Inusual noche de invierno en Iquique: temperaturas sobre 30 °C, fuertes vientos, lluvias y tormentas eléctricas
Las ráfagas provocaron voladuras de techumbres y cortes de suministro que afectaron a más de 10 mil clientes. Ante las condiciones meteorológicas, se suspendieron las clases en Iquique, Alto Hospicio y Pisagua para este miércoles.
Una noche de invierno completamente inusual viven los habitantes de Iquique, en la Región de Tarapacá, debido a una serie de fenómenos meteorológicos simultáneos registrados entre la tarde de este martes y la madrugada del miércoles. La zona ha sido afectada por lluvias, fuertes vientos cálidos, tormentas eléctricas y un abrupto aumento de las temperaturas, que superaron los 30 °C.
De acuerdo con registros difundidos en redes sociales, una vez caída la noche la ciudad presentó fuertes ráfagas de viento cálido, que provocaron problemas por la voladura de techumbres y cortes en el suministro eléctrico.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportaba pasada la medianoche de este miércoles 10.179 clientes sin suministro eléctrico en Iquique. A ellos se sumaban 1.226 afectados en Alto Hospicio y otros 246 en Huara.
Según reportes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y observaciones locales, la estación del aeropuerto Diego Aracena registró una temperatura máxima de 32,2 °C alrededor de las 18.00 horas.
El calor se prolongó durante varias horas. A las 19.45 se registraban 31,3 °C y, cerca de las 23.00, los termómetros todavía se mantenían entre los 30 y 31 °C, con una humedad relativa cercana al 29% y vientos provenientes del este, cuyas ráfagas alcanzaron entre 48 y 59 km/h.
Los fuertes vientos también provocaron suspensión de polvo y arena, afectando a distintos sectores de la zona. Cerca de la 1.00 de la madrugada, la temperatura finalmente comenzó a descender y se situaba en torno a los 23 °C, de acuerdo con la DMC.
Producto de las condiciones meteorológicas que afectan a la región, el Ministerio de Educación determinó además suspender las clases en Iquique, Alto Hospicio y Pisagua durante este miércoles 12 de agosto.
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