Gastos en IA de SpaceX de Elon Musk opacan resultados mejor de lo esperado y acción cae

SpaceX realizó su primera entrega de sus resultados luego de salir en bolsa en junio de este año. El reporte al segundo trimestre de la firma estuvo mejor de lo que esperaba el mercado para los ingresos, pero no fue suficiente.

Los ingresos de la firma para el periodo se ubicaron en US$7.810 millones frente a los US$6.930 millones que se esperaban. Además, crecieron un 92% respecto al trimestre anterior.

En tanto, las pérdidas por acción llegaron a US$0,9 frente a las pérdidas de US$0,26 que se esperaban.

En detalle, la firma ligada a Elon Musk —la persona más millonaria del mundo— reportó pérdidas por US$143 millones durante el segundo trimestre, un avance respecto a las pérdidas de US$1,943 millones informadas en el primer trimestre y de los US$970 informados en el mismo periodo del año anterior.

Ante este contexto, la única división de la empresa con resultados positivos es la de conectividad con Starlink, que ofrece internet satelital a consumidores, agencias gubernamentales y militares.

Starlink cuenta ahora con 12 millones de suscriptores, el doble que el año anterior y un 17% más que en el primer trimestre, resaltó CNBC en una nota.

La unidad espacial registró pérdidas de US$542 millones y la de IA perdió US$1.260 millones durante el segundo trimestre. Mientras que la unidad de conectividad registró ganancias de US$1.660 millones en el periodo.

Respecto a los ingresos, la línea de espacio generó ingresos por US$962 millones versus los US$835 millones que se esperaban según StreetAccount; la de conectividad generó US$4.290 millones frente a los US$3.830 millones y la división de IA creó ingresos por US$2.560 millones contra los US$2.180 millones proyectados.

CNBC resaltó que SpaceX perdió US$4.900 millones el año pasado, “principalmente debido a las cuantiosas inversiones en infraestructura de inteligencia artificial”.

En tanto, lo que preocupó al mercado fue el gasto de capital que llegó a los US$18.370 millones durante el segundo trimestre, creciendo seis veces más frente a los $2.825 millones de gasto de capital que reportó en el mismo periodo del año pasado.

Ante este contexto, la acción de la firma caía 7,43% en las operaciones tras cierre del mercado. Así, la firma perdía parte de las ganancias que registró en la jornada regular, donde la acción subió 9,43%.

Además, los papeles de la firma están en US$116,20, una cifra lejos de los US$135 por acción con los que comenzó a cotizar en bolsa el 12 de junio de este año y más alejado de los US$201,80 por papel que alcanzó en su mejor momento.

“A ello se suma otro factor que podría incrementar la presión sobre la acción: en dos días comenzará el periodo en el que los insiders podrán vender acciones, un evento que suele aumentar la oferta de títulos en el mercado y que se interpreta como un riesgo adicional para la cotización”, dijo Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB.