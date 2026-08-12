Trump asegura que EE.UU. tiene el “control total” del estrecho de Ormuz en medio del bloqueo a Irán

Varios buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Foto: Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz, estratégico paso marítimo convertido en uno de los principales focos de tensión en el conflicto en Medio Oriente y sobre el cual Washington e Irán han impuesto un bloqueo.

“Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”, afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

Trump realizó las declaraciones al ser consultado por Irán, país respecto del cual aseguró mantener una profunda desconfianza.

“Soy la última persona que confiaría” en la República Islámica, sostuvo el jefe de la Casa Blanca, para luego agregar: “Me han mentido constantemente”.

En esa línea, el mandatario afirmó que, después de alrededor de medio siglo, Irán “ya no es el matón de Oriente Próximo” y destacó la posición en que, a su juicio, se encuentra actualmente Estados Unidos.

“En algún momento, quizás hagan algo y entonces reciban una paliza, pero ahora mismo estamos en una posición muy buena”, agregó.

Irán condiciona apertura del estrecho

Las declaraciones de Trump se producen horas después de que el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, condicionara la apertura del estrecho de Ormuz a una serie de exigencias.

Entre ellas, planteó un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, además del término del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes que permanecen congelados.

El estrecho se ha convertido así en una de las principales herramientas de presión en medio de la escalada, mientras ambos países mantienen restricciones sobre el tránsito marítimo.

EE.UU. dispara contra buque que se dirigía a Irán

En paralelo, el Ejército de Estados Unidos informó a través de redes sociales que disparó dos misiles contra el buque Vela Nova, de bandera panameña, cuando intentaba atravesar el golfo Pérsico con destino a un puerto iraní.

Según la versión estadounidense, la embarcación buscaba “violar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní”.

En la misma publicación, las fuerzas estadounidenses informaron que hasta ahora han desviado 55 buques mercantes que presuntamente intentaban eludir el bloqueo.

Además, señalaron haber inutilizado tres embarcaciones que no cumplieron con las normas y abordado otras dos en el marco de las operaciones desplegadas en la zona.