Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda

Santiago 15 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, recibe al Presidente Electo Jose Antonio Kast; en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La mañana de este lunes, el Presidente electo José Antonio Kast (republicano) llegó hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Mandatario en ejercicio Gabriel Boric.

Cuando el reloj marcaba las 11.30, Kast y su esposa María Pía Adriasola se bajaron del auto que los transportaba e hicieron ingreso a Palacio.

En el camino saludaron a los carabineros presentes, para luego ser recibidos por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Posterior a eso, Kast saludó al Presidente Boric y luego procedieron a sacarse una fotografía.

Minutos más tarde comenzó la reunión entre Boric, Kast y los equipos de ambos.

En representación del gobierno participarán los ministros Camila Vallejo (Segegob), Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Nicolás Grau (Hacienda).

Acompañando a Kast estaban Arturo Squella, Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, María Jesús Wulf y Cristián Valenzuela.

Una vez finalizado el encuentro, se espera que José Antonio Kast brinde un punto de prensa desde el patio de los naranjos. Lo propio hará el Presidente Boric después.