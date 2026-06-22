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    La reacción de Luis Suárez tras la nueva decepción de la Uruguay de Bielsa ante Cabo Verde

    El Pistolero estuvo presente en el Hard Rock Stadium de Miami y vio el empate 2-2 que dejó colgando a la Celeste en el Mundial.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El lamento de Luis Suárez tras el empate de Uruguay con Cabo Verde. Foto: captura de pantalla.

    Uruguay sufrió un duro golpe. La Celeste tenía la obligación de ganar y solo rescató un empate ante Cabo Verde. Fue 2-2 en Miami para una nueva decepcionante jornada del equipo dirigido por Marcelo Bielsa. El resultado provocó desazón en el país y una de sus máximas leyendas: Luis Suárez.

    El máximo goleador de la selección charrúa estuvo presente en el Hard Rock Stadium y se ubicó en uno de los palcos junto a su familia. Su presencia, lógicamente, se llevó todos los reflectores. Cada acción, tanto en la previa como durante y después del cotejo, fue captada por las cámaras.

    Se le vio visiblemente emocionado en la salida de los equipos a la cancha, incluso llegando a las lágrimas. Fue enfocado en la pantalla gigante del estadio y recibió una ovación. En ese contexto fue que se quebró. Cabe mencionar que Suárez se retiró de la Celeste en la Copa América 2024.

    Suárez pasó de estar notoriamente afectado por la apertura de la cuenta caboverdiana a aplaudir eufóricamente las anotaciones de Maxi Araujo y Agustín Canobbio. El Pistolero festejó con todo.

    No obstante, todo volvió a cambiar con el empate de Cabo Verde y el cierre del encuentro. La transmisión volvió a captar al delantero, aunque esta vez lejos de estar feliz.

    Suárez reaccionó con una profunda resignación. Se tomó la cabeza mientras miraba hacia el campo del Hard Rock.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de UruguaySelección de Cabo VerdeLuis SuárezMarcelo Bielsa

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