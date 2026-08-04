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    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”

    El presidente del directorio de la estatal dijo que esta "es una empresa que tiene mucha burocracia y eso no ayuda a lo que necesitamos". El ejecutivo señaló que su plan es mejorar los flujos de la operación, priorizar inversiones, vender activos minoritarios en compañías y realizar alianzas estratégicas.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine.

    El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, se refirió a los cambios que prevé la nueva administración para la gigante mundial del cobre, en un momento en que la compañía ha sido blanco de críticas por parte del gobierno tras su magro desempeño en la producción de cobre y su eficiencia operacional.

    “Hay que fortalecer Codelco, hay que transparentar la realidad que tiene y hay que recuperar confianza. Y para eso necesitamos tomar decisiones difíciles. Este año va a ser un año difícil para Codelco, porque la producción viene cayendo de nuevo y nos encontramos con una situación de crisis que tenemos que hacernos cargo”, es el diagnóstico que dibujó el ejecutivo en conversación con Radio Agricultura.

    El presidente de Codelco sostuvo que “tenemos que revisar también las normas que tiene Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar este proceso de buscar socios y de hacer crecer la compañía, eso es lo que necesitamos”.

    Comentó que “hay que revisar eso, hay normas administrativas… es una empresa que tiene mucha burocracia y eso no ayuda a lo que necesitamos. Hoy día necesitamos vender cobre rápido lo más rápido que podamos porque el precio está fabuloso”.

    Fontaine planteó que el argumento de que la baja ley en los yacimientos mineros, el mineral de interés contenido en la roca, explique la baja producción de cobre, es un mito, pues todas las mineras privadas se han enfrentado al mismo contexto geológico.

    “Está el mito de que esto se debe a que Codelco tiene menor ley, pero nosotros hicimos una comparación con las grandes mineras internacionales y, es verdad que Codelco y todas las mineras tienen menos ley que hace 10 o 20 años atrás, pero la ley que tiene Codelco es similar al resto de las mineras, pero estas otras mineras generan márgenes 50% superiores. No es solamente el problema de la ley, hay un problema que tiene Codelco directamente. Entonces para poder recuperar Codelco, nosotros vamos a hacer un plan de recuperación”, apuntó Fontaine.

    Discusión sobre la venta de activos

    El debate sobre Codelco se encendió aún más la semana pasada tras las declaraciones del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, que planteó que la nueva batalla del gobierno debiera ser la privatización de la estatal o parte de su propiedad. Pero tras el rechazo generalizado del mundo político, matizó señalando que no planteaba que el Estado perdiera el control de la empresa.

    Fontaine comentó durante este martes que si bien hay muchas empresas estatales que han tenido apertura a la bolsa, como Petrobras en Brasil o Ecopetrol en Colombia, y que le “parece lógico que ese debate exista y se discuta”, apuntó que “el plan nuestro no contempla eso”.

    “El plan nuestro contempla mejorar los flujos de la operación, priorizar inversiones y postergar las que no sean indispensables o rentables, vender activos para hacer caja para fortalecer y hacer más grande a Codelco, para financiar las inversiones de Codelco que no podemos financiar si no. Y en cuarto punto, efectuar alianzas con privados para desarrollar nuevas minas o para complementar actividades”.

    El ejecutivo comentó que “esos privados van a traer capital. Estamos hablando de operadores mineros privados que van a traer capital, pero también tecnología, mejor gestión, y también van a generar oportunidades para los trabajadores de Codelco, porque al final hoy día Codelco tiene las mismas divisiones que hace muchos años”.

    “La venta de activos obedece a que Codelco tiene participaciones minoritarias en algunas compañías mineras privadas que podría vender para hacer caja para invertir más en Codelco. Ahora, eso es una decisión económica que todas las empresas hacen. Quiere decir que si yo tengo un proyecto de inversión y no tengo plata para financiarlo, veo si las inversiones minoritarias que tengo las puedo vender. Y si es mejor negocio venderlas y poner esa plata en Codelco, o es mejor no venderlas y en ese caso no hacer los proyectos en Codelco. Eso es algo que tenemos que evaluar”, concluyó Fontaine.

    Más sobre:Bernardo FontainePresidente del directorio de CodelcoVenta de activosBolsa

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