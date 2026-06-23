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    El potente mensaje de Luis Suárez a Marcelo Bielsa: “Hay que asumir las consecuencias de lo que se decidió”

    El goleador histórico de la selección de Uruguay habló fuerte en la antesala del duelo clave de la Celeste ante España, el próximo viernes, que decidirá el futuro de los charrúas en el Mundial 2026.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Luis Suárez dio duro mensaje de Bielsa en la Celeste. Foto: @Uruguay - X

    Pese a que han pasado casi dos años de su última presencia en la selección de Uruguay, el delantero Luis Suárez todavía vibra y siente como suya la Celeste. El goleador histórico del equipo oriental solidariza con la situación límite que vive el equipo, el cual está obligado a vencer a España para acceder a la siguiente ronda.

    El salteño ha tenido un papel activo en la organización de la Copa del Mundo 2026. No solo porque juega en el Inter Miami de Estados Unidos, uno de los países organizadores, sino también por su participación en diferentes actividades como embajador de la Conmebol. Precisamente, en uno de sus eventos, el delantero entregó sus impresiones sobre esta versión del torneo planetario.

    “Este es un Mundial muy complicado, porque hay grandes selecciones. Hablar de una sorpresa es muy difícil, porque ha habido muchos resultados inesperados. Los partidos hay que jugarlos, todos tienen mucha ambición, incluso las cuatro grandes candidatas pueden quedar afuera antes de lo previsto”, afirmó Suárez.

    Asimismo, agregó que “como sudamericano quiero que a las selecciones de la región les vaya bien, que puedan avanzar y dejar una buena imagen. En Europa solo se habla de Europa, dicen que son los más fuertes y que son las candidatas, que acá estamos un escalón más abajo”.

    Consultado sobre la convocatoria de su amigo Neymar, una de las figuras de Brasil, el charrúa aclaró que “cuando lo convocaron se lo dije… ver la felicidad que generó en todo Brasil su convocatoria demostró el cariño que le tienen y de la unión entre la gente por su selección. Quiero verlo jugando, que ayude a Brasil, es lo que él más quiere”.

    Mensaje a Bielsa

    Tras el empate ante Cabo Verde, la selección de Uruguay suma dos puntos en igual cantidad de partidos. Pobre rendimiento que obliga al equipo de Marcelo Bielsa a conseguir una victoria el próximo viernes ante España, uno de los equipos favoritos al título, para seguir en competencia.

    “Es una situación límite, pero los uruguayos estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Lo hemos demostrado en otros Mundiales y en otras situaciones. En estos momentos es donde más sacamos esa valentía, esa fuerza grupal, ese carácter que necesitamos demostrar. Esperemos que este gran grupo de jugadores lo pueda demostrar este viernes”, afirmó el Pistolero.

    El jugador vio desde las graderías el empate 2-2 de la Celeste ante los africanos de Cabo Verde en Miami, al respecto comentó que “sentí la impotencia de no poder hacer nada. Uno sigue teniendo esa adrenalina de jugador, esa llama de querer ayudar a la selección, pero estoy disfrutando desde la parte que me toca. Soy padre, mis hijos aman a Uruguay y verlos sufrir ayer fue complicado, pero toca asumir ese rol. Ver a mis compañeros tristes en el final deja una sensación amarga, pero ellos saben cómo asumir esta situación y van a estar fuertes porque son uruguayos”.

    Tras su salida del equipo nacional, Suárez tuvo públicas diferencias con Marcelo Bielsa, uno de los principales apuntados por el complicado presente que vive la escuadra oriental. Al respecto, el goleador aseguró que “cada entrenador tiene su forma de llevar este tipo de situaciones. No nos gusta llegar de esta manera, pero demostrar esa fuerza en momentos así es lindo como uruguayos”.

    Requerido por la decisión del entrenador argentino de no convocarlo, el máximo anotador en la historia de la Celeste advirtió que “las decisiones hay que tomarlas y hay que asumir las consecuencias de lo que se decidió. El entrenador (Marcelo Bielsa) tiene bastante experiencia como para saber las decisiones que toma. Si en su momento las tomó será porque para él eran las acertadas. Con el diario del lunes es fácil opinar o criticar, porque lo que más vende es la crítica”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de UruguayLuis SuárezMarcelo BielsaSelección de España

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