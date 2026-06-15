Casi 400 víctimas de homicidio y 39 secuestros extorsivos se han registrado en lo que va de 2026

Un total de 396 víctimas de homicidio y 39 secuestros extorsivos se han registrado durante 2026, según informó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, durante la mañana de este lunes.

Según dio a conocer Arrau tras el Comité Policial, en lo que va de 2026 se han registrado preliminarmente 396 víctimas de homicidio, lo que representa una disminución de 13,7% frente al mismo periodo el año pasado, donde se contabilizaron un total de 459 víctimas.

Asimismo, informó que la semana pasada entre Carabineros y la Policía de Investigaciones se detuvieron a 16 personas por homicidio en flagrancia u órdenes pendientes a lo largo del país.

Respecto a los secuestros, Arrau detalló que al día 7 de junio se registraron 39 secuestros extorsivos confirmados.

“Del total de secuestros, menos de un 50% tienen realmente fines extorsivos, por eso tendremos este observatorio de secuestros, donde empezaremos las próximas semanas a ver cifras más definitivas”, explicó.

En la ocasión, el ministro también apuntó que ha existido una disminución en los robos violentos de 11% en comparación con la misma fecha del año anterior, y en los robos de vehículos en un 16,8%.

Decomisos de drogas

Respecto al decomiso de drogas, según explicó Arrau, en el caso de la Policía de Investigaciones se han incautado más de 20 mil kilos, lo que corresponde a un 5,3% más de lo que se decomisó el año anterior, aunque con un aumento en las drogas sintéticas decomisadas de 16%.

“Carabineros, por su parte, ha incautado en lo que lleva de este año 49.115 kilos de droga, frente a los 25.862 kilos del año pasado, es decir, un 89.9%”, agregó.

En la misma línea, el ministro se refirió al orden público señalando que se han registrado 1.270 eventos de orden público, lo que representa una disminución de un 11.5% en comparación con 2026, y destacando que las detenciones han aumentado en un 18%.

En relación a los Carabineros lesionados, Arrau apuntó que estos también han disminuido en un 47,3%.

Ingresos irregulares

Respecto a los ingresos irregulares en los pasos de Chacalluta, Colchane y Millahue, el ministro destacó una disminución de un 87% pasando de 7.087 el año pasado a 943 en lo que va de este 2026.

Finalmente, según apuntó el ministro “estas cifras, que son las que llevamos acumuladas del año, son avances importantes, pero acá queremos ser muy realistas. Muestran que hay un buen trabajo policial, que hay que seguir mejorando, por supuesto, pero también somos muy conscientes del tremendo desafío que tenemos por delante”.

“Todavía el país está lejos de recuperar la tranquilidad y los niveles que teníamos quizás hace una década, y por tanto seguiremos trabajando con mucha fuerza para que estas cifras sigan mejorando semana a semana”, agregó.