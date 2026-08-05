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    “Esto es un chantaje inmoral”: senador Núñez (PC) arremete contra acuerdo de Quiroz con Walker y Gahona para financiar reconstrucción de Coquimbo

    Parlamentario comunista cuestionó el protocolo suscrito entre el ministro de Hacienda con ambos senadores previo a la votación del artículo sobre compensación a los municipios por la exención de contribuciones

    Por 
    Roberto Martínez
    Senador Daniel Núñez

    El senador Daniel Núñez (PC) reprochó este martes el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y los senadores Matías Walker (Ind.) y Sergio Gahona (UDI) para financiar la reconstrucción de la Región de Coquimbo tras el sistema frontal que afectó al norte del país, calificando el mecanismo como un “chantaje inmoral”.

    Durante su intervención, previo a la votación del artículo sobre compensación a los municipios por la exención de contribuciones en la Cámara Alta, el parlamentario cuestionó que el protocolo contemple la utilización de activos del Estado como parte de las fuentes de financiamiento para las obras de reconstrucción, afirmando que ello implica avanzar hacia la privatización de bienes públicos.

    “Hay que reconocer que el protocolo tiene un punto nuevo, eso no lo habíamos conocido todavía. Uno lo suponía, pero no estaba explicitado. Y es que se ocupa la reconstrucción de la Región de Coquimbo y la Región de Atacama como excusa para privatizar bienes del Estado”, sostuvo.

    Manifestó además que “aunque esto pueda molestar a algún senador, como al senador Carter, esto es un chantaje inmoral. Lo que nos está diciendo el gobierno, el Ministerio de Hacienda, es que hay recursos extraordinarios para la reconstrucción siempre y cuando provengan de la venta de propiedades”, afirmó.

    Cabe señalar que el acuerdo contempla la creación de un fondo especial para la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama, financiado mediante recursos públicos extraordinarios y aportes provenientes de la enajenación de activos fiscales considerados prescindibles.

    Además, establece la conformación de una mesa técnica encargada de determinar el monto requerido y priorizar las obras que serán financiadas.

    Respecto a los “activos prescindibles”, Núñez cuestionó qué “¿van a vender las casas que pueden estar entregadas en comodato a una organización social, a una fundación de beneficencia, a una junta de vecinos o a un centro comunitario? Eso es lo que van a vender, propiedades”.

    En ese tenor, expresó dudas respecto del destino de terrenos fiscales destinados a proyectos habitacionales.

    “El punto cuatro del famoso acuerdo dice también: ‘terrenos prescindibles’. ¿Van a vender todos los terrenos, los paños que están en la zona oriente que han sido destinados a vivienda social y entregados gratuitamente por Bienes Nacionales? (...) Porque quien los declara prescindibles es el Ministerio de Hacienda”, sostuvo.

    El representante comunista aseguró compartir la necesidad de destinar recursos adicionales para enfrentar la reconstrucción de las regiones afectadas, aunque insistió en que existen alternativas distintas a la enajenación de bienes estatales.

    También cuestionó la conformación de la mesa técnica que deberá definir los montos y obras prioritarias del proceso de reconstrucción, exigiendo una participación amplia de las autoridades territoriales.

    “Acá nos han dicho que se va a hacer una mesa técnica que va a definir los montos y las obras que se van a financiar para la reconstrucción de la Región de Atacama y la Región de Coquimbo. Yo no voy a aceptar que se excluya a ningún alcalde, a ningún parlamentario, aunque yo sea de oposición, de esta mesa técnica”, cerró.

    Más sobre:MegarreformaAcuerdoReconstrucciónCoquimboAtacamaJorge QuirozDaniel NúñezMatías WalkerSergio GahonaPolítica

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