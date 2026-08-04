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    Política

    Alessandri (UDI) sobre el gobierno: “En el futuro hay que poner un vocero de dedicación exclusiva”

    El presidente de la Cámara valoró el desempeño del biministro Claudio Alvarado, pero sostuvo que la conducción comunicacional del Ejecutivo requiere una estructura que permita alinear el mensaje del gobierno y fortalecer su tramitación política.

    Por 
    Luis Cerda
    da en el Salon de Honor Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), afirmó este martes que el gobierno debiera evaluar “en el futuro” la designación de un vocero con dedicación exclusiva, al sostener que esa función requiere una atención permanente para ordenar el mensaje del Ejecutivo y fortalecer su estrategia comunicacional.

    En entrevista con 24 Horas, el parlamentario valoró el trabajo que ha desempeñado el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, quien ejerce como vocero de gobierno, aunque planteó que ambas responsabilidades dificultan el desempeño de la función comunicacional.

    “Es un tremendo ministro del Interior, un tremendo jefe de gabinete, coordinador, viene mucho al Congreso, apoya, saca adelante los proyectos. Quizás la vocería es una tremenda pega. Él ya estaba muy ocupado siendo ministro del Interior”, sostuvo.

    En esa línea, Alessandri reconoció avances respecto de la gestión de Mara Sedini en la cartera, pero insistió en que el Ejecutivo debería revisar el diseño de la vocería.

    “Yo creo que reemplazó bien a la vocería anterior. Ha habido ciertos avances, gracias a la ayuda de Max Pavez, como un vocero muy estratégico. Pero en el futuro, yo diría que hay que poner un vocero de dedicación exclusiva, como existía antes en nuestro país, para poder alinear este mensaje, que tome tracción ciudadana, que consiga votos en el Congreso y que muestre de forma nítida y clara los objetivos del gobierno”, afirmó.

    El diputado enmarcó sus declaraciones en la necesidad de fortalecer la coordinación política del oficialismo, luego de las diferencias que se han evidenciado en las últimas semanas entre los partidos que respaldan al Presidente José Antonio Kast.

    En ese sentido, sostuvo que es natural que cada colectividad busque diferenciarse, pero recalcó que corresponde al Mandatario ejercer el liderazgo para mantener cohesionada a la coalición.

    “El Presidente va a querer que todos voten igual y que se pongan detrás de su programa, pero cada partido va a querer diferenciarse del de al lado porque pronto viene una elección municipal o una competencia por gobernaciones regionales. Esto pasa en todos los gobiernos”, señaló.

    Asimismo, agregó que “la fortaleza de La Moneda y del Presidente de la República en ejercicio es cómo sus ideas y sus propuestas son capaces de alinear, de ordenar a los partidos”.

    Como ejemplo de ese esfuerzo de coordinación, Alessandri destacó que los jefes de bancada de Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano iniciaron este martes una ronda de vocerías conjuntas para reforzar el trabajo legislativo del oficialismo.

    Finalmente, el presidente de la Cámara reconoció que los mensajes disímiles dentro del oficialismo pueden afectar la comunicación del Ejecutivo, aunque sostuvo que el desafío es que las iniciativas impulsadas por el gobierno logren convocar a todos los sectores de la coalición.

    “El tema es que las iniciativas que vienen desde el Ejecutivo tienen que ser tan fuertes, tan aglutinadoras y percibidas como tan necesarias por la gran mayoría del país, que todos nos alineemos detrás de ellas, sacrificando incluso un poco de protagonismo personal”, concluyó.

    Más sobre:OficialismoJorge AlessandriUDIClaudio Alvarado

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