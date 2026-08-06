Kast refrenda seguridad como prioridad de la agenda de gobierno y confirma reforma constitucional en la materia

Luego de conseguir el despacho de la megarreforma, el Presidente José Antonio Kast volvió a poner en el centro la principal promesa de campaña que lo llevó a La Moneda.

En la cadena nacional de este miércoles -que se extendió por cerca de 17 minutos-, el Mandatario reivindicó la aprobación de la principal iniciativa legislativa impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y confirmó que será la seguridad pública el ítem que concentrará las prioridades del gobierno durante los próximos meses .

En una primera parte, Kast destacó el cierre de la tramitación legislativa de la megarreforma, que el martes logró superar su último trámite en el Congreso y que ahora deberá enfrentar el control de constitucionalidad ante el TC tras el ingreso de tres requerimientos opositores.

Si bien el Mandatario agradeció a los parlamentarios no oficialistas que contribuyeron a aprobar el llamado Plan de Reconstrucción Nacional, también dedicó un pasaje de su discurso a emplazar a los sectores de izquierda que se opusieron a la iniciativa.

“Quiero invitar a la oposición a sumarse al desafío que tenemos todos los chilenos de volver a crecer y generar empleos. Especialmente a quienes se oponen a todo y que siguen reivindicando políticas que fracasaron generando más pobreza y vulnerabilidad. Los chilenos se cansaron de retroceder, quieren avanzar y progresar de verdad. Y este es el camino para que Chile vuelva a crecer”, apuntó.

Luego, aprovechó el mensaje para proyectar las prioridades de la fase que viene, donde el gobierno pretende concentrar buena parte de sus esfuerzos políticos y legislativos en el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y el control fronterizo.

De esta forma, el Jefe de Estado reafirmó la seguridad como un eje principal de su gobierno. Esto, en medio de la proliferación de propuestas que han surgido desde los partidos que sustentan su administración.

“Sé que todos los días hay ruido. Hay polémicas, contingencias, titulares que sirven de poco y se olvidan a la semana siguiente. Nuestro gobierno no se va a dejar confundir por ese ruido”, dijo en medio de las distintas propuestas que han levantado en su sector.

Y añadió: “La agenda de los chilenos es la seguridad de su barrio, es el sueldo de fin de mes, es la posibilidad de progresar con esfuerzo propio. Y esa agenda —la de ustedes— es la agenda de nuestro gobierno”.

Así, el anuncio de mayor alcance político fue la decisión del Ejecutivo de impulsar una reforma constitucional para establecer expresamente que la protección de la seguridad de las personas es un deber del Estado. Según explicó Kast, el cambio busca dotar al Estado de “un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”.

“El mensaje es claro y directo: los chilenos van a recuperar su libertad, y los delincuentes y narcotraficantes la perderán para siempre. Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación . Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer”, aseguró Kast.

Que el gobierno decidiera reformar la Constitución, tal como adelantó La Tercera hace algunos días, implica volver a intervenir la estructura de la Carta Fundamental, abriendo nuevamente un debate que parecía cerrado tras el fracaso de los dos procesos constitucionales impulsados en los últimos años.

De hecho, la decisión supone que la administración Kast vuelva a instalar una discusión constitucional, pese a que fue precisamente el Partido Republicano el que lideró el último proceso que terminó siendo rechazado por la ciudadanía.

Dicha reforma será el eje central de la denoinada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos -algunos ya ingresados al Congreso, como mensajes o mociones parlamentarias y otros que serán presentados en los próximos días- con el que el Ejecutivo pretende replicar la velocidad con que logró aprobar su reforma económica.

El Mandatario instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, sacar adelante ese conjunto de iniciativas antes de Navidad .

El plan fue estructurado por Kast en torno a cuatro ejes: perseguir, capturar, juzgar y condenar. Bajo esa lógica, el Mandatario comprometió mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios considerados más críticos del país y profundizar la persecución de las organizaciones criminales, apuntando no solo a sus líderes, sino también a sus colaboradores, encubridores, cómplices y testaferros.

A esa primera línea de acción sumó una batería de medidas para fortalecer la capacidad de captura de las policías, entre ellas ampliar de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia, extender la retención migratoria y las facultades para expulsar a extranjeros en situación irregular, intensificar la búsqueda de prófugos de la justicia y reforzar el control fronterizo mediante zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente.

Adicional a ello, el Presidente planteó una agenda destinada a endurecer la respuesta penal del Estado. En ella incluyó una mayor protección jurídica para policías, gendarmes y miembros de las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa. “El carabinero, el policía, gendarme o integrante de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, defendiendo su vida o la de un tercero, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente”, puntualizó.

Además, incluyó la tipificación como delito de la instalación de barricadas u otros obstáculos para bloquear calles; y el aumento de las sanciones para quienes recluten o utilicen menores de edad en actividades vinculadas al crimen organizado.

Respecto a las condenas, Kast anunció cambios orientados a endurecer las consecuencias para las organizaciones criminales.

Entre ellos, crear el delito autónomo de pertenecer a una organización criminal con penas agravadas, establecer un régimen penitenciario especial para narcotraficantes que continúen entregando órdenes desde las cárceles y crear una nueva agencia estatal encargada de decomisar y destruir los bienes provenientes del crimen organizado .

Los anuncios del discurso presidencial serán complementados este jueves con una actividad encabezada por el Presidente y el titular de Seguridad, Martín Arrau, en la Escuela de Carabineros. La ceremonia, convocada a primera hora -con invitaciones a parlamentarios de oficialismo y oposición-, será el lanzamiento de la agenda legislativa para fortalecer la seguridad pública y servirá para entregar detalles de los proyectos y medidas adelantados por Kast durante su mensaje al país.