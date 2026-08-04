“Es un día negro para los municipios de Chile”: alcaldes de oposición arremeten contra aprobación de la megarreforma y cuestionan compensación a comunas

Una dura crítica formularon este martes alcaldes de oposición luego de que el Senado aprobara el mecanismo de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores, despejando el último obstáculo para el despacho definitivo de la denominada megarreforma del gobierno.

Tras la votación en el Congreso, los jefes comunales acusaron en un punto de prensa que la fórmula aprobada profundiza la desigualdad entre las municipalidades del país y cuestionaron que una parte importante de los recursos fiscales termine beneficiando a las comunas con mayores ingresos, en desmedro de los municipios más vulnerables.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, calificó la jornada como “un día negro para el municipalismo” y sostuvo que la iniciativa aprobada representa un trato desigual para las comunas con menos recursos.

“ Hoy ha sido un día negro para el municipalismo, para los municipios de Chile , pero principalmente para los vecinos y vecinas de las comunas más populares, comunas de regiones y comunas que lamentablemente hoy día no solamente les cuesta llegar a fin de mes, sino que muchas veces no tienen recursos para poder transformar la vida de sus vecinos”, afirmó.

La jefa comunal aseguró que el mecanismo aprobado destina recursos significativamente mayores a las comunas de mayores ingresos.

“Hoy lo que se ha aprobado en el Congreso, a solicitud y a propuesta del gobierno, es una iniciativa profundamente injusta y desigual. Lo que hoy día se aprobó es entregar vía impuestos generales cerca de 13 mil millones de pesos a la comuna de Las Condes y 30 mil millones de pesos a las comunas que más recursos tienen: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea ”, señaló.

Asimismo, comparó esa situación con la realidad presupuestaria de las comunas populares.

“En el caso de Cerro Navia, su presupuesto per cápita son 140 mil pesos. Esa es la desigualdad que hoy día hemos puesto sobre el debate”, indicó, agregando que mientras algunas comunas recibirán miles de millones de pesos, otras obtendrán montos considerablemente menores.

“En el caso de Cerro Navia 5 millones de pesos, San Ramón 3 millones, Lo Espejo 4 millones, Lo Prado 4 millones y Quinta Normal 50 millones. Esa es la injusticia que hoy hemos puesto sobre el debate”, sostuvo.

Delfino planteó además que la discusión debe abrir paso a una nueva Ley de Rentas Municipales que permita reducir las diferencias estructurales entre comunas.

“Ha ganado el abuso”

En la misma línea, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, responsabilizó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por el acuerdo alcanzado en el Congreso y acusó que la aprobación de la reforma perpetúa las desigualdades.

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“ Ha ganado el abuso, el abuso que una vez más en nuestro país se perpetúa . El mismo modus operandi del ministro Quiroz, el ideólogo de la colusión, que logró en base a la colusión de los pollos y de los medicamentos empobrecer a los pobres, hoy nuevamente lo vuelve a hacer”, afirmó.

El jefe comunal sostuvo que los sectores más vulnerables seguirán sin ver mejoras concretas.

“ Hoy lamentablemente no podemos llevar buenas noticias a nuestros territorios , a los sectores postergados. Hoy la noticia es que la política ha fracasado. Hoy, el gobierno y sus senadores tienen el poder en base a los votos, tienen la fuerza. Podrán avasallarnos, pero esto hoy no termina”, manifestó.

Tamayo agregó que continuará impulsando una articulación de los municipios y organizaciones sociales para revertir lo que calificó como un modelo de distribución injusto de los recursos públicos.

Críticas por el reparto de recursos

Por su parte, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, sostuvo que la decisión del Congreso perjudicará directamente a las comunas populares.

“Lo que vemos es que quienes están perdiendo son los vecinos de los sectores populares que van a estar, mediante impuestos generales, financiando el lujo de las comunas con mayores recursos ”, afirmó.

Según explicó, la distribución de los recursos favorece principalmente a un reducido grupo de municipios.

“De los 80 mil millones que se van en compensación directa a los municipios, la mitad es para seis comunas y el resto de las 339 municipalidades tendremos que ver cómo administramos la otra mitad”, señaló.

La alcaldesa agregó que esa situación dificultará seguir financiando proyectos comunales y cuestionó el impacto global de la reforma tributaria.

“Cuando nos digan que no hay recursos para poder seguir haciendo inversión en la comuna, que no se nos olvide que hoy fueron entregados 30 mil millones de pesos a los sectores más ricos del país”, sostuvo.

Además, vinculó esta decisión con otras medidas impulsadas en la reforma económica, asegurando que serán las familias de menores ingresos quienes terminarán asumiendo sus costos.

El artículo que destrabó la reforma

La controversia surge luego de que el Senado aprobara por 27 votos a favor y 22 en contra el artículo que establece el mecanismo de compensación para las municipalidades por la eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores, norma que había sido revisada previamente por una comisión mixta y por la Cámara de Diputados.

El respaldo del senador Pedro Araya (PPD), quien se desmarcó de parte de la oposición, permitió reunir los votos necesarios para despachar la iniciativa.

En los días previos, la discusión estuvo marcada por la división entre alcaldes oficialistas y de oposición respecto de la fórmula de compensación, así como por las negociaciones impulsadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien horas antes alcanzó un acuerdo con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona para incorporar un mecanismo de financiamiento destinado a la reconstrucción de la Región de Coquimbo, destrabando así la votación final de la megarreforma.