La Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda descartó este viernes que la plataforma ClaveÚnica haya sido afectada por una filtración de datos, luego de reportes difundidos en las últimas horas que apuntaban a un eventual incidente de ciberseguridad.

Lo anterior ocurre en medio de una alerta de ciberinteligencia que ha generado preocupación desde este 1 de mayo, tras la detección de una presunta brecha técnica en la Tesorería General de la República (TGR) por parte del portal especializado Vecert Analyzer. Según esos antecedentes, un atacante habría accedido a credenciales administrativas de alto nivel, lo que podría afectar procesos vinculados a la recaudación fiscal.

La situación también alcanzó al Servicio de Registro Civil e Identificación, ante eventuales reportes de filtración de datos asociados a ClaveÚnica. Sin embargo, la institución aclaró que la información mencionada no corresponde a bases de datos registrales, buscando llevar tranquilidad a la ciudadanía.

En paralelo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) confirmó que se encuentra investigando desde hace al menos 48 horas reportes de actividad maliciosa que involucraría a servicios públicos y operadores de telecomunicaciones, aunque sin confirmar hasta ahora el alcance de los posibles datos comprometidos.

Gobierno descarta filtración en ClaveÚnica y asegura funcionamiento “seguro y normal”

En ese contexto, la Secretaría de Gobierno Digital aseguró que “no hay evidencia de que la infraestructura y la base de datos de la ClaveÚnica haya sido afectada”, desmintiendo así cualquier compromiso del sistema.

En esa línea, indicaron que la plataforma se encuentra “100% operativa, segura y funcionando con normalidad” para todos los trámites y servicios en línea que requieren autenticación del Estado.

Desde el organismo recalcaron que el sistema cuenta con altos estándares de seguridad y protocolos de monitoreo continuo, mientras que mantienen una coordinación permanente con la ANCI para reforzar la protección de los datos de la ciudadanía.

Pese a ello, expertos en ciberseguridad han recomendado adoptar medidas preventivas, como el cambio de contraseña de ClaveÚnica, considerando que esta herramienta permite acceder a más de 1.600 trámites estatales y representa un objetivo atractivo para ciberdelincuentes.

Hasta ahora, ni la TGR ni el Registro Civil han reportado interrupciones masivas en sus servicios, aunque las autoridades insistieron en que la situación continúa en desarrollo y llamaron a informarse únicamente por canales oficiales.