¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena
El conjunto nacional cuenta con tres compromisos amistosos anunciados.
La Selección Chilena prepara su agenda de siguientes partidos, donde ya se conoce a los países que enfrentará dentro de las próximas semanas.
Así ha sido informado recientemente por parte de la Roja, a través de sus canales en redes sociales, donde los compromisos corresponden a fechas amistosas de la FIFA.
Cuándo juega la Roja
La Roja cuenta con los siguientes partidos confirmados:
- Canadá vs. Chile el 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto, Canadá, con horario a confirmar.
- Estados Unidos vs. Chile el 29 de septiembre en el Energizer Park, St. Louis, Misuri, con horario a confirmar.
- México vs. Chile el 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum, Estados Unidos, con horario a confirmar.
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