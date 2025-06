No olvida el conflicto con Marcelo Bielsa: el mea culpa de Luis Suárez que sorprende en Uruguay

Mientras la selección de Uruguay se prepara para disputar un crucial duelo por Eliminatorias ante Paraguay, Luis Suárez toca un tema sensible. En una extensa entrevista con El País, el Pistolero se refirió a su conflicto con Marcelo Bielsa y su posterior alejamiento de la Celeste. También habló de diversos temas como su retiro o el actual momento de la selección charrúa.

“A ver, hice lo que debía hacer en ese momento. Quizás con el diario del lunes se generó algo que yo no quería, pero yo siempre quiero lo mejor para la selección. Las cosas se hablan puertas para adentro, sí, está claro, y yo las hablé puertas para adentro”, comenzó reflexionando sobre la problemática con el rosarino.

“Me dolió todo lo que se generó, pero es algo lo cual quise hacerlo para ayudar en ese momento. Quizás no fue el adecuado, sí, lo entiendo y lo acepto perfectamente, pero siempre quiero lo mejor para la selección y lo mejor en ese momento era que quise ayudar de esa manera. Hay gente que se lo puede tomar bien y hay gente que se lo puede tomar mal como ocurrió. La realidad es que busqué ayudar a la selección, pero no fue el mejor momento“, continuó.

Suárez realizó una autocrítica por las consecuencias de sus comentarios alrededor de la Celeste. “Lo entiendo y lo acepto. Siempre afronté las cosas así, soy muy directo. Pasó mismo en la Copa América cuando tuvimos alguna situación, yo lo intento aclarar ahí, soy muy frontal en ese sentido. Lo que no quiero es dañar a la selección, capaz que se dañó en ese momento y lo acepto. Yo quiero mucho a la selección, disfruto mucho de la selección, mis hijos disfrutan de la selección, disfrutan del momento que están viviendo, disfruto de toda esa etapa en la selección. Quizás no fue el momento, ya lo aclaré, ya lo dije, pero yo lo que quiero es lo mejor, y para mí en ese momento era lo mejor. Capaz que por ser muy frontal, hay veces que me perjudica a mí”, aseguró.

Por ora parte, también aseguró que nunca más volvió a comunicación con Bielsa. “No, ningún contacto, y no creo que fuese necesario tampoco”, sentenció sobre el conflicto con el técnico argentino.

Retiro y presente de la Celeste

Suárez también entregó detalles de un posible adiós al fútbol. “Es difícil hablar de plazos de un final. Sí sé que el jugador de fútbol tiene que prepararse para el final porque no está preparado. Me pasó en la selección; te tenés que preparar muy bien para afrontar ese final. El tiempo dirá para cuanto estoy, pero sigo teniendo esa llama de querer jugar, de querer competir, y mientras esa llama esté encendida voy a querer seguir compitiendo hasta que me dé y no tengo un plazo de que sea este (año) o el otro. Pero mientras siga con ganas, vigente y demostrándolo voy a seguir disfrutando”, dijo.

El artillero también habló del mal contexto que pasa la Celeste, que ha ganado apenas un partido de los últimos ocho. “Son rachas que pasan en las Eliminatorias. Fijate que salvo Argentina todas las selecciones pasan por rachas negativas, las pasamos nosotros previo a Qatar y antes de Rusia, aunque hicimos una gran Eliminatoria. Son momentos donde no se dan los resultados, no se da el juego, pero lo bueno es que Uruguay va a llegar al Mundial y que vamos a disfrutar de que Uruguay haga un gran torneo porque somos todos hinchas de la selección. Queda un año para agarrar confianza”, señaló.

Por otra parte, también reflexionó sobre el momento que viven las selecciones menores. La Celeste no clasificó al Mundial Sub 17 ni Sub 20. “No encuentro la razón de tanta crítica. Yo tampoco soy el que evalúa esos procesos, lo que sí me doy cuenta que el adolescente de hoy en día, de 16, 17 años, no está preparado para afrontar ese tipo de críticas que la gente hoy en día hace. Tenemos que cuidar el diamante en bruto, lo que es el joven uruguayo. Tuvimos el privilegio de ser campeones del mundo Sub 20, pero hay que tener mucho cuidado en la parte psicológica y futbolística. Hay mucha cosa por mejorar, no es solamente conseguir un logro y clasificar a un Mundial con 16 o 17 años; capaz que no nos damos cuenta de la crítica que le hacemos a ese adolescente y que no está preparado. Depende de cómo está rodeado, depende de las carencias que tiene o qué tuvo en su crecimiento; no estamos preparados para todo lo que podemos afrontar, hay que tener cuidado con esa crítica. Yo hasta los 19, 20 años no había debutado en las selecciones y decís ¿cómo no hizo un proceso juvenil? Capaz que el jugador de hoy de 17 años, que está quedando afuera de un Sudamericano, hay que prepararlo para la mayor, no para que ya consiga los logros. Porque si consigue los logros tan temprano, a veces te puede perjudicar y jugar una mala pasada. Hay que cuidarlos“, reflexionó.