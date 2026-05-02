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    Subsecretaria de Vivienda cuestiona anuncio de interpelación a Poduje por demolición de casas en El Olivar

    Esto, en respuesta a lo dicho por la parlamentaria Ana María Gazmuri, quien como parte de la Comisión de Vivienda dijo que además enviaron un oficio a Contraloría para conocer todos los detalles sobre esta situación.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar cuestionó el anuncio hecho por la diputada Ana María Gazmuri, quien, como parte de la Comisión de Vivienda, dijo que enviaron un oficio a Contraloría y que interpelarán al ministro Iván Poduje por las demoliciones de las viviendas en El Olivar.

    En ese sentido, la subsecretaria comentó que “nos resulta inverosímil que, mientras este ministerio denuncia eventuales fraudes que afectan a cientos de familias damnificadas, instruye todos los sumarios administrativos y adopta las medidas para asegurar que los proyectos cumplan con los estándares técnicos exigidos para entregar viviendas adecuadas, existan voces en el Congreso que aboguen por una entidad que actualmente además está siendo investigada por la Fiscalía

    Fue este jueves en el programa Aquí Se Debate de CNN, que la diputada Gazmuri habló sobre este tema y en que comenzó diciendo que toda la comisión visitará el sector de El Olivar, ya que es una “preocupación transversal” y también que enviaron el oficio a Contraloría para tener toda la información.

    La parlamentaria mencionó los informes técnicos sobre la construcción de las más de 50 viviendas y dijo que “ninguno de ellos concluye que haya que demoler. Sin embargo, lo que se señala es qué es lo que se debe mejorar, y en gran parte tiene que ver con el fuego. Este informe se hizo de manera sesgada, porque desde el Ministerio de Vivienda no enviaron toda la información”.

    Gazmuri también comentó sobre la diferencia entre el gasto que supondría hacer los arreglos sugeridos por los informes técnicos, aproximadamente 300 millones de pesos según la constructora, en contraposición al gasto, más elevado según sus cálculos que representaría la demolición y la construcción desde cero.

    La diputada dijo que tenían en su poder otros antecedentes y anunció que “esto es tan grave que tenemos preparada una interpelación para el ministro Poduje, que vamos a presentar la próxima semana. Nosotros queremos transparencia; ni siquiera estamos diciendo quién tiene la razón, pero necesitamos que nos conteste preguntas que ha evadido y que son fundamentales”.

    Sobre esto, la subsecretaria Aguilar además comentó en su comunicado que “nuestra prioridad ética, técnica y profesional, como la de todos los funcionarios de este ministerio, está en las familias de El Olívar y en cumplir con otorgarles una solución habitacional que responda a los estándares que corresponden a más de dos años del voraz incendio ocurrido en la región de Valparaíso”.

    Lee también:

    Más sobre:El OlivarMinvuNatalia AguilarAna María GazmuriIván PodujeIncendio Valparaíso

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