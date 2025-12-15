VOTA INFORMADO por $1100
    La larga lista de nombres posibles para los cargos económicos de Kast

    El círculo más estrecho que podría nutrir puestos relevantes de la nueva administración lo encabezan Jorge Quiroz y José Luis Daza, y lo integran también economistas como Bernardo Fontaine y Sergio Urzúa, quienes han colaborado con el republicano. Además están en la mira exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera y profesionales de Libertad y Desarrollo. Y se podría invitar también a economistas que apoyaron a Evelyn Matthei, como Gonzalo Sanhueza, Rodrigo Vergara, Sebastián Claro y José Ramón Valente.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    Los nombres para los posibles cargos económicos de Kast. En la imagen, Jorque Quiroz, Sergio Urzúa, Soledad Hormazábal, Joisé Luis Daza y Bettina Horst.

    Si bien un principio una de las grandes críticas a la campaña de José Antonio Kast era la falta de un equipo económico amplio y probado para enfrentar una eventual llegada a La Moneda, tras la primera vuelta comenzaron a aparecer poco a poco una serie de nombres que podrían aterrizar en el gabinete del republicano o en cargos económicos clave en los próximos cuatro años.

    A diferencia del nutrido grupo de 40 asesores y economistas presentado por la carta de Chile Vamos Evelyn Matthei en la campaña de primera vuelta, el líder republicano intentó ceñirse a una estricta hoja de ruta que privilegiaba los temas ligados sociales y de seguridad. No obstante, a mediados de julio pasado el líder republicano reclutó al entonces asesor de empresas y experto microeconómico, Jorge Quiroz, quien se encargó de las vocerías económicas de Kast y de coordinar el equipo económico. Más tarde se sumaron como voceros el economista Bernardo Fontaine, a cargo de un plan para los primeros noventa días de gobierno, y el ingeniero Tomás Bunster, asociado de Quiroz y Asociados.

    26/11/2025 - SEMINARIO LYD, RECUPERAR LA BRUJULA. EN LA FOTO, JORGE QUIROZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Además de este núcleo duro en vitrina del candidato republicano para ocupar los cargos económicos, la reunión de la semana siguiente a la primera vuelta con los economistas de Chile Vamos dio algunas luces de quienes se podrían incorporar al gabinete del republicano o a otros cargos económicos clave.

    En esa oportunidad, los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, asistieron a la cita, aunque para muchos su presencia fue más bien simbólica -una señal de unidad tras la primera vuelta- y muchos creen que no estarán en la primera linea para asumir cargos económicos. Entre los otros asistentes estaban Bettina Horst, Klaus Schmidt Hebbel, Luis Larraín, Alejandro Weber, Michèle Labbé, Carlos Gómez, José Ramón Valente, Soledad Hormazábal, Juan Andrés Fontaine y Francisca Toledo. Aunque fueron invitados, no pudieron asistir esa vez Gonzalo Sanhueza, Sebastián Claro, Pablo Eguiguren y José Ignacio Llodrá.

    Bettina Horst

    El juego de las sillas

    Durante la jornada de ayer, Kast evitó adelantar definiciones como la composición de su gabinete. “Lo que hemos analizado es que se vayan conociendo (los nombres) durante el mes de enero, desde la mitad del mes en adelante”, dijo el candidato republicano. Sin embargo, el cargo de ministro de Hacienda ya tiene al menos tres candidatos en vitrina y, para muchos, la definición de este puesto define cómo se configurará el resto de los ministerios económicos.

    Uno de los candidatos que lidera las apuestas es el propio Jorge Quiroz (62), cuyo nombre fue blanco de los ataques del comando de Jeannette Jara por sus estudios privados hechos para empresas coludidas de los sectores de pollos y farmacias. Pero es el actual viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza (67), quien es la principal carta para llegar a Teatinos 120, según cercanos a los republicanos.

    26/11/2025 - SEMINARIO LYD, RECUPERAR LA BRUJULA. EN LA FOTO, JOSE LUIS DAZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    De hecho, ayer Daza celebró el triunfo de la carta opositora. “José Antonio Kast es elegido Presidente de Chile con la mayor votación en toda la historia del país. Ganó en todas las provincias. Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente VLLC!!!!!!!”, dijo en su cuenta de X el economista.

    Otro de los economistas que se candidatea para Hacienda es Sergio Urzúa (48), quien egresó de la Universidad de Chile, tiene un Ph.D en Economía en la Universidad de Chicago y es profesor asociado en la Universidad de Maryland. Nacido y criado en Maipú, egresado del Instituto Nacional, su origen meritocrático aporta diversidad a un potencial gobierno de Kast, destacan en círculos del nuevo gobierno.

    “Dependiendo de quien llegue a Hacienda es posible determinar el resto de los ministerios económicos”, dice un influyente asesor de Kast, quien recuerda la idea del republicano de unir los ministerios de Economía, Minería y Energía, como planteó en el último debate con Jeannette Jara. “Es un triministerio que en Chile Vamos llamábamos el Ministerio de las Industrias”, constata un economista que apoyó a Evelyn Matthei.

    Para este cargo también tendría prioridad Jorge Quiroz, en el caso de no asumir Hacienda. Sería la dupla ideal para algunos partidarios de Kast.

    Otra posibilidad, dicen en la derecha, es el exministro de Economía de Sebastián Piñera, el economista José Ramón Valente, quien ha mostrado gran colaboración con el equipo económico de Kast en la campaña para el balotaje, aunque su prioridad sería mantenerse en Econsult, gestora que ya dejó en 2018, para la segunda administración de Sebastián Piñera.

