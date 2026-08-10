Diego Forlán se demoró poco en marcar diferencias respecto del ciclo de Marcelo Bielsa en la banca de la selección de Uruguay. El exdelantero de Independiente y el Manchester United no hizo más que asumir la banca de la Celeste para sentar el primer principio que lo distancia del rosarino, quien dejó el puesto después de fracasar en el Mundial.

En su paso por la escuadra charrúa, el exseleccionador chileno marcó un cambio de época: eliminó de las listas a los jugadores históricos del equipo oriental. Forlán, en cambio, se mostró dispuesto a reincorporar al más emblemático: Luis Suárez.

Diego Forlán se distancia de Marcelo Bielsa y le abre las puertas de la selección de Uruguay a Luis Suárez

El ariete de 39 años sigue mostrando vigencia en el Inter Miami, donde es compañero de Lionel Messi y Maximiliano Falcón. En esa línea, Forlán le abre la puerta a una eventual convocatoria. “Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si él está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?“, expresó el entrenador.

La valoración está acompañada de una consideración que incluye la actualidad del exgoleador del Liverpool. “Nadie va a discutir lo que es Luis”, planteó el entrenador.

Diego Forlán, en su presentación como técnico de Uruguay (Foto: AUF) Christian Andres Gonzalez Arancibia

Suárez espera el llamado

Suárez ha dicho que está abierto a la posibilidad. “Jamás le diría que no a la selección”, planteó en abril. Se había despedido del combinado charrúa en septiembre de 2024, en el empate entre la Celeste y Paraguay, por las Eliminatorias.

Después de su partida, el Pistolero criticó a Bielsa. Cuestionó la tensión que había generado el argentino en el vestuario, un síntoma que se hizo evidente durante el torneo planetario que se disputó en Norteamérica, donde fue notoria la fractura entre los referentes del plantel y el cuerpo técnico.

El ariete ha marcado 69 goles en 143 partidos con la camiseta de su país. Es el el máximo goleador histórico de Uruguay. Además, suma 16 apariciones en Copas del Mundo. Participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Bielsa no lo consideró en el que pudo ser su quinto torneo global.