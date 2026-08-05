Mineduc ingresará proyecto que ajusta hasta 2040 cronograma de SLEP pendientes y facilita que municipios sigan a cargo

Una de las promesas más controversiales de José Antonio Kast en materia de educación es la de ponerle un freno al traspaso de escuelas y liceos desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Fue una máxima dentro de la campaña y ratificada una vez que llegó a La Moneda, encomendándole a la ministra María Paz Arzola el cómo concretar una idea que ha sido motivo de discordia entre alcaldes, expertos y parlamentarios.

Con todo, tras casi cinco meses de administración el Mineduc ingresará este miércoles un proyecto de ley que aborda este compromiso . Más que una pausa, es una extensa recalendarización. La iniciativa ingresará vía Comisión de Educación del Senado y la aspiración es que sea aprobada antes de fin de año.

Cabe recordar que hoy son 169 los municipios que han traspasado su servicio educativo a 36 SLEP que ya están en funcionamiento, aunque según se estableció originalmente los 70 SLEP que contempla la ley ya deberían estarlo desde 2025, pero en el camino se ha recalendarizado varias veces. Uno de los últimos cambios había aplazado hasta 2029 la implementación completa de la ley.

Según los detalles que pudo conocer La Tercera, la propuesta apunta a flexibilizar el calendario de implementación, con la idea de mejorar los traspasos y dosificar el impacto fiscal mientras se implementan las mejoras recientemente aprobadas por el Congreso.

Por un lado, la lectura del ministerio es que si bien esos últimos ajustes aprobados son necesarios, al mismo tiempo exigen mayores tiempos, exigencias y recursos en el traspaso de los servicios, sin que se haya aumentado el plazo en que deben ocurrir. Por otro, se tuvo en vista -en el contexto del ajuste fiscal que ha impulsado esta administración- que las deudas previsionales de los municipios no desaparecen al traspasar el servicio educativo, sino que en primera instancia las asume el gobierno central, lo que implica comprometer gasto fiscal hasta que los municipios saldan esa deuda a través de diversas vías, como por ejemplo descuentos de su cuota del Fondo Común Municipal. “El ritmo de los traspasos debe considerar mayor flexibilización para suavizar el costo de manera ordenada”, resumen entendidos del proyecto.

Además de flexibilizar el calendario, la propuesta también abre la puerta a algo que diversos alcaldes -sobre todo oficialistas- han aclamado: permitir que comunas de buenos resultados puedan mantener su educación.

Y es que si bien la ley actual ya considera esta posibilidad siempre que los municipios tengan buen rendimiento educativo y financiero, a ojos de la cartera educativa las exigencias actuales son rígidas y su uso ha sido limitado. Actualmente, los requisitos son cuatro y copulativos: al menos un 60% de establecimientos en desempeño alto o medio; ubicarse en el 30% de mejor desempeño regional según la evolución de la matrícula durante los seis años anteriores, ajustada por factores demográficos; no registrar obligaciones previsionales impagas superiores a 400 UF durante los 24 meses anteriores; y mantener la deuda educacional bajo el 5% de los ingresos anuales por subvenciones y aportes estatales, descontados los aportes de capital.

Lo que se busca, entonces, es facilitar que más municipios puedan hacer uso de la excepción, con nuevas condiciones.

En concreto, el proyecto propone cuatro ajustes . El primero es permitirle al Presidente recalendarizar la puesta en funcionamiento de los 12 SLEP que restan, recordando que hoy 36 ya tienen los colegios a su cargo y otros 22 están creados administrativamente a la espera del traspaso de recintos. La medida podrá ser usada por única vez y en el proyecto se establece que se debe constituir, al menos, un SLEP cada año, en un proceso que el Mineduc meditó establecer que no podía exceder de 2035, pero finalmente en la redacción se estableció en 2040.

Qué SLEP se irán creando serán en función del presupuesto, las deudas de los municipios, o su desempeño, dentro de otros factores.

Pero, además, el proyecto también le entrega la facultad al Presidente para postergar por hasta tres años adicionales el plazo actual de dos años para el traspaso del servicio educativo de los SLEP que ya fueron creados, pero que aún no tienen a su cargo los colegios.

Asimismo, se flexibilizan los requisitos para que los municipios puedan seguir siendo sostenedores de los establecimientos, además de exigir que cumplan sólo uno de los dos requisitos pedagógicos actualmente vigentes. Los requisitos financieros se mantienen intactos, con plazo máximo también hasta 2040. Y si la ley actual permite el aplazamiento por un año, la propuesta del Mineduc lo extiende a dos.

El texto, al mismo tiempo, crea una nueva causal que permite a los municipios mantener la calidad de sostenedor en caso de que tenga indicadores en el Simce y de deuda previsional superiores al de su SLEP, con plazo máximo, otra vez, hasta 2040. En el fondo, en la medida que un SLEP no muestre mejores indicadores que un municipio, este último no estará obligado a entregar sus colegios.

Los municipios que ya entregaron sus colegios a algún SLEP no son abordados en el proyecto.