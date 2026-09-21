Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de 27 mil? Foto referencial de archivo

Nos encontramos en las últimas semanas del plazo vigente para cobrar el Cupón de gas licuado, programa que facilita un monto de $27.000 dirigido a la compra de cilindros.

En concreto, el beneficio se podrá canjear hasta el próximo miércoles 30 de septiembre de 2026.

También cabe recordar que este subsidio es intransferible, no se permite su uso para otro propósito y no es canjeable por dinero en efectivo.

Cómo usar el Cupón de gas

El Subsidio de gas puede ser utilizado por los beneficiarios que realizaron previamente el trámite de activación y cuentan con una cuenta de BancoEstado.

Para acceder al descuento se debe descargar el cupón mediante la aplicación Rutpay y/o BancoEstado, o de forma presencial en CajaVecina.

El monto de $27.000 puede ser empleado para comprar de forma presencial o mediante despacho a domicilio en distribuidores de gas adheridos, donde el cupón debe ser presentado al momento del pago.