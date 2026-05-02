SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Antisociales realizan un forado y roban en tienda de bicicletas del mall Costanera Center

    El delito quedó al descubierto tras la activación de una alarma conectada al celular del encargado del local, quien detectó la presencia de intrusos en el interior del recinto.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un robo mediante la técnica del “forado” quedó al descubierto en una tienda de bicicletas ubicada en el centro comercial Costanera Center, en la comuna de Providencia, luego de que Carabineros acudiera al lugar tras la activación de una alarma durante la madrugada.

    Según informó la capitán Jessica González, oficial de ronda de Carabineros, al llegar al recinto de nombre Trek los funcionarios constataron que desconocidos habían ingresado al local a través de un agujero realizado en un muro colindante con un pasillo del mall.

    “Carabineros concurre a esta tienda por un procedimiento por activación de una alarma. Una vez en el lugar, corroboran que, por el costado de la tienda, había un forado en la pared, a través del cual individuos desconocidos habrían ingresado para sustraer especies”, explicó la oficial.

    La alerta fue comunicada por el encargado del local, quien recibió una notificación en su teléfono celular desde el sistema de seguridad del establecimiento. A través de las cámaras internas, pudo observar la presencia de al menos dos personas al interior de la tienda, lo que motivó el llamado al 133.

    El recinto afectado corresponde a una tienda especializada en la venta de bicicletas y accesorios, desde donde los antisociales habrían sustraído principalmente artículos de menor tamaño, como equipamiento y vestimenta deportiva.

    “El avalúo lo van a hacer presente ante la Fiscalía, ya que primero deben corroborar el inventario completo”, precisó González, añadiendo que hasta el momento no se ha determinado el monto total de lo sustraído.

    Respecto a la dinámica del delito, la capitán indicó que el acceso se habría concretado desde un pasillo interior que delimita el recinto comercial con el exterior, lo que no habría requerido un ingreso al mall.

    Asimismo, señaló que aún no existen registros de cámaras externas que permitan establecer con claridad si hubo vehículos involucrados en la huida, aunque no se descarta esa posibilidad.

    “Los únicos registros de cámara son los que están al interior de la tienda, por lo tanto, no hay imágenes que permitan apreciar si hubo un vehículo participante”, sostuvo.

    En cuanto a las herramientas utilizadas para concretar el ilícito, la policía indicó que no se encontraron elementos de gran tamaño en el lugar, lo que sugiere que el forado pudo haberse realizado con implementos menores o de manera silenciosa para evitar alertar a terceros.

    El procedimiento continúa en desarrollo y será el Ministerio Público el que determine las diligencias a seguir, las que podrían incluir la participación de unidades especializadas para el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso.

    Hasta el cierre de esta nota no se informó de personas detenidas.

    Más sobre:RoboTrekForadoMall Costanera CenterCarabinerosProvidenciaPolicialNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El conflicto en Irán consolida la guerra de los drones

    Cómo el Hospital de San Antonio se transformó en el epicentro de la primera crisis del Minsal

    Al menos 12 muertos y más de una veintena de heridos por bombardeos israelíes en el sur de Líbano

    China asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y alerta del aumento de conflictos y tensiones globales

    Carabineros reporta 60 incidentes y 35 detenidos durante el Día del Trabajador a nivel nacional

    Desvinculan a carabinero que chocó en estado de ebriedad en Rancagua: dejó un herido grave y se dio a la fuga

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a soldado conscripto que había desaparecido con un fusil desde San Rafael

    Encuentran en buen estado a soldado conscripto que había desaparecido con un fusil desde San Rafael

    2.
    Agencia Nacional de Ciberseguridad indaga “presunta actividad maliciosa” que involucraría datos de servicios públicos

    Agencia Nacional de Ciberseguridad indaga “presunta actividad maliciosa” que involucraría datos de servicios públicos

    3.
    Comunidad Palestina de Chile critica respuesta del Gobierno por caso de Macarena Chahuán y exige acción “clara y categórica”

    Comunidad Palestina de Chile critica respuesta del Gobierno por caso de Macarena Chahuán y exige acción “clara y categórica”

    4.
    Cómo el Hospital de San Antonio se transformó en el epicentro de la primera crisis del Minsal

    Cómo el Hospital de San Antonio se transformó en el epicentro de la primera crisis del Minsal

    5.
    Minvu rechaza querella de Social Arquitectura y descarta coacción en proceso de reconstrucción de El Olivar

    Minvu rechaza querella de Social Arquitectura y descarta coacción en proceso de reconstrucción de El Olivar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo el Hospital de San Antonio se transformó en el epicentro de la primera crisis del Minsal
    Chile

    Cómo el Hospital de San Antonio se transformó en el epicentro de la primera crisis del Minsal

    Antisociales realizan un forado y roban en tienda de bicicletas del mall Costanera Center

    Carabineros reporta 60 incidentes y 35 detenidos durante el Día del Trabajador a nivel nacional

    Chile sube en 2025 en encuesta que mide la transparencia fiscal
    Negocios

    Chile sube en 2025 en encuesta que mide la transparencia fiscal

    Trump dice que aumentará el impuesto a los vehículos importados desde Europa a un 25%

    Presidente de la CUT dice que el gobierno de Kast “va en caída libre” en sus tres principales promesas

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    La distinción de la Conmebol a Clemente Montes tras brillar en el triunfo de la UC ante Barcelona en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    La distinción de la Conmebol a Clemente Montes tras brillar en el triunfo de la UC ante Barcelona en la Copa Libertadores

    Lyonnes y Tiane Endler van por la remontada ante Arsenal para seguir soñando con otra Champions League

    Crece el interés por el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: ya lleva casi 8 mil entradas vendidas

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    El conflicto en Irán consolida la guerra de los drones
    Mundo

    El conflicto en Irán consolida la guerra de los drones

    Al menos 12 muertos y más de una veintena de heridos por bombardeos israelíes en el sur de Líbano

    China asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y alerta del aumento de conflictos y tensiones globales

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos