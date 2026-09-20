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    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias, según MOP

    La cartera de Obras Públicas instó a los conductores a informarse sobre las condiciones del tránsito y del clima, además de programar los desplazamientos y mantener una conducción preventiva.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP

    Sobre 91 mil vehículos han circulado por las principales rutas concesionadas de Ñuble en estas Fiestas Patrias, de acuerdo con un nuevo balance de tránsito del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    “Si bien esta cifra es menor a la proyectada inicialmente, representa igualmente un flujo vehicular importante”, detalló El Seremi de Obras Públicas de Ñuble, Luis Carrasco. El reporte de desplazamiento contempla la actividad entre el jueves 17 y el sábado 19, tanto por la Ruta 5 como por la Ruta del Itata.

    No se registran siniestros graves o con víctimas fatales, solo accidentes menores. Eso sí, un hecho en particular generó preocupación. Cerca de las 06:00 horas del pasado viernes se detectó un vehículo circulando contra el sentido del tránsito. El automóvil se desplazaba hacia el sur por la calzada oriente en el kilómetro 378 de la Ruta 5, en el sector San Carlos.

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP

    TAG

    Respecto al pago automatizado, desde el MOP reportaron que en el sistema Free Flow de Agua Amarilla en la Ruta de Itata, un 60% de los usuarios utiliza TAG. En el caso del Free Flow de Santa Clara en la Ruta 5, la modalidad alcanza un 75%.

    Retorno tras fin de semana largo

    “Para este domingo esperamos el principal movimiento de retorno, con más de 50 mil vehículos y un peak de circulación entre las 14 y las 21 horas”, explicó Carrasco.

    La autoridad llamó a planificar los viajes y a extremar las precauciones por las lluvias y fuertes vientos en la zona. “Lo importante es llegar seguros a destino y evitar conductas temerarias, como adelantar indebidamente o conducir contra el tránsito”, afirmó.

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP

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