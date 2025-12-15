VOTA INFORMADO por $1100
    David Gallagher: “Lo más importante es que Kast dé una señal de amplitud”

    El columnista y exembajador llama la atención respecto a la conducta que el partido del presidente electo ha tenido en el pasado, por lo que cree necesaria una amplia coalición que dé mejor sustento al próximo gobierno. También llama a no ideologizar las relaciones internacionales y describe cómo sería un gobierno exitoso. "Sería un gran resultado que durante los cuatro años hubiese un crecimiento promedio de poco más del 4%", afirma entre otras cosas.

    Ignacio Badal 
    Ignacio Badal

    Pese a ser banquero de oficio, David Gallagher (81) es un agudo observador del acontecer chileno y global. Licenciado en Lenguas Modernas y profesor de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Oxford, luego se dedicó a las finanzas y en los años ‘80 fundó el banco de inversión Asset Chile. Columnista, director en varias empresas y fundaciones, también fue embajador de Chile en Reino Unido entre 2018 y 2022 -en el segundo gobierno de Sebastián Piñera- y ha sido un reconocido integrante del Consejo Honorario del Centro de Estudios Públicos (CEP).

    Su primera mirada de la elección se centra en lo numérico y en un reconocimiento a los sondeos de opinión pública. “Las encuestas esta vez han sido certeras”, resalta. “Kast se acercó al 60%, 7,2 millones de votos, lo que es inmenso. Pero Jara también tuvo una enorme votación, como 5 millones de votos, que es la segunda votación más grande de un candidato presidencial”, comenta, recordando eso sí el efecto del voto obligatorio en los comicios de este domingo.

    ¿Por qué cree que se dio esta diferencia tan amplia?

    -Aquí hay un voto muy contra en contra del gobierno y en contra de un candidato comunista. Además, aparentemente, una buena parte de los votantes de Parisi se fueron para Kast. El mismo Parisi se vio contento con el resultado. Y los blancos y nulos fueron mucho menos de lo que se preveía. Ahora, es un resultado muy contundente, lo que le da a Kast una tremenda oportunidad...

    ¿Una oportunidad de qué?

    -De gobernar bien. De enmendar el rumbo del país. De hacer que crezca la economía de nuevo a un ritmo más razonable, sobre todo para la gente más pobre, que necesita ese crecimiento. De que pueda enfrentar el tema de seguridad, que es muy complejo, que requiere un buen servicio de inteligencia, requiere consolidar datos repartidos en distintas agencias que no están bien compartidos, que requiere de reglas de uso de la fuerza... Esto no se puede solucionar con un golpe de efecto, va a necesitar de mucha ayuda.

    En cuando a sus relaciones políticas, ¿cómo ve a Kast en marzo?

    -A mí me gustaría ver un gobierno muy amplio, con una coalición que vaya de Libertarios a Amarillos y Demócratas, sería lo ideal, no sé si será posible. A mí me gustó mucho, al comienzo de la campaña de segunda vuelta, las visitas a Frei, a la familia Piñera, fueron muy alentadoras, porque mostraban un nuevo espíritu.

    ¿En qué sentido un nuevo espíritu?

    -El Partido Republicano ha sido muy reacio a llegar a acuerdos, a negociar, yo lo he comparado con lo que en el pasado fue el Frente Amplio. Espero ver desde el primer día lo que finalmente el Frente Amplio hizo después del Rechazo, de convocar y apuntar a un gobierno de mucha mayor amplitud, porque si no, se va a perder su posibilidad.

    “No ideologizar las relaciones internacionales”

    ¿Qué espera como medidas en los primeros días de gobierno de Kast, tomando en cuenta que no tendrá mayoría en el Congreso y deberá ceñirse a medidas administrativas?

    -Tiene que tomar medidas administrativas, pero lo más importante es que dé una señal de amplitud. En ChileVamos -en la campaña de la candidata Matthei- hay un programa de seguridad muy contundente, tomar eso, por ejemplo. Y dar señales que animen los “espíritus animales” en la economía, con energía, entusiasmo, para que el país empiece a crecer. Aunque mucho de eso requiera leyes.

    ¿Cómo debieran ser entonces esas señales?

    -Con un cambio de retórica, de señales verbales. Que el inversionista sienta que el gobierno está con el crecimiento en forma fehaciente.

    ¿Cuál sería un buen resultado al cabo de los cuatro años del gobierno de Kast?

    -Sería un gran resultado que durante los cuatro años hubiese un crecimiento promedio de poco más del 4%, con una tasa de desempleo reducida, con la informalidad reducida. Y con el tema de seguridad en buen camino, porque esto va a demorar, pero que esté en buen camino: que haya índices que demuestren que estamos en camino en cantidad de homicidios, de asaltos, de encerronas, y que haya una sensación de que el crimen organizado se está reduciendo. Que haya avances en salud y en educación.

    En cuanto a las relaciones internacionales, ¿cómo debieran llevarse a cabo?

    -Una relaciones internacionales pragmáticas, tener con cuidado en las relaciones tanto con China como con Estados Unidos. Hay que pensar en Chile primero, no ideologizar las relaciones internacionales. Es súper bueno el entusiasmo que ha mostrado (Javier) Milei en Argentina, pero no ideologicemos. Tengamos buenas relaciones con Lula también. Que sea el interés de Chile el que prime. Hay que regularizar las relaciones con Estados Unidos, pero también con China, es muy importante no darse gustitos en este campo.

