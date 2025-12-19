Reforma estructural a los SLEP y terminar la selección escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

“Venimos a devolverles los patines a todos los niños de Chile, para que puedan avanzar con decisión hacia el futuro”.

El 10 de junio el entonces candidato y hoy Presidente electo José Antonio Kast lanzó el plan “Patines para Chile”, que el Partido Republicano definió como la hoja de ruta en materia educativa en caso de ganar la carrera a La Moneda. El mismo, según se dijo esa vez, busca “recuperar la educación chilena, restaurar el orden en las aulas y devolver a las familias el derecho a elegir”.

Hoy, con su triunfo electoral ya consumado, bien vale adentrarse en el detalle de las aspiraciones que tendrá el nuevo gobierno en temas de educación.

Los ejes del plan son claros y algunos apuntan a reformas ampliamente defendidas por el actual oficialismo, por lo que se prevé que, de querer un giro en 180°, serán un duro campo de batalla.

En concreto, en su camino a La Moneda Kast propuso ponerle fin al Sistema de Admisión Escolar (SAE) “impuesto por la izquierda”, asegurando que los padres volverán a elegir, que los colegios podrán seleccionar según su proyecto, y que el mérito académico será valorado. Su idea es crear una nueva herramienta.

Hoy se discuten en el Congreso algunos cambios al SAE, que tuvo una mesa técnica que trabajó durante meses para hacer sus recomendaciones, las que iban desde una selección de hasta 80% para liceos de alta exigencia, o que los establecimientos adscriban voluntariamente a criterios de priorización, entre otras cosas. El gobierno, finalmente, recogió esas propuestas parcialmente.

Al respecto, Carlos Williamson, director de CLAPES UC y consejero del Consejo Nacional de Educación (CNED), asevera que las reformas que se están tramitando “recogen las críticas y mi recomendación es mirar la experiencia internacional y no caer en fundamentalismos y mejorar lo que se tiene. Las batallas de la educación hay que darlas donde estamos perdiendo la guerra por la equidad y calidad. No es el SAE; desde luego es la educación temprana que sigue invisibilizada y es donde deben enfocarse los esfuerzos”.

El experto contextualiza que el próximo gobierno ha expuesto que buscará reinstalar el principio de libertad de enseñanza -emprender y crear nuevos colegios- y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, y que el SAE es una tómbola que actúa como piedra de tope. “Yo comparto esos principios, pero no creo que el SAE sea un obstáculo”, dice. Y argumenta: “Desde luego no es tómbola porque recoge preferencias de los padres y no es azar. Tiene la virtud de nivelar un poco la cancha del acceso para los sectores vulnerables, mayor transparencia y menor discriminación”.

Del mismo modo, Ana Luz Durán, académica USS y también consejera del CNED, asegura que no eliminaría el SAE, “pero haría mejoras, incorporando porcentajes diferenciados de selección por mérito dependiendo del tipo de establecimiento”. Esto, porque “no es lo mismo tomar medidas para establecimientos de las zonas urbanas altamente pobladas que para zonas rurales”. Asimismo, cree que los liceos bicentenario deberían poder seleccionar por mérito al menos al 50% de los estudiantes.

Una mirada similar tiene Gonzalo Muñoz, académico UDP y otro consejero del CNED: “Dado que una mesa técnica trabajó recientemente en una propuesta transversal de mejoras al SAE, lo lógico es que el Presidente electo partiera de esa base. En el informe de esa mesa se reconocieron un conjunto de problemas que deben corregirse, pero también aportes y beneficios para las familias y estudiantes que son importantes de cuidar, como la igualdad de trato”. Por eso, el experto espera que el futuro gobierno “sea además consistente con su discurso de que las familias sean las que elijan los colegios y no se vuelva a pensar en que serán los colegios los que elijan a las familias”.

Los SLEP

Otro de los puntos que suponen un posible conflicto es la idea que se explicitó el día del lanzamiento del plan sobre una “reforma estructural” a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que están en pleno proceso de implementación. De hecho, este gobierno dejará en régimen o en traspaso más de la mitad de los 70 que se tienen que crear por ley y que a su vez se hacen cargo de la educación municipal. Kast propuso intervenir los SLEP, terminar con “la burocracia paralizante y devolver el control a las comunidades escolares”.

Kast tiene la potestad administrativa de acelerar o frenar el calendario de traspasos y sabido es que en su sector hay varias comunas que abogan por no entregar sus establecimientos. En el entorno del Presidente electo señalan que no es que quiera frenar el proceso de desmunicipalización escolar, pero sí revisarlo y hacerle cambios.

El tema es que esta misma semana la Comisión de Hacienda de la Cámara despachó el proyecto de ley acordado por gobierno y parte del Congreso que fortalece la instalación y administración de los SLEP y ahora se espera que sea votado en Sala durante la primera semana legislativa de enero.

