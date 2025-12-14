VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    Entre los primeros proyectos que se ingresarán está el que rebaja el impuesto a las empresas y el que elimina las contribuciones para las primeras viviendas. Se suman nuevas guías e instructivos para mayor certeza en temas ambientales y modificaciones reglamentarias en la Dirección del Trabajo.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    El mensaje que envió el ahora Presidente electo durante su campaña fue que, de triunfar en las elecciones, iba a gobernar desde el primer día, por lo que tendría todo listo para comenzar a tomar medidas desde el 11 de marzo de 2026.

    Una vez ganada la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre y ya rumbo directo a La Moneda, José Antonio Kast deberá demostrar que lo que prometió lo va a ejecutar.

    Para efectos de ello, en “el plan desafío 90” que encabeza el economista Bernando Fontaine, se delinearon cuáles serían las prioridades del gobierno en los primeros tres meses para iniciar este proceso de modificaciones y cumplir con las expectativas de quienes votaron por el representante de la derecha y centroderecha.

    En el comando de Kast aseguran que tienen “claro” que el periodo inicial de la nueva administración, e incluso el primer año, serán “complejos”, porque “los cambios no serán de un día para otro”, mientras la demanda por resultados estará sobre la mesa desde el primer día. Por lo tanto, afirman que “es necesario actuar rápido para que el país pueda comenzar a ver los cambios, ya durante el segundo semestre de 2026”.

    Para lograrlo, los proyectos de ley que se ingresarán deben estar escritos, junto con las modificaciones reglamentarias, antes de asumir el 11 de marzo.

    En materia económica el programa para los primeros 90 días se divide en cuatro ejes: proyectos de ley, modificaciones administrativas para impulsar la inversión, generar certeza en materia laboral y políticas de austeridad fiscal.

    José Antonio Kast ganó la elección y será el próximo Presidente de Chile. Foto: Ricardo Ulloa/Aton Chile RICARDO ULLOA/ ATON CHILE

    1) Proyectos de ley

    El plan de José Antonio Kast apunta a enviar rápidamente al Congreso los proyectos de ley que tienen considerados para los primeros 3 meses. Mencionan que son proyectos cortos, de pocos artículos y que sean de fácil despacho, para darle “el sentido de urgencia” que es el sello que este nuevo gobierno que asume en marzo quiere imprimir.

    El primero de ellos es el que reducirá la tasa del impuesto de primera categoría del 27% actual, a 23%, para todas las empresas medianas y grandes. También incluirá otra rebaja adicional, desde el 23% al 20%, en promedio, para las firmas que contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad. Según explican desde el comando, esto último será mediante un mecanismo de crédito tributario asociado al pago de remuneraciones con cotizaciones. Este cuerpo legal además considera la rebaja del impuesto a las pymes, dejando una tasa fija en 12,5%.

    El segundo proyecto de ley que se tiene previsto ingrese en marzo de 2026 es el que eliminará las contribuciones de manera gradual, comenzando con los adultos mayores de 65 años, para luego avanzar hacia la no existencia de contribuciones de primera vivienda, pero al ritmo que lo permitan las finanzas públicas.

    Esta medida tiene ciertos bordes para su aplicación. Lo primero es que la eliminación de las contribuciones será para propiedades con destino habitacional, que correspondan a la primera vivienda de los propietarios. Así, no será aplicable a propiedades habitacionales que estén dadas en arriendo, ni tampoco a propiedades con uso comercial. Desde el comando explican que esto se debe a que se busca reconocer el esfuerzo de las familias que accedieron a la casa propia, y que no sigan pagándole un arriendo al Estado por vivir en su casa.

    El plazo que se maneja internamente es que el proyecto sea ley en el primer semestre, para que ya los adultos mayores estén exentos del pago de las cuotas del segundo semestre.

    En el comando esperan contar con el apoyo del Parlamento para impulsar esta propuesta que va en directo beneficio de la clase media y adultos mayores que, aunque con pocos ingresos, deben seguir pagando por una vivienda que fue adquirida con esfuerzo y habiendo pagado impuestos previos.

    El tercer proyecto es uno que abarcará la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones de baja presencia bursátil y que establece nuevamente la plena integración del sistema tributario.

    Una cuarta iniciativa apunta a la implementación de un nuevo estatuto de inversión que otorgue seguridad jurídica y tributaria a los inversionistas locales y extranjeros que se acojan a él y realicen inversiones grandes, especialmente las que impliquen transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano a Chile.

    2) Aceleración de permisos vía decretos

    Este eje consta de cambios regulatorios, principalmente modificaciones administrativas de reglamentos y guías medioambientales de la Dirección de Aguas, de monumentos nacionales, normas del mercado de capitales y circulares del Servicio de Impuestos Internos (SII). “Se busca agilizar y hacer más simple las regulaciones existentes”, afirman desde el comando. A lo que se refieren es a que se derogarán, modificarán y se dictarán nuevas guías e instructivos para dar “certeza jurídica a todos los actores del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) , siempre con pleno respeto al medio ambiente, desarrollo social y económico, para que Chile alcance el desarrollo sostenible anhelado”.

    En este capítulo se enfatiza que se eliminarán las regulaciones innecesarias y se “aplicarán en forma moderna y criteriosa las regulaciones existentes, y dictaremos aquellas que sean necesarias para el fomento de la inversión. Solucionaremos las trabas u obstáculos regulatorios administrativos que existen a nivel local, así como los tiempos de tramitación, de los proyectos de inversión”.

