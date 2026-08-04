Quiroz acuerda con senadores Walker y Gahona mecanismo para financiar reconstrucción de Coquimbo tras sistema frontal

Previo a la votación del artículo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz sostuvo un encuentro con los senadores de Coquimbo Sergio Gahona (UDI) y Matías Walker (Ind.) para comprometer un mecanismo para financiar la reconstrucción de la región de Coquimbo tras el sistema frontal.

Y es que ambos parlamentarios habían comprometido su apoyo al artículo de la megarreforma a un compromiso por parte del Ejecutivo a la reconstrucción de la región, una de las más afectadas por las lluvias de julio pasado.

Y aquel compromiso se habría gestado unas pocas horas antes de la votación del artículo restante de la megarreforma .

Instagram Sergio Gahona

En particular, se determinó que se comprometa un fondo de reconstrucción a través de fuentes públicas y privadas. Para ello se establecería la creación de una mesa técnica que determine el monto necesario para la reconstrucción.

“Lo logramos: en este acuerdo por escrito se comprometen los recursos para la reconstrucción de nuestra Región de Coquimbo. Se concordó un fondo de reconstrucción de fuente pública y privada: fondos públicos frescos y extraordinarios, provenientes delerario públicoy de enajenación de activos prescindibles, que se destinarán de forma prioritaria a la reconstrucción de nuestra Región y después al FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social”, señaló al respecto el senador Matías Walker a través de redes sociales.

Por su parte, Sergio Gahona, enfatizó en un video compartido en sus redes sociales que la región presenta “grandes problemas con la conectividad vial interurbana, los caminos, el territorio y también, por supuesto, las obras de urbanización y colectores de aguas lluvias”.

“Este protocolo de acuerdo se tiene que cumplir ahora con una mesa técnica de trabajo para catastrar el monto de lo que significa este problema que hemos tenido en la región de Coquimbo y cómo se va a resolver”, añadió el parlamentario gremialista.

En tanto, en un punto de prensa posterior, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz detalló: “Hemos llegado a un protocolo, un acuerdo en el que básicamente se le da garantía a la región de que ya están los recursos para la reconstrucción“.