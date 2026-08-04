SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    El conjunto nacional cuenta con tres compromisos amistosos anunciados.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena. Foto referencial de archivo. Foto: Sipa/Photosport

    La Selección Chilena prepara su agenda de siguientes partidos, donde ya se conoce a los países que enfrentará dentro de las próximas semanas.

    Así ha sido informado recientemente por parte de la Roja, a través de sus canales en redes sociales, donde los compromisos corresponden a fechas amistosas de la FIFA.

    Cuándo juega la Roja

    La Roja cuenta con los siguientes partidos confirmados:

    • Canadá vs. Chile el 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto, Canadá, con horario a confirmar.
    • Estados Unidos vs. Chile el 29 de septiembre en el Energizer Park, St. Louis, Misuri, con horario a confirmar.
    • México vs. Chile el 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum, Estados Unidos, con horario a confirmar.
    Más sobre:FútbolLa RojaChileSelección ChilenaSelección de Fútbol de ChileAmistosoAmitososFecha FIFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por incumplimientos de normativa: gobierno anuncia que solicitarán cierre de empresa incendiada en Quilicura

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”

    Persona fallece tras caer desde piso 28 que se incendiaba en Estación Central

    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”

    Irán anuncia que el acuerdo con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz está en su “fase final de revisión”

    Lo más leído

    1.
    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    2.
    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    3.
    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    5.
    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    6.
    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Rating del martes 4 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 4 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Por incumplimientos de normativa: gobierno anuncia que solicitarán cierre de empresa incendiada en Quilicura
    Chile

    Por incumplimientos de normativa: gobierno anuncia que solicitarán cierre de empresa incendiada en Quilicura

    Persona fallece tras caer desde piso 28 que se incendiaba en Estación Central

    Presidente Kast destaca despacho de megarreforma: “Aquí hay un antes y un después”

    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones
    Negocios

    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    De la intervención del Mepco al cobre récord: el giro que mejora el panorama de la economía y alivia la situación fiscal

    Importante evento del vino: Chile será por primera vez sede de la premiación de The World’s 50 Best Vineyards

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles
    Tendencias

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Luis Figo pide que Infantino renuncie a la FIFA: “Es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”
    El Deportivo

    Luis Figo pide que Infantino renuncie a la FIFA: “Es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”

    Dinero, palcos VIP, uso del estadio y ganancias futuras: las exigencias de Memphis Depay para renovar con Corinthians

    ¿En qué va la Copa Chile? La U busca sellar su clasificación y ya hay 11 equipos en octavos de final

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”

    Elton John y Candle in the Wind: la canción para Marilyn Monroe que narra a la fama como un calvario

    Viaje por los secretos de El Diablo Viste a la Moda 2 (y cuáles son las posibilidades de una tercera parte)

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”
    Mundo

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”

    Irán anuncia que el acuerdo con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz está en su “fase final de revisión”

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar
    Paula

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel