    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    La nueva sociedad tendrá bajo su control a Bci y City National Bank of Florida como bancos independientes entre sí.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Cambios en BCI: Ignacio Yarur ingresa al directorio, se crean dos nuevas gerencias y se anuncia inversión de US$200 millones Andres Perez

    Mediante un hecho esencial, la entidad comunicó al mercado que le directorio acordó promover una modificación a la estructora societaria “para habilitar la expansión estratégica del Banco a través de la estructuración de una sociedad matriz o holding llamado “Bci Group”.

    La sociedad tendrá bajo su control a Bci y City National Bank of Florida como bancos independientes entre sí.

    Según comunicaron, la medida “permitirá administrar en forma separada los negocios que Bci desarrolla en los Estados Unidos de América a través de su filial Bci Financial Group (“Bci FG”), matriz directa de City National Bank of Florida e indirecta de Bci Capital, y CNBFL Insurance Services, LLC, de los restantes negocios que el banco desarrolla en Chile a través de sus filiales locales, en Perú a través de Banco Bci Perú, y en los Estados Unidos de América a través de su filial Bci Securities".

    Junto con ello, detallaron que la nueva modalidad “busca abordar de manera más adecuada la siguiente etapa de crecimiento y maximización de valor para Bci y todos sus accionistas”.

    Mediante un comunicado, el presidente de BCI, Ignacio Yarur, señaló que “la nueva estructura fortalece la proyección del grupo. Guiados por el mismo propósito, la misma misión empresarial y la visión estratégica que nos ha caracterizado siempre, a través de esta evolución buscaremos potenciar nuestro crecimiento en Chile, Estados Unidos y Perú. Esto nos permitirá optimizar el uso de capital, maximizar el valor para todos nuestros accionistas y diversificar nuestras fuentes de financiamiento”.

    “Nuestro objetivo de seguir creando valor, para los accionistas, así como también para nuestros colaboradores, clientes y la comunidad, no solo se mantiene intacto con esta evolución, sino que se potencia”, agregó.

    El banco explicó que la reestructuración “acompañará el desarrollo del grupo en el marco de las disposiciones regulatorias vigentes. La Ley General de Bancos establece que un banco chileno puede invertir hasta el 40% de su patrimonio efectivo sin consolidar en un país extranjero y, de seguir creciendo como hasta ahora, Bci llegará a ese umbral en el mediano plazo. La nueva estructura societaria, con dos bancos independientes entre sí, habilita un mayor potencial de crecimiento futuro”.

    Según el comunicado, en los últimos 10 años Bci ha triplicado sus activos totales. Hoy cuenta alrededor deUS $90 mil millones en activos consolidados

    En una primera fase del proceso, Empresas Juan Yarur, actual accionista controlador de Bci, constituirá Bci Group como una sociedad de inversiones y le aportará el total de su participación en el banco. Una vez listadas las acciones de Bci Group en la Bolsa de Comercio de Santiago, se invitará a todos los accionistas de Bci a incorporarse a Bci Group mediante el canje de sus acciones. El paso siguiente será la división del banco en dos: Bci más sus filiales, por un lado, y CNB, por el otro.

    La operación requiere autorizaciones de la CMF y la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). El proceso se desarrollará con la rigurosidad y transparencia que caracterizan al grupo, en estricta conformidad con los estándares regulatorios de Chile y Estados Unidos. La protección de los intereses de los accionistas minoritarios será prioritaria y accederán al mismo valor y beneficios que el accionista controlador.

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    EFE firma financiamiento por US$ 700 millones y la CAF se transforma en el principal acreedor individual de la empresa estatal

    Millonaria multa de Superintendencia de Medio Ambiente contra inmobiliaria dueña del Parque Cousiño Macul de Peñalolén

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

