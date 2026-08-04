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    Comienza el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Ya se encuentra vigente el periodo para completar la gestión que habilita el tránsito de los vehículos en las calles.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite? Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Desde el pasado 1 de agosto se encuentra habilitado el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación 2026, que permite a los vehículos transitar legalmente por las calles.

    Se trata de un trámite dirigido a los conductores que eligieron dicha modalidad al obtener su documento en febrero pasado.

    La gestión aplica a automóviles, camionetas, motos, furgones, station wagons, ambulancias, carrozas, además de carros y remolques para acoplar vehículos motorizados de hasta 1.750 kg de capacidad de carga.

    Cómo pagar la segunda cuota del Permiso de circulación

    La segunda cuota del permiso de circulación se puede pagar hasta el 31 de agosto.

    La gestión se realiza mediante la Dirección de Tránsito de la municipalidad que corresponda, en puntos de pago o en el sitio web de la comuna respectiva.

    Además, se sugiere verificar si el vehículo tiene multas de tránsito sin pagar, el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.

    Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes, según tipo de vehículo:

    Para vehículos usados

    • Permiso de circulación anterior
    • Certificado de homologación o revisión técnica vigente
    • Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación
    • Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil

    Para vehículos nuevos

    • Factura de compra
    • Inscripción en el Registro Civil
    • Certificado de homologación si corresponde y certificado de normas de homologación
    • Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente

    Cabe recordar que no contar con el permiso expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, que al cambio actual se traduce entre $71 mil y $107 mil.

    Más sobre:VehículosTrámitesPermiso de circulaciónPermiso de circulación 2026Segunda cuotaSegunda cuota permiso de circulaciónValorPagarPlazoFechaCómo pagar

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