    También dentro de los cambios administrativos está el reforzar técnicamente la toma de decisiones de las regiones “por medio de una fuerza de acción inmediata, que pueda procesar fluidamente el incremento de inversión que prevemos se generará con el mayor dinamismo económico”.

    En este ítem además se incluirán cambios normativos que buscan mejorar el uso del suelo para hacer más viable el acceso a las viviendas.

    Santiago, 14 de diciembre 2025 El candidato a la presidencia José Antonio Kast llega hasta el colegio Ana María Mogas de Paine para emitir su voto. KARIN POZO/ATONCHILE KARIN POZO/ATONCHILE

    3) Laboral: cambios vía decretos en la DT

    En lo laboral, lo que se buscará realizar durante los primeros 90 días es modificar vía decretos algunas funciones de la Dirección del Trabajo (DT), para evitar que sea un colegislador interpretando las leyes. Por eso, se subraya que “trabajaremos en la simplificación y claridad de las normas laborales, para que empleadores y trabajadores sepan con certeza a qué atenerse”.

    Por lo mismo, en el comando mencionan que se revisará y se propondrán perfeccionamientos a los procedimientos ante los Juzgados del Trabajo y los Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional, en coordinación con el Poder Judicial, con el objetivo de agilizar los procesos, disminuir la carga del sistema y evitar el conflicto innecesario.

    Sostienen que “la legislación y la normativa laboral deben ser claras, precisas y estables para que su aplicación no quede sujeta a interpretaciones ambiguas o antojadizas por parte de la autoridad administrativa”. Y ahí se mencionan como ejemplos que “la interpretación de la ley de 40 horas genera incertidumbre, afecta la confianza de los actores económicos y debilita el cumplimiento efectivo de los derechos laborales”.

    Dentro de este plan también se tiene previsto la digitalización completa de los procesos del Ministerio del Trabajo, comenzando por la Dirección del Trabajo. “Eliminaremos duplicidades, reduciremos plazos y coordinaremos a los distintos servicios públicos laborales y de seguridad social para que actúen en red, no como compartimentos. Rediseñaremos, asimismo, los subsidios a la capacitación”.

    4) Austeridad fiscal

    El cuarto eje se relaciona con las medidas de austeridad fiscal y el recorte de los US$6.000 millones prometidos en 18 meses. Para comenzar, en el comando afirman que lo primero que se hará es emitir instructivos para que los ministerios y reparticiones públicas comiencen a reducir gasto, principalmente político y a la vez habrá medidas para eficientar el uso de los recursos públicos. Eso, aseguran, “comenzará desde el primer día”.

    En esta línea, se promete fortalecer el control presupuestario de la Dirección de Presupuestos y “se apoyarán medidas de índole legislativa y de gestión para facilitar la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República, en orden a otorgarle acceso eficaz a las cuentas corrientes municipales, el control ex-ante de normativa municipal y compras relevantes”, relatan en el comando.

    También habrá despidos de lo que llaman “operadores políticos”, para luego avanzar en cambios legislativos en el empleo público. Lo que se buscará es fomentar “la promoción de la carrera funcionaria en el mérito, limitando la contratación de funcionarios de confianza de la autoridad de turno y permitiendo la movilidad de los funcionarios al interior de las instituciones del Estado en base a mérito y resultados”.

    Más sobre:EleccionesPresidencialesKast90 díasprimeras medidas de Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una segunda vuelta previsible

    El largo camino de José Antonio Kast para llegar a La Moneda

    José Antonio Kast supera a Gabriel Boric y se convierte en el Presidente electo con más votos en la historia de Chile

    Parisi sobre el rol del PDG en el gobierno de Kast: “En la rebaja de beneficios sociales sí que vamos a ser completa oposición”

    El llamado de Bachelet a Kast tras su triunfo: hablaron sobre los desafíos de Chile

    Felicitaciones a Kast por su “contundente” triunfo y llamados a analizar el desempeño del gobierno: legisladores oficialistas reaccionan a la derrota de Jeannette Jara

    Lo más leído

    1.
    Superintendencia de Pensiones pone en consulta norma sobre subcontratación de servicios de AFP

    Superintendencia de Pensiones pone en consulta norma sobre subcontratación de servicios de AFP

    2.
    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    3.
    Bolsa de Santiago sube a máximos históricos, lidera ganancias a nivel mundial y el dólar cae a mínimos de marzo tras las elecciones

    Bolsa de Santiago sube a máximos históricos, lidera ganancias a nivel mundial y el dólar cae a mínimos de marzo tras las elecciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El largo camino de José Antonio Kast para llegar a La Moneda
    Chile

    El largo camino de José Antonio Kast para llegar a La Moneda

    José Antonio Kast supera a Gabriel Boric y se convierte en el Presidente electo con más votos en la historia de Chile

    Parisi sobre el rol del PDG en el gobierno de Kast: “En la rebaja de beneficios sociales sí que vamos a ser completa oposición”

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal
    Negocios

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    Gremios empresariales valoran triunfo de Kast y ponen el foco en seguridad, crecimiento y estabilidad

    José Luis Daza celebra triunfo de Kast y destaca histórica votación

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile
    Tendencias

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is Jose Antonio Kast, the new President of Chile?

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española
    El Deportivo

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicita a Kast tras triunfo en segunda vuelta
    Mundo

    “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicita a Kast tras triunfo en segunda vuelta

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    Zelensky se reúne con enviados estadounidenses en Berlín para conversar sobre el fin de la guerra en Ucrania

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas