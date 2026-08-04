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    Contraloría detecta irregularidades en el Servicio de Salud Antofagasta: contrataciones sin respaldo y falencias en seguridad

    El organismo fiscalizador instruyó al servicio adoptar medidas para subsanar los hallazgos, acreditar adecuadamente los fundamentos de los tratos directos, reforzar los controles sobre las empresas y el personal de seguridad y reportar el avance de las acciones correctivas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Servicio de Salud de Antofagasta. Foto: Contraloría.

    La Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en procesos de contratación del Servicio de Salud Antofagasta (SSA), según consta en el Informe Final de Investigación Especial N° 139 de 2026. Las principales observaciones apuntan al uso de la modalidad de trato directo, contratos de seguridad y deficiencias en los controles internos del organismo.

    Uno de los principales hallazgos se relaciona con las adquisiciones realizadas por el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales. Según el informe, durante 2023 y 2024 el servicio realizó 24 contrataciones mediante trato directo con 16 proveedores, por un monto total de $949.094.431.

    Sin embargo, la Contraloría estableció que en 11 de esos procesos no se acreditaron documentalmente las circunstancias que permitían utilizar esta modalidad excepcional de contratación. En distintos casos, el SSA argumentó razones vinculadas con la confianza y experiencia previa de determinados proveedores, pero no presentó antecedentes objetivos que permitieran acreditar que no existían otras alternativas disponibles en el mercado.

    Empresa de seguridad operó 692 días sin autorización

    Uno de los puntos más relevantes del informe corresponde a los contratos destinados a la vigilancia de obras paralizadas y dependencias del Servicio de Salud Antofagasta.

    La Contraloría observó, en particular, la contratación mediante trato directo de una empresa por $134.217.759 durante 2023, sin que el SSA acreditara las razones que justificaban recurrir a esta modalidad ni los fundamentos para seleccionar específicamente a ese proveedor.

    Pero el hallazgo más relevante fue que la empresa no contaba con autorización para desarrollar actividades de seguridad privada al momento de ser contratada. De acuerdo con el informe, la firma comenzó a prestar servicios de vigilancia al SSA en junio de 2022 y obtuvo la autorización correspondiente de Carabineros recién en mayo de 2024.

    En total, la empresa habría prestado servicios durante 692 días sin contar con la autorización exigida para desarrollar labores de seguridad privada.

    A esto se sumó la detección de personal que realizaba funciones de seguridad sin contar con certificación O.S.10 vigente de Carabineros de Chile y deficiencias del propio Servicio de Salud en la verificación de estos antecedentes.

    Contraloría formulará reparo por más de $35 millones

    El organismo fiscalizador también cuestionó que el Servicio de Salud Antofagasta no aplicara multas a la empresa durante 2023 y 2024, pese a las situaciones detectadas.

    Según la auditoría, las multas que correspondía cursar alcanzaban un total de 504 UTM, equivalentes a más de $35 millones. Por este monto, la Contraloría anunció la formulación de un reparo, con el objetivo de buscar la restitución de los recursos públicos involucrados.

    El informe también detectó otras deficiencias administrativas, entre ellas la falta de certificados de disponibilidad presupuestaria en determinados procesos de compra, observaciones relacionadas con contrataciones de servicios de ambulancia y demoras en la tramitación de un sumario administrativo vinculado precisamente con servicios de vigilancia.

    En sus conclusiones, la Contraloría instruyó al Servicio de Salud Antofagasta adoptar medidas para corregir las situaciones observadas y reportar los avances de las acciones comprometidas mediante los mecanismos de seguimiento establecidos por el organismo fiscalizador.

    Más sobre:AntofagastaContraloríaContraloría General de la RepúblicaIrregularidades

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