    12 Noviembre 2025 José Ramón Valente Economista y ex Ministro de Economía y Comercio de Chile Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    También para ese cargo ha sonado el ex subsecretario de Hacienda y exministro de Energía, Rodrigo Álvarez, quien en todo caso lidera las apuestas para algún ministerio político.

    Otro cargo clave para el gobierno es la jefatura de la Dirección de Presupuestos (Dipres), posición estratégica en la tarea de recortar US$ 6 mil millones en 18 meses prometida por el republicano y en la relación con los diferentes ministerios. Para este cargo suena con fuerza la actual directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD), Bettina Horst, quien ha mostrado gran cercanía con Kast durante toda la campaña del balotaje.

    Sin embargo, en el comando asumen que su llegada al gobierno de Kast dependerá mucho del futuro de su pareja, el exdiputado Dario Paya, cuyo nombre ha sido mencionado como un posible canciller de Kast. El ahora presidente electo ha prometido no ubicar en el gobierno a parientes, por lo que no podrían estar ambos con cargos en el Ejecutivo.

    Uno de los asesores más cercanos a Kast desde la campaña del 2021 ha sido el ingeniero comercial Eduardo Guerrero, quien, a diferencia de hace cuatro años, no ha tenido figuración pública y ha seguido colaborando en una estratégica segunda línea: en la reunión con los economistas de Chile Vamos, Guerrero acompañó a Quiroz.

    16/09/2025 - EDUARDO GUERRERO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Su rol como vicepresidente ejecutivo del factoring Primus, desde el cual debió enfrentar un millonario fraude, ha consumido su tiempo y podría hacer difícil su llegada al gobierno en un futuro cercano. “Han pasado varios años desde el inicio de la travesía republicana, que no ha estado exenta de dificultades, pero hoy más que nunca, al verificar las prioridades de los chilenos y sus preferencias, podemos asegurar que valieron la pena todos los esfuerzos… Grandes recuerdos, para celebrar al Presidente Electo @joseantoniokast”, escribió ayer Guerrero en su cuenta de X, en la que posteó fotografías con el candidato y otros cercanos.

    En el elenco de colaboradores que se sumaron este año hay tres exautoridades del gobierno de Piñera que podrían asumir algún cargo técnico revelante: los ex subsecretarios de telecomunicaciones, Jorge Atton, quien también fue el zar de ciberseguridad e intentendente de La Araucanía; el ex subsecreario de Agricultura, Álvaro Cruzat (ex-UDI); y el exsubsecretario de Medio Ambiente Ricardo Irarrázabal. Todos ellos han participado en las discusiones programáticas.

    También ha colaborado con el comando el exsuperintendente de Bancos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Mario Farren, quien se sumó al equipo que lidera Jorge Quiroz para colaborar en las propuestas financieras y cuyo nombre suena para alguno de los múltiples cargos que deberá nombrar el líder republicano.

    Lo mismo uno de los voceros que, por Kast, participó en algunos debates económicos: el abogado de la Universidad Católica, Rafael Cruzat, actual coordinador del equipo tributario, es una carta que podría llegar al Servicio de Impuestos Internos (SII).

    Otro ex funcionario del gobierno 2018-2022 ha estado en el radar republicano: el sicólogo Alejandro Weber, director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y subsecretario de Hacienda en el gobierno de Piñera 2.

    Los otros economistas

    Aún no está claro aún el diseño del futuro gobierno y la incorporación de profesionales cercanos a Chile Vamos, pero el ex elenco de Evelyn Matthei podría ser convocado a diversas posiciones, incluyendo ministerios, subsecretarías, servicios públicos relevantes o las empresas públicas, entre las que se cuentan directorios de Codelco, Banco Estado, Enap, Metro y Enami, entre las más relevantes. Todo ello dependerá, además, de la disposición de los futuros candidatos: ser presidente de esas empresas requiere una dedicación exclusiva que podría resultar incompatible con las actuales responsabilidades de esas personalidades.

    En ese grupo están economistas como el economista y socio de Econsult, Gonzalo Sanhueza, quien apoyó la candidatura de Evelyn Matthei. El economista y director de empresas, como BCI, Klaus Schmidt-Hebbel, también es mencionado para un alto cargo económico. Su pasada experiencia en el Gerente de Investigación Económica del Banco Central lo posiciona también como un posible reemplazante del consejero del instituto emisor, Alberto Naudon, quien dejará la institución en 2028.

    El nombre de Rodrigo Vergara, hoy investigador del Centro de Estudios Públicos y director del Banco Santander, también ha sido mencionado para puestos de relevancia, así como el de Sebastián Claro, ex vicepresidente del Banco Central, que en 2021 se sumó al equipo de segunda vuelta, pero que ahora ha tenido menos presencia.

    Las economistas Soledad Hormazábal (Horizontal) y Natalia Aránguiz (Aurea Group) también son mencionadas como posibles nombres para los cargos que tenga que llenar el republicano.

    Soledad Hormazábal

    Y la cantera de Libertad y Desarrollo podría nutrir varias ubicaciones intermedias, tal como ocurrió en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, sobre todo el primero. Además de Bettina Horst, su directora ejecutiva, se menciona a las investigadoras Macarena García, economista senior, y Francisca Toledo, encargada de los temas de recursos naturales y cambio climático en LyD. Toledo participó en la reunión con Jorge Quiroz tras la primera vuelta.

