De Ñuble a la capital: exfiscal regional Nayalet Mansilla seguirá en el Ministerio Público como adjunta en la Centro Norte

Hasta este lunes 3 de agosto Nayalet Mansilla ejercía como fiscal regional del Ñuble, y durante la jornada entregó la posta a Rolando Canahuate, quien fue investido en una ceremonia que estuvo encabezada por el máximo persecutor Ángel Valencia.

Pero aunque en la instancia se reconoció todo el trabajo de la ahora exfiscal regional, no será el fin de su trayectoria en el Ministerio Público.

Lo anterior, porque previo a dejar el cargo decidió postular al concurso que abrió la Fiscalía Regional Centro Norte, liderada por Francisco Jacir, en búsqueda de tres nuevos fiscales adjuntos para la repartición.

Tras pasar cada una de las etapas y haber quedado en la terna que elaboró el fiscal regional, Valencia se inclinó por ella y la seleccionó para el cupo.

De esta forma, Mansilla pasará a integrar como fiscal adjunta la Fiscalía Centro Norte, debiendo trasladarse desde Ñuble a la capital.

La abogada no será la única nueva fiscal en las filas que encabeza Jacir, pues el jueves pasado también juraron como fiscales adjuntos -en una ceremonia que se realizó en la Fiscalía Nacional- Eugenia Duffau y Gonzalo Gutiérrez.

Hasta antes del nuevo desafío que emprendieron, ambos profesionales se desempeñaban como abogados asistentes en la misma jurisdicción.

Ceremonia investidura nuevos fiscales adjuntos.

La trayectoria de Mansilla

Como se lee en documentos del Ministerio Público, Mansilla es abogada de la Universidad de Talca y egresada del magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile y del magíster en Derecho de la Universidad de Concepción.

Ingresó al Ministerio Público en 2003, como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Concepción. Se ha especializado, como destacan desde la institución, en delitos económicos y de violencia intrafamiliar. Ejerció, igualmente, como fiscal jefa de las fiscalías locales de Rengo y Graneros.

Previo a ello, trabajó como abogada en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial en Talca.

Nuevos ritos y Código de Ética

La ceremonia de investidura de los nuevos fiscales -donde juraron 16 persecutores- marcó un antes y un después en la institución, ya que fue la primera del tipo que se realizó conforme a un nuevo protocolo que se fijó para estos efectos.

“Desde hoy, cada vez que asuma un nuevo fiscal en cualquier lugar de nuestro país, deberá ser investido conforme a este nuevo protocolo institucional, que ha sido diseñado para asegurar la solemnidad del cargo, la lealtad a la Constitución y el compromiso con la justicia, las víctimas y los testigos”, sostuvo Valencia ese día.

El fiscal nacional aprovechó la instancia para darle un mensaje a los 16 nuevos persecutores: “Lleven siempre presente que ejercer como fiscal es servir a Chile desde el Estado de Derecho, con independencia, objetividad, integridad y valentía. Que la insignia institucional que hoy reciben sea un símbolo permanente del honor de representar al Ministerio Público”.

En medio de la actividad, además, se formalizó la entrega del nuevo Código de Ética para Fiscales y Abogados del Ministerio Público. Se trata de “un instrumento destinado a orientar el ejercicio de la función con independencia, objetividad, integridad y un enfoque centrado en las víctimas”, como se indicó desde el organismo.

El fiscal nacional, Ángel Valencia. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El objetivo de dicho documento, como recalcó el máximo persecutor, “es establecer un marco institucional, explicitando los principios y valores éticos institucionales que deben cumplir los fiscales de la Fiscalía en el marco de su intervención en el proceso penal, teniendo como eje el profesionalismo, la independencia, la coherencia y la opción por la justicia”.

Según detalló Valencia, el nuevo código “explicita los principios y valores institucionales, los posibles conflictos de interés en el ejercicio de las funciones, cómo llevar las relaciones con los abogados, con los intervinientes, con los funcionarios policiales, con los peritos, el uso adecuado de la selectividad penal y de las salidas alternativas, el uso responsable de las redes sociales, el uso responsable de la Inteligencia Artificial, entre otras materias”.