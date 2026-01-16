Desmunicipalización escolar: la nueva contienda que se viene por el traspaso de colegios a los SLEP

“ Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo ”.

Con esa frase, este jueves el presidente electo José Antonio Kast confirmó lo que era un secreto a voces: tal como lo había adelantado La Tercera apenas ganó el balotaje, su gobierno no quiere seguir adelante con el proceso de desmunicipalización escolar tal cual se está desarrollando. La idea de una reforma estructural a la ley 21.040 que crea los Servicios Locales de Educación Pública es una de las batallas educativas que está dispuesta a dar la futura administración (la otra es el fin del Sistema de Admisión Escolar) frente a un actual oficialismo que las ha defendido con fuerza, por lo que se visualiza una álgida discusión en caso de querer un giro en 180 grados.

Aunque el proceso de traspaso de la administración pública desde los municipios a los SLEP está en pleno proceso de implementación, con más de la mitad de los 70 servicios que se tienen que crear en régimen o en traspaso, Kast verbalizó su intención de revisar el proceso. “Tuve una reunión con las distintas asociaciones de municipalidades y ellos están preocupados. Ellos saben que para no entrar al SLEP tienen que tener buenos rendimientos en sus colegios y los alcaldes también están pidiendo que se haga bien el análisis de si se avanza de acuerdo a lo que dice la ley o si se puede retrasar”, dijo.

En efecto, durante los últimos días y a sabiendas de que sus opciones de frenar el proceso crecen con un gobierno dispuesto a ello, diversos alcaldes han alzado la voz pidiendo, cuando menos, una pausa. Otros más avezados han pedido, derechamente, no entregar sus colegios. Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), reveló hace algunos días tras reunirse con Kast que en esa cita conversaron algunas alternativas para el sector, “y pausar el traspaso de los SLEP es una de ellas”.

En todo caso, Claudio Castro (ind.), alcalde de Renca, retrucó casi de inmediato a Alessandri: “Para representar al municipalismo se requiere mesura y responsabilidad. Proponer pausar los SLEP es una posición ideológica, no basada en evidencia. Los datos son claros: la educación pública muestra una recuperación histórica el 2025 en Simce, mejoras en asistencia y revinculación escolar. En el municipalismo no hay una sola voz. Pausar los SLEP es frenar avances y renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para todos los niños y niñas, con una visión de Estado”.

Sebastián Sichel por Ñuñoa y los municipios de Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, La Reina y Vitacura, que debiesen componer el futuro SLEP Manquehue, también han planteado públicamente ideas sobre no seguir con el proceso como se le conoce. “Hay lugares en que son necesarios, pero en lugares como nosotros o Las Condes uno diría bueno, si la municipalidad tiene lucas, puede contratar mejores técnicos que los SLEP y puede sostener un establecimiento, dejémoslo“, dijo, por ejemplo, este viernes Sichel en Radio Duna. Del mismo modo, Rodrigo Contreras, presidente de la Asociación de Municipios Rurales (Amur), dijo valorar “que el presidente electo haya acogido nuestra demanda de posponer los Servicios Locales de Educación Pública hasta contar con una evaluación seria a nivel nacional”.

Al respecto, Kast señaló tras su visita de esta semana a Boric que si bien hay evidencia de mejoras en algunos SLEP, “tenemos que ver si esa mejora es solo en las zonas urbanas o si afecta a las zonas rurales, porque como se concentró todo, a veces las zonas rurales quedan en una situación desfavorable”.

Como sea, lo cierto es que las voces que de inmediato salieron a hacerle frente a la idea verbalizada por el futuro mandatario no se hicieron esperar. La diputada Emilia Schneider (FA), por ejemplo, se extendió: “A esto nos referimos cuando decimos que Kast es un retroceso, quiere frenar la implementación de la Nueva Educación Pública, que no es perfecta ni ideal, que requiere ajustes -que se han concretado en este gobierno- y mejoras, pero que ha traído buenos resultados académicos y de asistencia, que permite pensar de forma mucho más justa el financiamiento y por tanto, es un camino para fortalecer la educación pública. La pregunta acá es qué plantea Kast. ¿Solo frenar una reforma o en serio reconstruir la educación pública para Chile? Para lo segundo estamos muchos disponibles, pero con retrocesos no vamos en la dirección correcta. Hay que construir sobre lo que han hecho antes".

Requerido por La Tercera, el director de la Dirección de Educación Pública (DEP) Rodrigo Egaña dice que la Nueva Educación Pública “es la política de Estado que más ha sido evaluada durante sus ochos años de implementación”, enumerando análisis de la U. de Chile, la UC, el Consejo Evaluador del sistema creado por Ley, y un estudio internacional encargado al PNUD. “Son evaluaciones independientes, serias y profesionales que han permitido diseñar mejoras en la implementación de la NEP. En base a estos resultados debiera basarse la discusión sobre “detener, analizar, y ver bien los resultados de los SLEP”“.

“Fortalecer la educación pública es una tarea colectiva y una política de Estado que debe mejorarse sobre lo avanzado, sin retroceder o reinventar de cero , y justamente analizando y evaluando los resultados para mejorar la educación pública, siempre con datos reales, no con cifras falsas como las que señalaban que los SLEP recibían “cuatro veces más recursos” que los municipios", cree Egaña, quien suma que esta es una política “en pleno desarrollo, que va a lograr los positivos resultados que todos esperamos en la medida de que el nuevo sistema esté plenamente funcionando”.

¿Y puede Kast hacer algo con el proceso de desmunicipalización? La respuesta en sí, aunque con matices: como la Nueva Educación Pública es ley, para cambiarla o impulsar una contrarreforma necesariamente se requieren acuerdos en el Congreso, lo que se vislumbra complejo, porque incluso en sectores del futuro oficialismo hay quienes creen que los SLEP deben seguir adelante, aunque con modificaciones.

Lo que sí tiene el gobierno de Kast, tal como el actual, es la potestad administrativa sobre el calendario de traspasos desde los municipios hacia los SLEP. “ Con eso podríamos jugar ”, confiesan en las huestes del futuro gobierno. De hecho, el mismo calendario fue modificado en más de una ocasión por el actual Ejecutivo. Por ejemplo, el SLEP Manquehue debía estar en régimen desde 2025, pero fue pasado al final del proceso.

Parte de esa definición se adopta sobre la base de los informes fundados elaborados por la Dirección de Educación Pública (DEP), con el objetivo de que cada servicio inicie su gestión con todas las condiciones necesarias. El actual director de la DEP es Egaña, quien llegó al cargo luego de que el Presidente Boric le pidiera renuncia a su antecesor, Jaime Veas. La pregunta que se abre es si Kast hará lo mismo con Egaña.

No pocos, eso sí, dicen que esta suerte de pausa que propone Kast para eventualmente introducir mejoras ya está siendo abordada en el Congreso buscando fortalecer la instalación y administración de los SLEP. En concreto, en el Parlamento ya se discute una reforma a la ley, aunque ahí no se incluye ni modificar el calendario de traspaso ni se plantea detener el proceso. “El Sistema de Educación Pública es una política de Estado y debemos trabajar por su consolidación futura y nunca por su retroceso”, dijo en ese marco hace poco el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Al respecto, Egaña plantea que la reforma ya muestra importantes avances en infraestructura, desarrollo pedagógico, participación ciudadana en los nuevos órganos creados por ley, y la incorporación de los SLEP a la transformación digital del Estado. “En términos educativos, los datos muestran una recuperación sostenida: mejora de la asistencia, reducción histórica de la desvinculación y alzas relevantes en Simce y PAES”, cierra.