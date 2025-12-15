Alvarado, Quiroz, Wulf y Squella: las figuras que acompañan a Kast a su cita con Boric en La Moneda

Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, María Jesús Wulf y Arturo Squella. Esos son los nombres elegidos por José Antonio Kast para acompañarlo este lunes a su cita con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda. El republicano, además, acudirá junto a su esposa, María Pía Adriasola.

La reunión, parte de la tradición cívica chilena, está programada para las 11.30 horas. Al Mandatario lo acompañarán sus ministros de Interior, Álvaro Elizalde; de Segpres, Macarena Lobos; de Segegob, Camila Vallejo; y de Hacienda, Nicolás Grau.

Entre los nombres que asistirán junto al presidente electo a la reunión en Palacio asoman algunos favoritos para integrar su gabinete.

Como sucedió, por ejemplo, en 2021, cuando Boric asistió a su encuentro con el Presidente Sebastián Piñera junto a Izkia Siches y Giorgio Jackson, que se convirtieron en sus ministros del Interior y Segpres.

El exministro Claudio Alvarado.

Alvarado (UDI), según dio a conocer La Tercera, se perfila como el favorito del republicano para asumir en el equipo ministerial, en una área conocida para el gremialista: la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Kast y Alvarado mantienen una buena relación hace años. Se conocieron en el Congreso siendo diputados y compartieron por tres períodos legislativos. Además, encabezaron la bancada de diputados UDI, como jefe y subjefe, respectivamente. El gremialista fue una de las figuras que estuvo junto al republicano en el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el pasado 9 de diciembre.

Jorge Quiroz. MARIO TELLEZ

Quiroz, por su parte, es uno de los nombres fuertes que suenan para posibles cargos económicos en el cuadro que conformará Kast. Durante la campaña presidencial, el entonces asesor de empresas y experto microeconómico, fue reclutado para encargarse de las vocerías económicas y de coordinar el equipo económico.

Wulf, la subdirectora del movimiento Acción Republicana, es parte de la nueva guardia femenina de la colectividad. Es Máster en Sociología de la UC, en la universidad se sumó al gremialismo y, tras egresar el 2015, se unió a la ONG Influyamos, donde conoció a Kast, e integró el equipo de la encuesta “Habla Chile”, consulta realizada por los republicanos para conocer las urgencias de la gente.

Arturo Squella. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Squella, que acompañará a Kast como timonel del Partido Republicano, en la elección parlamentaria del 16 de noviembre fue electo senador por la Región de Valparaíso.