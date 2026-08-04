¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena. Foto referencial de archivo. Foto: Sipa/Photosport

La Selección Chilena prepara su agenda de siguientes partidos, donde ya se conoce a los países que enfrentará dentro de las próximas semanas.

Así ha sido informado recientemente por parte de la Roja, a través de sus canales en redes sociales, donde los compromisos corresponden a fechas amistosas de la FIFA.

Cuándo juega la Roja

La Roja cuenta con los siguientes partidos confirmados: