Petro impulsa recolección de firmas para una Constituyente en Colombia en la recta final de su mandato

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, impulsó a la ciudadanía a recolectar firmas con el objetivo de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, centrada en fortalecer los derechos sociales y la lucha contra la corrupción.

En el marco de las conmemoraciones del Día del Trabajo en Medellín, Petro lanzó una propuesta formal para reformar la Carta Magna colombiana ante las dificultades para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso.

“El Congreso tendrá que tomar la decisión de aceptar el mandato del pueblo (...) El próximo gobierno tendrá que tener la obligación de promulgar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y entonces nos veremos”, sostuvo el mandatario en Medellín.

Esto a pesar de que, durante su campaña presidencial, el mandatario colombiano aseguró que respetaría la Constitución de 1991.

Es así que, ad-portas de terminar su mandato, Petro planteó que el pedido de constituyente se realice a través de una iniciativa popular que recoja dos millones de firmas válidas y las presente ante el nuevo Congreso, que debe instalarse el 20 de julio.

En ese sentido, el presidente de Colombia propuso que las reformas a la Constitución se enfoquen en derechos sociales y en endurecer la lucha contra la corrupción en el sistema político.

La propuesta surge en un escenario de creciente tensión política y social a raíz de las olas de violencia que azotan a Colombia y a menos de un mes para las elecciones presidenciales el 31 de mayo.

En ese sentido, las encuestas ubican como favorito al senador izquierdista Iván Cepeda, seguido del abogado de derecha Abelardo de la Espriella y la senadora opositora Paloma.