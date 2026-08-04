Comienza el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite? Foto referencial de archivo

Desde el pasado 1 de agosto se encuentra habilitado el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación 2026, que permite a los vehículos transitar legalmente por las calles.

Se trata de un trámite dirigido a los conductores que eligieron dicha modalidad al obtener su documento en febrero pasado.

La gestión aplica a automóviles, camionetas, motos, furgones, station wagons, ambulancias, carrozas, además de carros y remolques para acoplar vehículos motorizados de hasta 1.750 kg de capacidad de carga.

Cómo pagar la segunda cuota del Permiso de circulación

La segunda cuota del permiso de circulación se puede pagar hasta el 31 de agosto.

La gestión se realiza mediante la Dirección de Tránsito de la municipalidad que corresponda, en puntos de pago o en el sitio web de la comuna respectiva.

Además, se sugiere verificar si el vehículo tiene multas de tránsito sin pagar, el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.

Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes, según tipo de vehículo:

Para vehículos usados

Permiso de circulación anterior

Certificado de homologación o revisión técnica vigente

Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación

Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil

Para vehículos nuevos

Factura de compra

Inscripción en el Registro Civil

Certificado de homologación si corresponde y certificado de normas de homologación

Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente

Cabe recordar que no contar con el permiso expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, que al cambio actual se traduce entre $71 mil y $107 mil.