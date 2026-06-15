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    El líder de la oposición israelí acusa a Netanyahu de “perder la guerra” y “colapsar en el momento de la verdad”

    “Nunca ha habido un fracaso diplomático igual que el de Netanyahu en el frente iraní", sostuvo ante el acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán.

    Por 
    Europa Press

    El líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, ha acusado este lunes al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de “perder la guerra” y “colapsar en el momento de la verdad”, en una crítica velada al principio de acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

    “El Estado de Israel ha ganado la batalla pero Netanyahu ha perdido la guerra”, ha afirmado, antes de aclarar que ha sido el Ejército el que “ha cumplid con sus misiones”, mientras que el mandatario “no ha sabido estar a la altura”.

    “Nunca ha habido un fracaso diplomático igual que el de Netanyahu en el frente iraní. Ha llegado el momento de reconocer el hecho de que simplemente ya no puede seguir con esto”, ha sostenido el dirigente opositor.

    En este sentido, ha criticado que sea el presidente estadounidense, Donald Trump, el que “pública y abiertamente le dice al primer ministro de Israel que es su jefe y que tiene que hacer lo que se le dice”. “Esto pone a Israel en una difícil situación, ante la coyuntura de tener que elegir entre su derecho a la legítima defensa y la confrontación con su mayor aliado”, ha lamentado.

    Así, ha aclarado que en un Gobierno encabezado por él mismo “esto nunca habría pasado”. “Es lo que pasa cuando te rodeas de payasos, cínicos y personas que reciben dinero de Qatar”, ha apuntado, en relación a algunas de las causas penales abiertas ante la Justicia israelí contra el propio Netanyahu.

    “Ahora sabemos que ya no puede proteger la seguridad y las vidas de los ciudadanos de Israel. Hemos podido ver que ya no puede gestionar una campaña diplomática”, ha lamentado, según informaciones del diario ‘The Times of Israel’.

    Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, han arremetido contra el preacuerdo y ha insistido en que Israel debe seguir adelante luchando en “múltiples frentes”. “El Estado de Israel no debe aceptar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán”, ha asegurado.

    Así, ha reivindicado que “la seguridad de los ciudadanos debe estar por encima de todas las demás consideraciones”. “Exijo que el primer ministro permita a los militares continuar con su actividad de demolición de viviendas y de eliminación de terroristas. No debemos actuar de acuerdo a los acuerdos entre Trump y (Mojtaba) Jamenei”, ha declarado Ben Gvir.

    Mientras, Smotrich ha recalcado que un acuerdo con Irán es un “mal acuerdo para Israel y para todo el mundo libre”. “No se debe permitir bajo ningún concepto que Irán tenga armas nucleares, y no debemos aceptar una realidad en la que el régimen extremista de Teherán continúa avanzando hasta lograr su objetivo”, ha añadido.

    Más sobre:IsraelIránEstados Unidos

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