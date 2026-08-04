Ganancias de Mallplaza sufren baja de casi 45% en abril-junio, pero mejoran sus ingresos

Una fuerte caída de 35,1% experimentaron las ganancias de Mall Plaza en el primer semestre del año. De acuerdo al estado de resultados que envió a la CMF, la cadena de centros comerciales reportó utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por $ 319.099 millones, frente a los $ 492.058 millones del periodo enero-junio 2025.

Solamente en el segundo trimestre, la empresa propiedad de Falabella, registró un beneficio de 234.111 millones, lo que supone un retroceso de 44,4%versus el mismo periodo del ejercicio anterior.

La operadora de centros comerciales dijo que esta disminución se explica por “ menores otros ingresos equivalentes ”, afectado principalmente por un menor crecimiento de la valuación al valor razonable de las propiedades de inversión, sumado a una mayor pérdida en el resultado por unidades de reajuste, lo que a su vez se explica “por la mayor variación de la UF sobre la deuda de 2,46% en 2Q2026 vs. 0,96% en 2Q2025″.

Estos efectos negativos, dijo la empresa, fueron parcialmente compensados por un menor gasto en impuesto a las ganancias ($ 69.047 millones) y por mayores ingresos ordinarios.

La compañía, con 37 activos en Chile, Perú y Colombia, dijo también que alcanzó un GLA (Área Bruta Arrendable) de 2,36 millones de m2 y ventas de socios comerciales por US$ 1.828 millones, un alza de 6,7%.

“Como compañía estamos muy comprometidos con avanzar en la estrategia de crecimiento y consolidarnos como la principal plataforma de activos de la región”, señaló en un comunicado Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

En cuanto al Ebitda, la firma alcanzó los US$ 152,15 millones (+9,6%), con un margen de 80,6%. Además, se observa un crecimiento en el Same Store Rent (SSR) de 5,5%, superando la inflación de la región.

“Los resultados de este periodo son positivos y reflejan tanto la solidez de nuestra estrategia de negocios como la rapidez y capacidad con la que la estamos ejecutando”, agregó el ejecutivo.

En los ingresos, no obstante, se vio una mejora. Mall Plaza dijo que la facturación ascendió a $ 339.529,7 millones a junio 2026, lo que representa un aumento de 7,4% en doce meses.

En su análisis razonado, la firma detalló que esta alza se explica por mayores ingresos por arriendo debido a reajuste de tarifas e indexación de los contratos de arriendo a la inflación de cada país, sumado a mayores ingresos parking y a mayor ingreso de negocios adyacentes.

Por su parte, los ingresos en el segundo trimestre mejoraron 8,74%, a $ 174.060,7 millones, según se desprende de sus estado de resultados.

En un comunicado, Mall Plaza informó que el avance de la ejecución del plan de inversiones de US$ 600 millones al 2028 ya se encuentra con más del 50% formalmente comprometido en obras que iniciaron su construcción.

En este punto, la firma destacó la expansión y reconversión en activos como Mallplaza Trébol, Mallplaza Oeste, Mallplaza La Serena y Mallplaza Norte en Chile; Mallplaza Trujillo y Mallplaza Piura, en Perú.

En cuanto a la transformación en los propios activos, la compañía indicó en el documento que está acelerando más de 1 millón de m2 de GLA del portafolio, “avanzando y optimizando su propuesta de valor con una sólida dinámica comercial, logrando 472 renovaciones de contratos y la apertura de más de 156 nuevas tiendas por un total de 24.360 m2″.