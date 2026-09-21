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    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Además el exministro de Hacienda sostuvo que el alto nivel de desempleo es resultado de la falta de crecimiento.

    Por 
    Patricia San Juan
    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, reiteró sus críticas a la conducción macroeconómica del actual gobierno, pero afirmó que espera que se tomen medidas que puedan mejorar la situación en los próximos meses.

    “Lo que yo observo en materia más económica, y en particular en Chile, es que estamos en una situación muy distinta a la que pensábamos hace unos seis meses. Después uno puede discutir a qué se debe eso, las distintas responsabilidades que existen, pero creo que es importante reconocer eso como punto de partida de la conversación”, dijo Grau en entrevista con Radio Duna.

    En este sentido recordó que en su Informe Política Monetaria (Ipom) de diciembre de 2025, el Banco Central proyectaba un crecimiento para este año de entre 2% y 3%, con una media de 2,5%, mientras que en su última estimación de septiembre, la previsión fue de un rango de entre 0,25% y 0,75%.

    Consultado de las razones que, a su junio, llevaron a este cambio de escenario sostuvo que “yo creo que pasaron por lo menos tres cosas importantes y algunas de ellas, por supuesto, no son atribuibles a la Administración actual. Por lo tanto, voy a tratar de hacerlo más equilibrado en esto”.

    Precisó que en primer lugar enero y febrero, antes incluso de la guerra en Medio Oriente, fueron meses malos por temas puntuales de oferta. “Es decir, estuvo baja la pesca, estuvo baja la minería, y eso fue un poco sorpresivo porque nadie esperaba resultados de esa naturaleza. Eso, por supuesto, no es atribuible al gobierno. De hecho, ocurrió antes de que entrara el gobierno”, afirmó.

    Después, indicó, la guerra en Medio Oriente agregó bastante incertidumbre a una situación que ya tenía ciertos niveles de incertidumbre, y, por otro lado, tuvo un impacto muy fuerte a través del precio de las bencinas, y que luego, se produjo una caída muy fuerte en las expectativas en marzo. Añadió que “el efecto de la no utilización del Mepco, o de una utilización distinta, tuvo un efecto muy relevante”.

    Inversión pública

    Grau indicó que también hay un efecto en la inversión pública, que según sostuvo, con los últimos datos de la Dirección de Presupuestos correspondientes a julio, muestran un aumento del gasto fiscal más moderado de lo que se esperaba en la Ley de Presupuestos. “Y lo que está bajando fuertemente, un 14% de hecho, es lo que se denomina gasto de capital, que es inversión pública, más transferencia de capital. Entonces, eso también impacta”, dijo.

    Indicó que si bien en los últimos días se ha señalado que dicha situación se revertiría “habiendo pasado más de seis meses, se observa, efectivamente, que hubo un frenazo muy fuerte en materia de inversión pública”.

    Sobre las expectativas a corto plazo Grau afirmó que “lo primero es que yo espero, de verdad, de muy buena fe, que estas cosas se vayan revirtiendo. Uno esperaría que el segundo semestre fuera mejor que el primero. ¿Cuán rápido va a ser esto? Es difícil de predecir. Lo que sí uno sabe es que hay cosas que se tienen a la mano y hay cosas que no se tienen a la mano. Por supuesto, en Chile no podemos hacer nada porque cambie el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Eso no está a nuestro alcance. Pero sí podemos hacer cosas, por ejemplo, en materia de inversión pública o tal vez algunos instrumentos que ayuden a fortalecer el empleo".

    Al respecto aseveró que “en cierto sentido, yo diría que lo que ha faltado acá con más fuerza es lo que uno llamaría política macroeconómica. Que es cómo uno logra que un país abierto, expuesto al mundo, que eso es correcto que así sea, pero tiene momentos buenos y momentos malos. Cómo un país de esa naturaleza tiene una política macroeconómica que permite que cuando existe un choque externo el impacto que eso tiene en la economía sea el menor posible. Esas son las tareas fundamentales de la macroeconomía, lo que uno dice técnicamente suavizar los ciclos”.

    Dijo que Chile tiene espacio para hacer eso, no a partir de ahorros pero sí desde, por ejemplo, los US$6.000 millones que se aprobaron por parte del Congreso para aumento de la deuda pública este año.

    Además sostuvo que la señal del gobierno ha sido poco clara. “Se llegó con esta idea de que había muy poco espacio fiscal. Que es cierto. En términos fiscales Chile está en una situación desafiante, pero la primera gran medida que se tomó fue hacer una reforma que debilita mucho más la situación fiscal. Esto en régimen significa menos US$2.000 millones”.

    Afirmó que “yo creo que fue una señal que la ciudadanía entiende poco. Porque se dice, estamos en una estrechez fiscal pero esa estrechez fiscal no se expresó en esa decisión”. Dijo que mirado en perspectiva en caso de que la megarreforma tenga el impacto que el gobierno espera, eso va a demorar y habrá que ver cuánto de la recuperación que se observe en la economía será producto de dicha Ley o del ciclo normal de la economía.

    Desempleo

    Consultado sobre si como exministro tenía alguna autocrítica por el alto nivel del desempleo señaló que “lo primero que hay que decir es que de ese 9,5% hay un 1%, un 1,5% de esos puntos porcentuales que es básicamente no estar creciendo, porque el desempleo que estábamos teniendo antes era más en torno al 8% que es un desempleo alto”.

    Asimismo enfatizó que “el problema es no crecer, por supuesto para generar empleo hay que crecer. Todos lo han dicho siempre”.

    Agregó que “es raro que este gobierno, que lo dijo tanto, tanto, tanto, cuando hacía campaña en su momento, siempre ha dicho que lo importante es el crecimiento y después cuando uno tiene un 9,5% porque la economía está plana, digan que esto se debe a reformas laborales”.

    Al respecto sostuvo que está lleno de países que logran tasas de desempleo mucho más bajas que las de Chile y que tienen esquemas parecidos a las reformas que se impulsaron en el gobierno anterior.

    Más sobre:EconomíaNicolás Grau

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