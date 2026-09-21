Las primeras cifras de la nueva matriz de Bci y CNB

Para este jueves 24 de septiembre está citada la junta extraordinaria de accionistas de Empresas Juan Yarur - controlador del banco con un 55%- para aprobar el aporte a Bci Group de las acciones de Bci en manos de la firma, eso en el marco de la reestructuración societaria del banco controlado por la familia Yarur Rey.

En concreto, el proceso implicará una modificación a la estructura societaria para habilitar su expansión estratégica a través de la estructuración de una sociedad matriz o holding llamado Bci Group, bajo la cual estará el control de City National Bank of Florida (CNB), y BCI, como bancos independientes entre sí.

El pasado 26 de agosto la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aprobó la inscripción de las acciones del nuevo holding Bci Group en el Registro de Emisores de Valores. Y sus primeros estados financieros ya fueron reportados al regulador.

La sociedad Bci Group, constituida por escritura pública de fecha 2 de abril de 2026, reportó sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre, y detalló que “se encuentra en etapa pre operativa”.

“Debido a su condición pre-operativa, la Sociedad aún no genera ingresos operacionales. Los resultados del período reflejan exclusivamente los costos asociados a su etapa de constitución y formalización normativa. Durante el período terminado al 30 de junio de 2026, la sociedad registró una pérdida neta producto de gastos de administración por un total de $1.413 millones”, señaló en su análisis razonado.

Junto con ello, precisó que, a la fecha de emisión de sus estados financieros, “la totalidad de las acciones se encuentran suscritas, pero un 100% pendientes de pago. Los accionistas tienen un plazo de 3 años desde la constitución para enterar este capital, pago que se efectuará mediante el aporte en dominio de acciones emitidas por el Banco de Crédito e Inversiones”.

“En el marco de su modelo de gobernanza corporativa, Bci Group ejercerá un rol de supervisión general, definición de directrices estratégicas y seguimiento consolidado de los riesgos inherentes a los negocios del holding. No obstante, la responsabilidad operativa y legal de implementar de manera efectiva el monitoreo, control y ejecución de las medidas de mitigación recae de forma individual e independiente en cada una de las entidades bancarias”, agregó la firma en la sección de riesgos.

Según ha comunicado Bci al mercado, una vez aportada las acciones del banco en manos de Empresas Juan Yarur a Bci Group, las acciones de ésta última serán listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, y se invitará a todos los accionistas de Bci a incorporarse a Bci Group mediante el canje de sus acciones.

El paso siguiente será la división del banco en dos: Bci más sus filiales, por un lado, y CNB, por el otro.

Al momento del anuncio, BCI explicó que la división se hacía necesaria considerando que, la Ley General de Bancos, establece que un banco chileno puede invertir hasta el 40% de su patrimonio efectivo sin consolidar en un país extranjero y, “de seguir creciendo como hasta ahora, Bci llegará a ese umbral en el mediano plazo. La nueva estructura societaria, con dos bancos independientes entre sí, habilita un mayor potencial de crecimiento futuro”.