Dentro de otras cosas, la iniciativa busca mejorar el proceso de traspaso de establecimientos, con planes de transición universales para todos los SLEP, y amplía de uno a dos años el plazo para concretar esta fase. También se busca agilizar el nombramiento de sus directores ejecutivos, y se creará un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública. Asimismo, se apunta a fomentar la vinculación de los SLEP con las comunidades, mejorar el acompañamiento del Mineduc y reconoce el estatus de política de Estado del Sistema de Educación Pública, a través de la creación de un Comité de 10 ministros.

En tal sentido, Williamson dice que en el programa de Kast, si bien diagnostica que los SLEP están en crisis y que estaba en la propuesta de la campaña de 2021, esta vez no hay referencia explícita a reformarlos. “Se podría deducir la intención de remunicipalizar, (pero) ahora no hay nada que apunte en esa dirección. Lo que sí hay es una referencia indirecta a que se buscará inyectar recursos directos a los liceos de los SLEP que alude a bypasear la reconocida burocracia que se ha instalado en su gestión. Y eso supone reevaluar el rol de la Dirección de Educación Pública (DEP)”.

Mientras, Muñoz cree que “es claro que no es posible retroceder o frenar un proceso en el cual la evidencia es contundente respecto a que los municipios ya no pueden seguir siendo los sostenedores de la educación pública, y donde por tanto el desafío es cómo potenciar esa reforma y corregir algunos de sus problemas más importantes, como su adecuado financiamiento”.

Por su parte, Durán dice que “se requiere hacer ajustes y en eso ha habido consenso. Estos procesos van en varias direcciones, una de ellas es mejorar los procesos de traspaso desde los municipios, evaluar la gradualidad porque no todos los establecimientos y los territorios funcionan de igual manera, y poner el foco en los aprendizajes, especialmente en los primeros años”.

¿Qué más propone Kast?

Otro de los ejes del plan de Kast propone garantizar la continuidad del servicio educativo. El diagnóstico ahí apunta a que el derecho a aprender no puede depender de paros ni tomas. Por ello, cuando era candidato el ahora nuevo Mandatario anunció medidas para asegurar clases todos los días del año, con sanciones para quienes interrumpan el servicio educativo.

Para ello propone crear programas que tiendan a reivindicar el rol del docente, restablecer la disciplina con sanciones efectivas y la autoridad de los profesores en las salas de clase. Sobre la violencia escolar, pretende promover programas que la erradiquen. De Aula Segura nada se dice en su programa.

“Para lograr la revolución educativa a la que aspiramos, tenemos que volver a lo más básico: fortalecer las matemáticas fundamentales, la lectura, la escritura y el pensamiento crítico”, se lee en este eje. ¿Cómo se logra esto? Diversos actores de la educación creen que, aunque no lo ha explicitado, el nuevo gobierno promoverá algunos cambios al curriculum escolar.

Por otra parte, el programa apunta a Sala Cuna Universal desde los 0 años: “Acceso garantizado a una educación temprana de calidad, sin distinción de la situación laboral de los padres. Una prioridad real desde la cuna”.

¿Qué pasará entonces con el proyecto que actualmente se discute en el Congreso?

En su cita del lunes, el Presidente Gabriel Boric y Kast conversaron de los proyectos que este gobierno tiene pendiente, con la idea de llegar a acuerdos. Sin embargo, eso no se ve fácil, toda vez que diversos parlamentarios republicanos ya han planteado aprehensiones a la propuesta del Ejecutivo por su posible impacto en el empleo.

Finalmente, en materia educativa Kast también propone recuperar los liceos públicos de excelencia, pero apuntando a convertir los Liceos Bicentenario en los nuevos emblemáticos. “No se trata de volver al pasado, sino de proyectar hacia el futuro”, afirmó el día del lanzamiento del plan.

¿Y el FES? En su mayoría, los parlamentarios republicanos han señalado a lo largo de la discusión que el proyecto del gobierno que busca superar el CAE no les gusta. De hecho, en el actual Ejecutivo temen que de no aprobarse antes del 11 de marzo, la iniciativa pasará al fondo de las prioridades legislativas de la administración entrante.

De modo general, Muñoz asevera que el principal desafío que tiene el gobierno de Kast en materia educacional “es construir un plan que apunte a mejorar las condiciones y la calidad del sistema educativo, cuestión que no se desprende de la retórica ni las iniciativas concretas de su programa de gobierno”. Y suma: “Un dilema importante que va a enfrentar es cuánta energía destinará el gobierno a criticar y desmantelar las reformas recientes que el país ha ido desplegando, especialmente en materia escolar, y cuánto va a concentrarse en construir una perspectiva de futuro buscando acuerdos amplios para mejorar la calidad y equidad de la educación”.