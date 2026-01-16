SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desmunicipalización escolar: la nueva contienda que se viene por el traspaso de colegios a los SLEP

    El presidente electo abrió nuevamente la discusión sobre el proceso que entrega la administración de la educación pública desde los municipios a 70 servicios locales. Su idea es frenar el proceso como se le conoce, pero desde ya se anuncia que le darán batalla.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”.

    Con esa frase, este jueves el presidente electo José Antonio Kast confirmó lo que era un secreto a voces: tal como lo había adelantado La Tercera apenas ganó el balotaje, su gobierno no quiere seguir adelante con el proceso de desmunicipalización escolar tal cual se está desarrollando. La idea de una reforma estructural a la ley 21.040 que crea los Servicios Locales de Educación Pública es una de las batallas educativas que está dispuesta a dar la futura administración (la otra es el fin del Sistema de Admisión Escolar) frente a un actual oficialismo que las ha defendido con fuerza, por lo que se visualiza una álgida discusión en caso de querer un giro en 180 grados.

    Aunque el proceso de traspaso de la administración pública desde los municipios a los SLEP está en pleno proceso de implementación, con más de la mitad de los 70 servicios que se tienen que crear en régimen o en traspaso, Kast verbalizó su intención de revisar el proceso. “Tuve una reunión con las distintas asociaciones de municipalidades y ellos están preocupados. Ellos saben que para no entrar al SLEP tienen que tener buenos rendimientos en sus colegios y los alcaldes también están pidiendo que se haga bien el análisis de si se avanza de acuerdo a lo que dice la ley o si se puede retrasar”, dijo.

    En efecto, durante los últimos días y a sabiendas de que sus opciones de frenar el proceso crecen con un gobierno dispuesto a ello, diversos alcaldes han alzado la voz pidiendo, cuando menos, una pausa. Otros más avezados han pedido, derechamente, no entregar sus colegios. Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), reveló hace algunos días tras reunirse con Kast que en esa cita conversaron algunas alternativas para el sector, “y pausar el traspaso de los SLEP es una de ellas”.

    En todo caso, Claudio Castro (ind.), alcalde de Renca, retrucó casi de inmediato a Alessandri: “Para representar al municipalismo se requiere mesura y responsabilidad. Proponer pausar los SLEP es una posición ideológica, no basada en evidencia. Los datos son claros: la educación pública muestra una recuperación histórica el 2025 en Simce, mejoras en asistencia y revinculación escolar. En el municipalismo no hay una sola voz. Pausar los SLEP es frenar avances y renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para todos los niños y niñas, con una visión de Estado”.

    Sebastián Sichel por Ñuñoa y los municipios de Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, La Reina y Vitacura, que debiesen componer el futuro SLEP Manquehue, también han planteado públicamente ideas sobre no seguir con el proceso como se le conoce. “Hay lugares en que son necesarios, pero en lugares como nosotros o Las Condes uno diría bueno, si la municipalidad tiene lucas, puede contratar mejores técnicos que los SLEP y puede sostener un establecimiento, dejémoslo“, dijo, por ejemplo, este viernes Sichel en Radio Duna. Del mismo modo, Rodrigo Contreras, presidente de la Asociación de Municipios Rurales (Amur), dijo valorar “que el presidente electo haya acogido nuestra demanda de posponer los Servicios Locales de Educación Pública hasta contar con una evaluación seria a nivel nacional”.

    Al respecto, Kast señaló tras su visita de esta semana a Boric que si bien hay evidencia de mejoras en algunos SLEP, “tenemos que ver si esa mejora es solo en las zonas urbanas o si afecta a las zonas rurales, porque como se concentró todo, a veces las zonas rurales quedan en una situación desfavorable”.

    Como sea, lo cierto es que las voces que de inmediato salieron a hacerle frente a la idea verbalizada por el futuro mandatario no se hicieron esperar. La diputada Emilia Schneider (FA), por ejemplo, se extendió: “A esto nos referimos cuando decimos que Kast es un retroceso, quiere frenar la implementación de la Nueva Educación Pública, que no es perfecta ni ideal, que requiere ajustes -que se han concretado en este gobierno- y mejoras, pero que ha traído buenos resultados académicos y de asistencia, que permite pensar de forma mucho más justa el financiamiento y por tanto, es un camino para fortalecer la educación pública. La pregunta acá es qué plantea Kast. ¿Solo frenar una reforma o en serio reconstruir la educación pública para Chile? Para lo segundo estamos muchos disponibles, pero con retrocesos no vamos en la dirección correcta. Hay que construir sobre lo que han hecho antes".

