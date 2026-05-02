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    Al menos 12 muertos y más de una veintena de heridos por bombardeos israelíes en el sur de Líbano

    Las autoridades de Líbano informaron este viernes que el número de víctimas por ataques de Israel a su territorio, desde el 2 de marzo, supera los 2.600 muertos y 8.000 heridos, pese al alto al fuego en vigor.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataques de Israel en el sur de Líbano. Imagen @EyesLebanon en X.

    Al menos 12 personas fallecieron y más de una veintena resultaron heridas tras una serie de bombardeos atribuidos al Ejército de Israel contra distintas localidades del sur de Líbano, pese al alto el fuego que rige desde el 16 de abril, según informó el Ministerio de Salud Pública libanés y recogió la agencia estatal NNA.

    El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del respectivo ministerio detalló que los ataques contra la localidad de Haboush, en el distrito de Nabatieh, dejaron un balance de “ocho mártires, entre ellos un niño y dos mujeres, y 21 heridos, entre ellos dos niños y una mujer”.

    Asimismo, indicó que los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la ciudad de Zrarieh, en la provincia de Sidón, causaron cuatro víctimas mortales, incluidas dos mujeres, y otros cuatro heridos, entre los que se cuentan un niño y una mujer.

    En total, las autoridades elevaron la cifra de fallecidos a 12 y al menos a 25 la de heridos, a causa de los atentados israelíes contra territorio libanés durante la tarde de este viernes, en el marco de una intensificación de los ataques en el sur del país.

    Por otro lado, la cadena gazatí Al Yazeera informó de más de 30 bombardeos aéreos, acompañados de intensos ataques de artillería, contra otras zonas meridionales de Líbano, incluidas Zoutar al Gharbiya, Deir Sirian y Ain Baal.

    Todo ello, después de que al menos dos personas murieran y otras diez resultasen heridas a primera hora del día a causa de un bombardeo ejecutado por las FDI contra una localidad en los alrededores de Nabatiye.

    De acuerdo con NNA, este atentado fue perpetrado contra la región de Al Fauqa. No obstante, el Ejército de Israel no se ha pronunciado al respecto.

    La escalada de violencia ocurre en un contexto de creciente tensión en la frontera sur libanesa, donde en las últimas semanas se han multiplicado los enfrentamientos y ofensivas cruzadas.

    Las autoridades de Líbano informaron este viernes que la cifra de víctimas por ataques de Israel desde el 2 de marzo supera ya los 2.600 muertos y 8.000 heridos, pese al alto al fuego en vigor prorrogado la semana pasada en el marco de las negociaciones entre los dos países para poner fin a los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbolá.

    El Ministerio de Sanidad libanés detalló en un comunicado consignado por NNA que son 2.618 los fallecidos mientras que los lesionados suman 8.094.

    Más sobre:LíbanoIsraelAtaquesSurMuertosHeridosMundo

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