Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

Mientras la gira Ecos le ofrece una oportunidad a los fanáticos de Soda Stereo para que se sumerjan en la magia del catálogo de la icónica agrupación argentina, una nueva iniciativa indagará en las diferentes caras de Gustavo Cerati, el principal emblema de la banda.

Se trata de un documental de Netflix y la productora Landia que promete otorgar acceso exclusivo a materiales de video y archivo nunca antes vistos y entrevistas a su círculo más íntimo, incluyendo a figuras esenciales como sus compañeros de grupo, Zeta Bosio y Charly Alberti.

De acuerdo al anuncio de la plataforma, el largometraje proporcionará “una perspectiva fresca y auténtica que transportará a la audiencia directamente al mundo personal de Cerati” y funcionará como “un retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico, permitiendo descubrir al hombre detrás del artista”.

El proyecto –aún sin título– se encuentra actualmente en producción y se lanzará en el servicio de streaming en algún punto de 2027.

“Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música”, señala su hermana, Laura Cerati, quien oficia como productora asociada.

“Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad; un amante apasionado que, como decía en su canción, supo ‘sacar belleza del caos’ para llegar a infinitos lugares con su arte, despertando admiración hasta hoy. Utilizó el amor por la música para construir un puente de unión entre personas y lugares diferentes. Es la vida de un hombre alado y de sus muchas vidas en una”, agregó la hermana menor de Cerati.

La conducción del filme recae en Picky Talarico (dirección) y Andy Fogwil (dirección creativa). Ambos, destaca la compañía, fueron cercanos al artista en vida y trabajaron estrechamete con él, dirigiendo videoclips icónicos y registrando momentos clave de su trayectoria.

“Esta conexión personal y profesional garantiza que esta producción esté impregnada de una autenticidad y un respeto que la verdadera cercanía puede otorgar, ofreciendo a la audiencia una experiencia íntima y emocionante”, indican desde Netflix.

“Siento que este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas. Pero, sobre todo, es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad solo visibles para quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con él”, plantea Talarico, también director de la serie documental Rompan todo: La historia del rock en América Latina.

Él mismo añade: “La figura de Gustavo parece seguir creciendo cada vez más a 12 años de su muerte. Hay nuevas generaciones para las que Cerati no es memoria sino descubrimiento. Su obra está siendo reinterpretada fuera del contexto original. Este documental puede funcionar como puente entre esas capas de sentido”.

Revisa el primer adelanto a continuación: