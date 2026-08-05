SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Mineduc ingresará proyecto que ajusta hasta 2040 cronograma de SLEP pendientes y facilita que municipios sigan a cargo

    La cartera a cargo de María Paz Arzola presentará este miércoles, vía Comisión de Educación del Senado, la iniciativa que habría prometido José Antonio Kast. La misma flexibiliza el calendario pendiente de los Servicios Locales de Educación Pública, así como los requisitos para que las municipalidades puedan mantener sus colegios.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    16 JUNIO 2026 MINISTRA DE EDUCACION, MARIA PAZ ARZOLA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Una de las promesas más controversiales de José Antonio Kast en materia de educación es la de ponerle un freno al traspaso de escuelas y liceos desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Fue una máxima dentro de la campaña y ratificada una vez que llegó a La Moneda, encomendándole a la ministra María Paz Arzola el cómo concretar una idea que ha sido motivo de discordia entre alcaldes, expertos y parlamentarios.

    Con todo, tras casi cinco meses de administración el Mineduc ingresará este miércoles un proyecto de ley que aborda este compromiso. Más que una pausa, es una extensa recalendarización. La iniciativa ingresará vía Comisión de Educación del Senado y la aspiración es que sea aprobada antes de fin de año.

    Cabe recordar que hoy son 169 los municipios que han traspasado su servicio educativo a 36 SLEP que ya están en funcionamiento, aunque según se estableció originalmente los 70 SLEP que contempla la ley ya deberían estarlo desde 2025, pero en el camino se ha recalendarizado varias veces. Uno de los últimos cambios había aplazado hasta 2029 la implementación completa de la ley.

    Según los detalles que pudo conocer La Tercera, la propuesta apunta a flexibilizar el calendario de implementación, con la idea de mejorar los traspasos y dosificar el impacto fiscal mientras se implementan las mejoras recientemente aprobadas por el Congreso.

    Por un lado, la lectura del ministerio es que si bien esos últimos ajustes aprobados son necesarios, al mismo tiempo exigen mayores tiempos, exigencias y recursos en el traspaso de los servicios, sin que se haya aumentado el plazo en que deben ocurrir. Por otro, se tuvo en vista -en el contexto del ajuste fiscal que ha impulsado esta administración- que las deudas previsionales de los municipios no desaparecen al traspasar el servicio educativo, sino que en primera instancia las asume el gobierno central, lo que implica comprometer gasto fiscal hasta que los municipios saldan esa deuda a través de diversas vías, como por ejemplo descuentos de su cuota del Fondo Común Municipal. “El ritmo de los traspasos debe considerar mayor flexibilización para suavizar el costo de manera ordenada”, resumen entendidos del proyecto.

    Además de flexibilizar el calendario, la propuesta también abre la puerta a algo que diversos alcaldes -sobre todo oficialistas- han aclamado: permitir que comunas de buenos resultados puedan mantener su educación.

    Y es que si bien la ley actual ya considera esta posibilidad siempre que los municipios tengan buen rendimiento educativo y financiero, a ojos de la cartera educativa las exigencias actuales son rígidas y su uso ha sido limitado. Actualmente, los requisitos son cuatro y copulativos: al menos un 60% de establecimientos en desempeño alto o medio; ubicarse en el 30% de mejor desempeño regional según la evolución de la matrícula durante los seis años anteriores, ajustada por factores demográficos; no registrar obligaciones previsionales impagas superiores a 400 UF durante los 24 meses anteriores; y mantener la deuda educacional bajo el 5% de los ingresos anuales por subvenciones y aportes estatales, descontados los aportes de capital.

    Lo que se busca, entonces, es facilitar que más municipios puedan hacer uso de la excepción, con nuevas condiciones.

    En concreto, el proyecto propone cuatro ajustes. El primero es permitirle al Presidente recalendarizar la puesta en funcionamiento de los 12 SLEP que restan, recordando que hoy 36 ya tienen los colegios a su cargo y otros 22 están creados administrativamente a la espera del traspaso de recintos. La medida podrá ser usada por única vez y en el proyecto se establece que se debe constituir, al menos, un SLEP cada año, en un proceso que el Mineduc meditó establecer que no podía exceder de 2035, pero finalmente en la redacción se estableció en 2040.

    Qué SLEP se irán creando serán en función del presupuesto, las deudas de los municipios, o su desempeño, dentro de otros factores.

    Pero, además, el proyecto también le entrega la facultad al Presidente para postergar por hasta tres años adicionales el plazo actual de dos años para el traspaso del servicio educativo de los SLEP que ya fueron creados, pero que aún no tienen a su cargo los colegios.

    Asimismo, se flexibilizan los requisitos para que los municipios puedan seguir siendo sostenedores de los establecimientos, además de exigir que cumplan sólo uno de los dos requisitos pedagógicos actualmente vigentes. Los requisitos financieros se mantienen intactos, con plazo máximo también hasta 2040. Y si la ley actual permite el aplazamiento por un año, la propuesta del Mineduc lo extiende a dos.

    El texto, al mismo tiempo, crea una nueva causal que permite a los municipios mantener la calidad de sostenedor en caso de que tenga indicadores en el Simce y de deuda previsional superiores al de su SLEP, con plazo máximo, otra vez, hasta 2040. En el fondo, en la medida que un SLEP no muestre mejores indicadores que un municipio, este último no estará obligado a entregar sus colegios.

    Los municipios que ya entregaron sus colegios a algún SLEP no son abordados en el proyecto.

    Más sobre:EducaciónSLEPEducación PúblicaDesmunicipalizaciónMaría Paz Arzola

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón

    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    Vetos y requerimientos al TC: los pasos que siguen en el megaproyecto tras ser despachado a ley

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar y avanza al Senado

    En Cerro Castillo: diputados UDI piden a Kast no perder el foco por agendas impulsadas por libertarios y republicanos

    ¿Es mejor una metodología que otra? Por qué dos exámenes de drogas pueden entregar resultados distintos

    Lo más leído

    1.
    La revancha de Claudio Crespo: exteniente inicia gestiones para volver a vestir el uniforme de Carabineros

    La revancha de Claudio Crespo: exteniente inicia gestiones para volver a vestir el uniforme de Carabineros

    2.
    Bases de los Fondecyt 2027 le abren un nuevo flanco a ministra Lincolao, esta vez con el Consejo de Rectores

    Bases de los Fondecyt 2027 le abren un nuevo flanco a ministra Lincolao, esta vez con el Consejo de Rectores

    3.
    La reaparición de la exjueza Ángela Vivanco para declarar por trama bielorrusa tras el fin de su prisión preventiva

    La reaparición de la exjueza Ángela Vivanco para declarar por trama bielorrusa tras el fin de su prisión preventiva

    4.
    ¿Es mejor una metodología que otra? Por qué dos exámenes de drogas pueden entregar resultados distintos

    ¿Es mejor una metodología que otra? Por qué dos exámenes de drogas pueden entregar resultados distintos

    5.
    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón
    Chile

    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón

    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    Vetos y requerimientos al TC: los pasos que siguen en el megaproyecto tras ser despachado a ley

    CCU amplió sus pérdidas en el segundo trimestre, pero acción sube casi 3% ante mejor desempeño operacional
    Negocios

    CCU amplió sus pérdidas en el segundo trimestre, pero acción sube casi 3% ante mejor desempeño operacional

    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    De la intervención del Mepco al cobre récord: el giro que mejora el panorama de la economía y alivia la situación fiscal

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles
    Tendencias

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    El optimismo del entrenador de las Diablas antes del Mundial: “Si dan lo que ya han demostrado, nos va a ir muy bien”
    El Deportivo

    El optimismo del entrenador de las Diablas antes del Mundial: “Si dan lo que ya han demostrado, nos va a ir muy bien”

    Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

    Ministra Duco arremete contra la prensa por cuestionamientos a su gestión: “¿Han estudiado lo que estamos haciendo?"

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”

    Elton John y Candle in the Wind: la canción para Marilyn Monroe que narra a la fama como un calvario

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”
    Mundo

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”

    Irán anuncia que el acuerdo con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz está en su “fase final de revisión”

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”