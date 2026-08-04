Rusia lanza más de 30 misiles balísticos contra Kiev en un nuevo ataque a gran escala sobre la capital ucraniana

Kiev fue blanco durante la noche de este martes (hora local) de un nuevo ataque a gran escala, luego de que las fuerzas rusas lanzaran más de 30 misiles balísticos contra la capital de Ucrania, obligando a activar los sistemas de defensa antiaérea en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el medio United24media, las sirenas de alerta se extendieron por toda la capital mientras las defensas ucranianas intentaban interceptar los proyectiles que se dirigían hacia diversos sectores urbanos.

Uno de los impactos se registró en el distrito de Obolonskyi, donde un misil alcanzó un terreno no residencial. Equipos de emergencia y rescatistas fueron desplegados de inmediato para evaluar los daños y atender la situación.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó además que, según información preliminar, un edificio de oficinas también resultó alcanzado en ese mismo distrito.

En paralelo, comenzaron a reportarse graves daños en edificios residenciales del distrito de Sviatoshynskyi, aunque hasta el momento las autoridades no han entregado un balance oficial sobre eventuales víctimas o personas heridas.

La ofensiva también provocó incendios en otros sectores de la capital. La Administración Militar de la Ciudad de Kiev indicó que una bodega de un piso se incendió en el distrito de Holosiivskyi, mientras continúan las labores para determinar la magnitud de los daños.

A su vez, el medio público ucraniano Suspilne News informó que en el distrito de Desnianskyi se declaró otro siniestro en un almacén y que restos de misiles cayeron en las inmediaciones de un edificio residencial.

Los equipos de emergencia permanecen desplegados en las zonas afectadas realizando labores de extinción de incendios, evaluación de daños y búsqueda de posibles víctimas, mientras las autoridades continúan recopilando antecedentes sobre el alcance del ataque.