1.226 afectados en Alto Hospicio y otros 246 en Huara.

Según reportes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y observaciones locales, la estación del aeropuerto Diego Aracena registró una temperatura máxima de 32,2 °C alrededor de las 18.00 horas.

El calor se prolongó durante varias horas. A las 19.45 se registraban 31,3 °C y, cerca de las 23.00, los termómetros todavía se mantenían entre los 30 y 31 °C, con una humedad relativa cercana al 29% y vientos provenientes del este, cuyas ráfagas alcanzaron entre 48 y 59 km/h.

Los fuertes vientos también provocaron suspensión de polvo y arena, afectando a distintos sectores de la zona. Cerca de la 1.00 de la madrugada, la temperatura finalmente comenzó a descender y se situaba en torno a los 23 °C, de acuerdo con la DMC.

Producto de las condiciones meteorológicas que afectan a la región, el Ministerio de Educación determinó además suspender las clases en Iquique, Alto Hospicio y Pisagua durante este miércoles 12 de agosto.