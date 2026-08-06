Kast encabeza operativo policial en Plaza de Armas y asegura que “la mano ha cambiado”

Durante la mañana de este jueves, el Presidente José Antonio Kast encabezó un operativo preventivo en Plaza de Armas, en la comuna de Santiago, instancia en la que destacó la labor de las policías y aseguró que “la mano ha cambiado”.

Según mencionó el mandatario, “El crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, ha ido ocupando espacios que no les corresponden. Quiero decirles que la mano ha cambiado”.

“El Gobierno, la sociedad civil, todos los chilenos están hoy día muy agradecidos del trabajo preventivo que realiza Carabineros, del trabajo de investigación que realiza la Policía de Investigaciones, y nada más importante que la unidad entre todas las fuerzas policiales”, agregó.

Cabe recordar que durante la noche del miércoles en cadena nacional, Kast anunció que se presentarán una serie de medidas en materia de seguridad.

En esa línea, Kast señaló durante esta mañana que “juntos somos más en contra del crimen organizado. Juntos vamos a lograr que Chile vuelva a tener ese lugar que nunca debió haber perdido de ser el país más seguro de toda Latinoamérica. El esfuerzo que ustedes realizan cuenta con todo el respaldo de nuestro Gobierno, cuenta con el respaldo de la ciudadanía”.

“A los delincuentes les decimos que los vamos a perseguir, que los vamos a encontrar, que los vamos a entregar ante la justicia y los van a condenar”, añadió.

El operativo contempló el despliegue de 60 funcionarios de Carabineros y 55 efectivos de la PDI, con apoyo de Seguridad Municipal, quienes fueron destinados a distintos puntos del centro de Santiago para fortalecer las labores de fiscalización y seguridad.

Finalmente, Kast hizo un llamado a las policías, afirmando que “sientan el respaldo de todos nosotros, ahí estaremos, y juntos vamos a recuperar nuestra patria. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes y a todos los colegas de ustedes a lo largo de todo Chile, que permitan que nuestra patria sea un lugar más seguro”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al operativo a través de redes apuntando que “En la Plaza de Armas dimos inicio a un copamiento policial para reforzar la presencia del Estado en las calles, con fiscalizaciones, controles de identidad, vehiculares y migratorios. Seguimos trabajando coordinadamente para recuperar los espacios públicos y entregar mayor seguridad a las familias”.