    Requerido por La Tercera, el director de la Dirección de Educación Pública (DEP) Rodrigo Egaña dice que la Nueva Educación Pública “es la política de Estado que más ha sido evaluada durante sus ochos años de implementación”, enumerando análisis de la U. de Chile, la UC, el Consejo Evaluador del sistema creado por Ley, y un estudio internacional encargado al PNUD. “Son evaluaciones independientes, serias y profesionales que han permitido diseñar mejoras en la implementación de la NEP. En base a estos resultados debiera basarse la discusión sobre “detener, analizar, y ver bien los resultados de los SLEP”“.

    “Fortalecer la educación pública es una tarea colectiva y una política de Estado que debe mejorarse sobre lo avanzado, sin retroceder o reinventar de cero, y justamente analizando y evaluando los resultados para mejorar la educación pública, siempre con datos reales, no con cifras falsas como las que señalaban que los SLEP recibían “cuatro veces más recursos” que los municipios", cree Egaña, quien suma que esta es una política “en pleno desarrollo, que va a lograr los positivos resultados que todos esperamos en la medida de que el nuevo sistema esté plenamente funcionando”.

    ¿Y puede Kast hacer algo con el proceso de desmunicipalización? La respuesta en sí, aunque con matices: como la Nueva Educación Pública es ley, para cambiarla o impulsar una contrarreforma necesariamente se requieren acuerdos en el Congreso, lo que se vislumbra complejo, porque incluso en sectores del futuro oficialismo hay quienes creen que los SLEP deben seguir adelante, aunque con modificaciones.

    Lo que sí tiene el gobierno de Kast, tal como el actual, es la potestad administrativa sobre el calendario de traspasos desde los municipios hacia los SLEP. “Con eso podríamos jugar”, confiesan en las huestes del futuro gobierno. De hecho, el mismo calendario fue modificado en más de una ocasión por el actual Ejecutivo. Por ejemplo, el SLEP Manquehue debía estar en régimen desde 2025, pero fue pasado al final del proceso.

    Parte de esa definición se adopta sobre la base de los informes fundados elaborados por la Dirección de Educación Pública (DEP), con el objetivo de que cada servicio inicie su gestión con todas las condiciones necesarias. El actual director de la DEP es Egaña, quien llegó al cargo luego de que el Presidente Boric le pidiera renuncia a su antecesor, Jaime Veas. La pregunta que se abre es si Kast hará lo mismo con Egaña.

    No pocos, eso sí, dicen que esta suerte de pausa que propone Kast para eventualmente introducir mejoras ya está siendo abordada en el Congreso buscando fortalecer la instalación y administración de los SLEP. En concreto, en el Parlamento ya se discute una reforma a la ley, aunque ahí no se incluye ni modificar el calendario de traspaso ni se plantea detener el proceso. “El Sistema de Educación Pública es una política de Estado y debemos trabajar por su consolidación futura y nunca por su retroceso”, dijo en ese marco hace poco el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

    Al respecto, Egaña plantea que la reforma ya muestra importantes avances en infraestructura, desarrollo pedagógico, participación ciudadana en los nuevos órganos creados por ley, y la incorporación de los SLEP a la transformación digital del Estado. “En términos educativos, los datos muestran una recuperación sostenida: mejora de la asistencia, reducción histórica de la desvinculación y alzas relevantes en Simce y PAES”, cierra.

    Más sobre:EducaciónSLEPDesmunicipalización escolarJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast opta por Ximena Rincón para el Ministerio de Energía

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Lo más leído

    1.
    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    2.
    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio: hubo una persona detenida por encender barricadas

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio: hubo una persona detenida por encender barricadas

    3.
    Fiscalía pone en duda la existencia de perro Cholito en desaparición de Julia Chuñil y acusa que los hijos inventaron un relato

    Fiscalía pone en duda la existencia de perro Cholito en desaparición de Julia Chuñil y acusa que los hijos inventaron un relato

    4.
    Suboficial (r) de las FF.AA. frustra robo y abate a dos delincuentes en Maipú

    Suboficial (r) de las FF.AA. frustra robo y abate a dos delincuentes en Maipú

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”
    Chile

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Grupo Patio concreta colocación de bonos por cerca de US$44 millones
    Negocios

    Grupo Patio concreta colocación de bonos por cerca de US$44 millones

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”

    Radiografía de movilidad: ¿Los compradores de viviendas se quedan en la misma zona o la dejan?

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Inspirado en la decada del 2010: Red Bull revela las novedades en el diseño de su auto de cara a la Fórmula 1
    El Deportivo

    Inspirado en la decada del 2010: Red Bull revela las novedades en el diseño de su auto de cara a la Fórmula 1

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    Tras el golazo en la Kings League: en La Serena recuerdan el tanto que Mathías Vidangossy le marcó a Colo Colo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”
    Cultura y entretención

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha