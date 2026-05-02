Antisociales realizan un forado y roban en tienda de bicicletas del mall Costanera Center

Un robo mediante la técnica del “forado” quedó al descubierto en una tienda de bicicletas ubicada en el centro comercial Costanera Center, en la comuna de Providencia, luego de que Carabineros acudiera al lugar tras la activación de una alarma durante la madrugada.

Según informó la capitán Jessica González, oficial de ronda de Carabineros, al llegar al recinto de nombre Trek los funcionarios constataron que desconocidos habían ingresado al local a través de un agujero realizado en un muro colindante con un pasillo del mall.

“Carabineros concurre a esta tienda por un procedimiento por activación de una alarma. Una vez en el lugar, corroboran que, por el costado de la tienda, había un forado en la pared, a través del cual individuos desconocidos habrían ingresado para sustraer especies”, explicó la oficial.

La alerta fue comunicada por el encargado del local, quien recibió una notificación en su teléfono celular desde el sistema de seguridad del establecimiento. A través de las cámaras internas, pudo observar la presencia de al menos dos personas al interior de la tienda, lo que motivó el llamado al 133.

El recinto afectado corresponde a una tienda especializada en la venta de bicicletas y accesorios, desde donde los antisociales habrían sustraído principalmente artículos de menor tamaño, como equipamiento y vestimenta deportiva.

“El avalúo lo van a hacer presente ante la Fiscalía, ya que primero deben corroborar el inventario completo”, precisó González, añadiendo que hasta el momento no se ha determinado el monto total de lo sustraído.

Respecto a la dinámica del delito, la capitán indicó que el acceso se habría concretado desde un pasillo interior que delimita el recinto comercial con el exterior, lo que no habría requerido un ingreso al mall.

Asimismo, señaló que aún no existen registros de cámaras externas que permitan establecer con claridad si hubo vehículos involucrados en la huida, aunque no se descarta esa posibilidad.

“Los únicos registros de cámara son los que están al interior de la tienda, por lo tanto, no hay imágenes que permitan apreciar si hubo un vehículo participante”, sostuvo.

En cuanto a las herramientas utilizadas para concretar el ilícito, la policía indicó que no se encontraron elementos de gran tamaño en el lugar, lo que sugiere que el forado pudo haberse realizado con implementos menores o de manera silenciosa para evitar alertar a terceros.

El procedimiento continúa en desarrollo y será el Ministerio Público el que determine las diligencias a seguir, las que podrían incluir la participación de unidades especializadas para el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso.

Hasta el cierre de esta nota no se informó de personas detenidas.