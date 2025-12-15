Alejandro Micco: “Una de las principales definiciones que tendrá que hacer el gobierno de Kast es si será promercado o pronegocios”

El exsubscretario de Hacienda y actual académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, afirma que el mejorar el crecimiento tendencial de la economía no es una tarea fácil, y tampoco cree que la administración de José Antonio Kast “realice una gran revolución del crecimiento”. Asimismo, resalta que “si no controla la delincuencia, se pone un poco cuesta arriba”.

Con la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia, ¿se mejoran las expectativas de crecimiento?

-Las expectativas van a mejorar y eso se verá reflejado en la Bolsa de comercio y el dólar. En términos del crecimiento del país, las perspectivas ya venían cambiando un poco y eso se estaba reflejando en la inversión, principalmente minera, favorecida por el mejor precio del cobre, por el lado de un precio muy alto del cobre.

¿Cuáles son las señales que debe comenzar a enviar Kast al mercado?

-Una de las principales definiciones que tendrá que hacer el gobierno de Kast es si será un gobierno promercado o pronegocios. Ahí va a estar la gran distinción. ¿Qué significa esto para la gente? Lo primero es que una cosa es ser promercado, que uno crea en los mercados, todos sabemos que tienen imperfecciones, que hay monopolios, que hay temas que hay que regular, pero otra cosa es ser pronegocios, donde lo que te importa es que a la empresa le vaya bien, y yo creo que ese va a ser un tema muy importante de aquí en adelante.

¿Y cómo se determinará si es promercado o pronegocios?

-Un momento relevante será cuando deba definir a quién decidirá nombrar como director del Servicio de Impuestos Internos (SII); como presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y a quién nombrará como fiscal en la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Ahí vamos a ver realmente si este va a ser un gobierno promercado, que tiene como objetivo fortalecer la competencia, o si es pronegocios, donde se trata de fortalecer la rentabilidad de algunas empresas.

¿El nuevo ministro de Hacienda es importante para enviar estas señales de si es más promercado o proempresa?

-El nombre de quien asuma en Hacienda también es importante. No quiero hablar de nombres, pero es muy importante tener a alguien que entregue una señal muy clara desde un comienzo de que es importante una economía de mercado, procompetencia, de posturas muy claras contra las colusiones, donde no haya información privilegiada en los mercados financieros, donde no haya posibilidad de hacer negocios alambicados para sacar rentas de los mercados financieros.

08/03/2023 FOTOGRAFIAS DE ALEJANDRO MICCO. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

¿Cuándo se van a empezar a reflejar los cambios que propone Kast en el crecimiento económico?

-No es algo fácil volver a crecer más rápido. El reducir el impuesto de las empresas de 27% a 23% es probable que se apruebe rápido, pero eso va a mover muy poco la aguja. Hay muchas otras cosas que se deben implementar. Si este gobierno logra hacer una racionalización del Estado, que no tiene por qué venir con el despedir gente, sino que racionalizar, que opere en forma más eficiente, eso sería un gran logro. El tema más de fondo de este gobierno es si logra o no racionalizar el funcionamiento del Estado. No creo que este gobierno haga la gran revolución del crecimiento.

¿Pero entonces es poco probable que pueda terminar creciendo al 4%?

-No lo veo tan fácil crecer al 4%. Hay que hacer algunas reformas que funcionen. Si bien el precio del cobre ayudará para la inversión en minería, pero para hacer un cambio más estructural, hay que hacer mucho más que bajar del 27% al 23%, eso no hace mucha diferencia. Hay cosas de permisos que se deben enfatizar, pero hay que hacer las reformas de forma inteligente. Esto no es llegar y decir ‘partamos de cero’, porque este es un Estado que está funcionando, el país no se cae a pedazos, estamos creciendo al 2,5%. Vamos a ver la capacidad que tenga el futuro gobierno de hacer bien las cosas, y ahí quiero insistir en si el gobierno será promercado y no pronegocios.

¿Cómo puede influir en la economía el hecho de que no pueda cumplir con la promesa de controlar la migración irregular y la delincuencia? ¿Tiene impacto en las expectativas?

-Sí, sí, totalmente tiene impacto. Si es que en seis meses y pasada la luna de miel, no hay señales claras de que la delincuencia ha bajado, se pone más cuesta arriba todo, el gobierno y también el tema económico. El tema económico ha sido muy importante en esta elección, pero ha estado en el tercer lugar después de migración y la delincuencia. Si no controla la delincuencia, se pone un poco cuesta arriba.