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    Nacional

    Senado aprueba por unanimidad Día Nacional de la Teletón: vuelve a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación

    La iniciativa propone fijar para el primer sábado de noviembre de cada año el evento benéfico que sirve para recaudar fondos destinados a construir y mantener centros de rehabilitación.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial Teletón.

    La Sala del Senado aprobó con 40 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el proyecto de ley que busca establecer oficialmente dos fechas nacionales vinculadas a la Teletón y al encuentro familiar.

    La iniciativa busca instalar el Día Nacional de la Teletón, el cual se propone fijar para el primer sábado de noviembre de cada año, y el Día Nacional del Encuentro Familiar, que se establecería para el domingo inmediatamente posterior a la primera fecha mencionada.

    El proyecto también contempla una excepción para evitar que estas fechas coincidan con el feriado del Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Si ese día cae en el primer jueves, viernes o sábado de noviembre, ambas conmemoraciones se trasladarán al fin de semana siguiente.

    Con anterioridad, la idea fue analizada por la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, que la aprobó en general y particular por unanimidad.

    El presidente de la instancia, senador Sebastián Keitel, destacó el trabajo realizado por la institución y señaló que la iniciativa busca que el día posterior a la campaña anual sea una instancia de encuentro para las familias. “Cuando uno está ahí presente y ve el trabajo incansable, no solamente de los profesionales, sino que también de todas sus familias”, afirmó.

    Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, justificó la iniciativa como una forma de reconocer un elemento que trasciende la campaña. “La Teletón es una obra que ha acompañado a Chile durante décadas y que ha logrado algo extraordinario: transformar la solidaridad en una política permanente de inclusión y rehabilitación”, señaló ante la Sala.

    El secretario de Estado destacó que durante el último año la institución atendió a más de 31.000 personas y realizó cerca de un millón de prestaciones de rehabilitación en sus institutos a lo largo del país. En esa línea, sostuvo que el proyecto busca “institucionalizar como país una acción solidaria” y contribuir a que la campaña tenga cada año un mayor impacto.

    El proyecto fue anunciado por el Presidente José Antonio Kast e ingresado formalmente al Congreso tras solicitudes de la Fundación Teletón, la cual se encarga de organizar el evento benéfico televisado que sirve para recaudar fondos destinados a construir y mantener centros de rehabilitación. Estos centros ofrecen terapias y atención médica gratuita a niños y jóvenes con discapacidad física.

    La campaña 2026 está programada para los días 6 y 7 de noviembre.

    Más sobre:TeletónEncuentro FamiliarSenado

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