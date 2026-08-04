Gobierno de Trump cancela la visa de la embajadora de Brasil en medio de una disputa diplomática

El gobierno de Trump decidió cancelar la visa de la embajadora de Brasil en Estados Unidos, María Luisa Viotti, como medida de reciprocidad luego de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva retrasara la aprobación formal del embajador designado por la Administración de Donald Trump para Brasilia, Daniel Pérez.

El Departamento de Estado también dijo que Brasil negó visas a varios diplomáticos estadounidenses.

Un alto funcionario explicó a periodistas, no obstante, que la visa de la embajadora le será restablecida si la situación se resuelve. “La medida consistió en revocar o cancelar la visa de un diplomático de alto rango. Esto no equivale a expulsarla del país. Significa que se encuentra aquí, pero sin visa, y que esta le sería restituida si se restablece la situación mediante la aprobación de nuestro candidato a embajador”, explicó el funcionario, bajo la condición de anonimato.

Créditos: @LulaOficial

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha confrontado al gobierno de Lula en varias ocasiones. Poco después de que el Representante Comercial de Estados Unidos anunciara nuevos aranceles contra Brasil, publicó en redes sociales que “el presidente Lula y su gobierno no negociaron de buena fe con Estados Unidos”.

“Sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños. El año pasado, Lula antepuso su propio ego al bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que paga por ello”, afirmó Rubio.

Meses antes, había incluido a Brasil en la lista de países que no son amigos de Estados Unidos.

“Estados Unidos solicitó autorización a Brasil para nombrar a Pérez un mes después de que la Casa Blanca hiciera pública su nominación. Al actuar de esta manera, rompieron con la práctica tradicional, según la cual el país que envía al candidato consulta previamente con el país anfitrión y espera su respuesta antes de formalizar la nominación”, indicó Folha de Sao Paulo.

El gesto causó inquietud en el Palacio de Planalto. Miembros del gobierno de Lula afirmaron -sostuvo el periódico- que no hay prisa por otorgar el acuerdo, ya que, a su juicio, Washington optó por anunciar el nombre antes de completar los procedimientos que normalmente se siguen en estos casos.

Detrás de la justificación esgrimida por los aliados de Lula se esconde el temor a que Pérez desempeñe un papel político durante las elecciones presidenciales de octubre.

La nominación de Pérez fue aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y debería ser presentada ante el pleno del Senado a finales de esta semana.

A finales de julio, el Departamento de Estado intentó enviar a dos miembros de su equipo a Brasil para tratar temas como la libertad de expresión y el proceso electoral. El caso fue revelado por The Washington Post.