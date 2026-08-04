Ganancias de Mallplaza sufren baja de casi 45% en abril-junio, pero mejoran sus ingresos
Las utilidades de la empresa de centros comerciales mostraron un descenso de 35% en el primer semestre del año, aunque sus ingresos ordinarios mejoraron 7,4% en ese mismo periodo.
Una fuerte caída de 35,1% experimentaron las ganancias de Mall Plaza en el primer semestre del año. De acuerdo al estado de resultados que envió a la CMF, la cadena de centros comerciales reportó utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por $ 319.099 millones, frente a los $ 492.058 millones del periodo enero-junio 2025.
Solamente en el segundo trimestre, la empresa propiedad de Falabella, registró un beneficio de 234.111 millones, lo que supone un retroceso de 44,4%versus el mismo periodo del ejercicio anterior.
La operadora de centros comerciales dijo que esta disminución se explica por “menores otros ingresos equivalentes”, afectado principalmente por un menor crecimiento de la valuación al valor razonable de las propiedades de inversión, sumado a una mayor pérdida en el resultado por unidades de reajuste, lo que a su vez se explica “por la mayor variación de la UF sobre la deuda de 2,46% en 2Q2026 vs. 0,96% en 2Q2025″.
Estos efectos negativos, dijo la empresa, fueron parcialmente compensados por un menor gasto en impuesto a las ganancias ($ 69.047 millones) y por mayores ingresos ordinarios.
La compañía, con 37 activos en Chile, Perú y Colombia, dijo también que alcanzó un GLA (Área Bruta Arrendable) de 2,36 millones de m2 y ventas de socios comerciales por US$ 1.828 millones, un alza de 6,7%.
“Como compañía estamos muy comprometidos con avanzar en la estrategia de crecimiento y consolidarnos como la principal plataforma de activos de la región”, señaló en un comunicado Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.
En cuanto al Ebitda, la firma alcanzó los US$ 152,15 millones (+9,6%), con un margen de 80,6%. Además, se observa un crecimiento en el Same Store Rent (SSR) de 5,5%, superando la inflación de la región.
“Los resultados de este periodo son positivos y reflejan tanto la solidez de nuestra estrategia de negocios como la rapidez y capacidad con la que la estamos ejecutando”, agregó el ejecutivo.
En los ingresos, no obstante, se vio una mejora. Mall Plaza dijo que la facturación ascendió a $ 339.529,7 millones a junio 2026, lo que representa un aumento de 7,4% en doce meses.
En su análisis razonado, la firma detalló que esta alza se explica por mayores ingresos por arriendo debido a reajuste de tarifas e indexación de los contratos de arriendo a la inflación de cada país, sumado a mayores ingresos parking y a mayor ingreso de negocios adyacentes.
Por su parte, los ingresos en el segundo trimestre mejoraron 8,74%, a $ 174.060,7 millones, según se desprende de sus estado de resultados.
En un comunicado, Mall Plaza informó que el avance de la ejecución del plan de inversiones de US$ 600 millones al 2028 ya se encuentra con más del 50% formalmente comprometido en obras que iniciaron su construcción.
En este punto, la firma destacó la expansión y reconversión en activos como Mallplaza Trébol, Mallplaza Oeste, Mallplaza La Serena y Mallplaza Norte en Chile; Mallplaza Trujillo y Mallplaza Piura, en Perú.
En cuanto a la transformación en los propios activos, la compañía indicó en el documento que está acelerando más de 1 millón de m2 de GLA del portafolio, “avanzando y optimizando su propuesta de valor con una sólida dinámica comercial, logrando 472 renovaciones de contratos y la apertura de más de 156 nuevas tiendas por un total de 24.360 m2″.
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