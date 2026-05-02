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    Mundo

    China asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y alerta del aumento de conflictos y tensiones globales

    El representante permanente de Beijing ante el organismo, el embajador Fu Cong, propuso una sesión para “defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas" y afirmó que se seguirá de cerca la evolución de los principales focos de tensión en el mundo.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El representante permanente ante Naciones Unidas de China, el embajador Fu Cong. Imagen @ChinaAmbUN en X.

    China asumió este viernes la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU en un contexto internacional marcado por el incremento de las tensiones y los conflictos, como fue descrito por su representante permanente ante el organismo, el embajador Fu Cong.

    “Para China es un gran honor asumir la presidencia del Consejo de Seguridad y desempeñaremos nuestras funciones con un fuerte sentido de responsabilidad y un enfoque constructivo”, declaró el diplomático chino en una conferencia de prensa.

    En esta además señaló que “estamos comprometidos a promover la solidaridad y la cooperación del Consejo para que desempeñe un papel positivo en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacionales”.

    Durante la presentación del programa de trabajo de mayo en el órgano de seguridad, Fu también advirtió que la situación global atraviesa una etapa de creciente inestabilidad, con un aumento de las confrontaciones, mientras el sistema multilateral y el Derecho Internacional afrontan “graves impactos”.

    Debido a esto, Beijing propuso la celebración, el próximo 26 de mayo, de una sesión centrada en “defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, con el objetivo de que la comunidad internacional recupere el espíritu fundacional del organismo, preserve los resultados de la Segunda Guerra Mundial y refuerce el papel de la ONU en el orden internacional.

    El Consejo de Seguridad abordará a lo largo del mes diversos asuntos clave, entre ellos el conflicto palestino-israelí, la situación en países Siria y Líbano, o la protección de la población civil en escenarios de conflicto armado.

    Según Fu, el órgano seguirá de cerca la evolución de los principales focos de tensión para promover la contención entre las partes, favorecer altos el fuego y fomentar soluciones políticas a través del diálogo.

    En la ocasión, el embajador además aseguró que China desempeñará la presidencia con una actitud “responsable y constructiva”, guiada por los principios de “equidad, apertura y transparencia”, y destacó la intención de mantener contactos estrechos con los distintos actores para lograr el mayor consenso posible dentro del Consejo.

    Asimismo, Fu hizo notar la necesidad de reforzar la cooperación entre los miembros del organismo y de centrar los esfuerzos en cuestiones prioritarias, con el fin de responder de manera efectiva a las expectativas de la comunidad internacional.

    Más sobre:ChinaONUConsejo de SeguridadFu CongMundo

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