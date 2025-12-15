Cristián Larroulet: “La ciudadanía está marcando claramente un cambio de signo ideológico”

Cristián Larroulet trabajó con Sebastián Piñera en sus dos gobiernos. En 2010, saltó de Libertad y Desarrollo, donde fue director ejecutivo por veinte años, al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ahí estuvo los cuatro años de esa administración. En el segundo mandato piñerista, entre 2018 y 2022, fue el jefe de equipo de asesores del ex mandatario. Con su experiencia de gobierno, el economista de la Universidad Católica anticipa los desafíos y oportunidades que tendrá el tercer gobierno de derecha, ahora dirigido por José Antonio Kast, desde 1990.

¿Esperaba un triunfo de este tonelaje en favor de un candidato que representa una derecha no tradicional?

-Dada la historia, era muy difícil tener esa esperanza. José Antonio Kast marcó un récord de chilenos que votaron por un Presidente de la República y que, además, tiene ideas de derecha. La magnitud de la votación muestra un respaldo y una voluntad de la ciudadanía enormes por un proyecto como el que planteó José Antonio Kast. De todas formas, los que seguimos los números y confiamos en algunas encuestas… hay algunas que estuvieron cerca de ese resultado.

¿Cree que con esta votación se corrió el cerco ideológico o aquí hay solo una mayoría más circunstancial?

-La ciudadanía claramente está marcando un cambio de signo ideológico. El resultado es muy similar al resultado del 4 de septiembre del 2022 (rechazo a primera propuesta constitucional). Detrás de eso, como dicen los expertos, se está mostrando que hay un nuevo clivaje en el país. Ese clivaje apunta a dos conceptos centrales. El primero es el orden: los chilenos quieren más seguridad, quieren Estado de Derecho. Ahí hay un sello muy importante y es una buena noticia porque nosotros queremos el desarrollo.

Es importante decir que el orden es un tema central del desarrollo. Si uno mira la historia económica de los países desarrollados, siempre te vas a dar cuenta que el tema del orden ha sido fundamental. Chile quiere ser un país desarrollado y llevamos una década de frustración. Si mantenemos estas tasas de crecimiento, si seguimos deteriorando la calidad de la educación y si no tenemos este requisito fundamental del Estado de Derecho, del orden, no hay vuelta. Lo que más me entusiasma de estos resultados es que hay una ratificación muy fuerte de que los chilenos quieren avanzar hacia el desarrollo.

Lo segundo es el tema del crecimiento. Cuando los países no crecen, el bienestar de la población se deteriora… la equidad en la sociedad, las expectativas de futuro y la esperanza se deteriora. A partir de eso ocurre este fenómeno de que la sociedad empieza a creer que la actividad política, económica y social son juegos de suma cero. ¿Qué quiere decir que son juegos de suma cero? Que algunos ganan y otros pierden. Con el crecimiento y el desarrollo se logra que haya juegos de suma positiva, es decir, que todos ganen. Con esto aquí hay un cambio de prioridades; los chilenos manifiestan por segunda vez con mucha fuerza el deseo de orden y progreso.

¿Estas dos votaciones revelan que el chileno es más partidario del orden y del libre mercado de lo que se pensaba?

-Siempre he creído que eso era así. La esperanza nacional es esa. ¿Qué están mostrando las encuestas?, ¿qué quiere el chileno? Quiere bienestar, quiere progreso, quiere que sus hijos tengan mejor futuro, quiere que el país viva en paz, quiere que se reduzca la delincuencia, quiere que en materia de migraciones haya orden. Creo en la economía de mercado abierta, en la inversión, en el empleo y los chilenos siempre lo han querido también.

Hemos vivido la experiencia del progreso y del bienestar. No fueron en vano los 30 o más años. Lo que ha pasado en esta última década es que eso no se ha dado. Cuando se suben los impuestos desproporcionadamente a quienes invierten, que son las empresas, se está cometiendo un error. Cuando se hacen políticas que no generan más empleo y que generan una economía informal… eso no lo quieren los chilenos… Lo mismo cuando hay más delincuencia, inseguridad.

Los chilenos son inteligentes para tomar sus decisiones económicas y también para tomar sus decisiones políticas. Este ciclo que hemos vivido en estos últimos años me confirma la sabiduría democrática de los chilenos. Aquí ha habido una vuelta larga y, como siempre, estas cosas tienen un costo. Sin embargo, es una decisión sólida el hecho de que los chilenos hayan votado con este respaldo histórico a un candidato presidencial que les ha prometido trabajar en favor del crecimiento y del orden y la seguridad. Con este respaldo gigantesco en la urna se solidifica nuestra democracia y podemos tener mucho más esperanza y expectativa de que vamos a avanzar, aunque no sin dificultades... Es posible que recobremos de nuevo la senda del crecimiento.

¿Cuál cree que es la gran lección que deja esta derrota a la izquierda chilena?

-La gran lección es haber equivocado el rumbo. En el primer gobierno de Michelle Bachelet se cultivaron e implementaron reformas que detuvieron el crecimiento. La reformas tributaria, educacional y electoral fueron bombas contra el progreso. La primera frenó la inversión. La reforma electoral le puso una bomba también al buen funcionamiento del sistema político. La reforma educacional impidió que la calidad de la educación continuara y que un mayor número de jóvenes estudiara, impidió que los liceos de excelencia siguieran avanzando. Agreguemos a eso la acción del gobierno del Presidente Boric, que también frenó la inversión y deterioró el tema de la educación. También hemos ido retrocediendo en materia fiscal por errores de todo tipo y ahí hay un trabajo gigantesco que hacer. La izquierda hizo una mala política económica e incluso también dañó cosas que son importantes en el largo plazo.

La izquierda va a tener que tomar conciencia de la importancia del crecimiento, del desarrollo, de buenas políticas para una sociedad más equitativa; una sociedad donde haya más movilidad, más oportunidades. Este triunfo va a permitir que la izquierda saque muchas lecciones.

Cristian Larroulet, economista, academico y ex ministro de estado. Foto: Andres Perez Andres Perez

¿El apoyo de algunos sectores de izquierda a la violencia pudo haber también influido en esta dura derrota?

-No hay ninguna duda. Cada día más hay más evidencia de acciones de grupos que azuzaron la violencia en ese periodo de tiempo (estallido social). Cada día más hay más conciencia del intento de sacar del gobierno al Presidente Piñera. Una lección importante que hay que sacar es la del daño que la violencia significa para la marcha de un país.

A propósito de toda su experiencia política en los gobiernos de Piñera, ¿cuál es el error que debe evitar cometer Kast cuando llegue a La Moneda?

-Más que hablar del error que no debe cometer, quiero decir que el gran acierto de José Antonio kast es haber definido que estamos en una situación de emergencia y comprometerse en dos líneas centrales de su gobierno: orden y seguridad, y desarrollo económico. Un acierto que le ha permitido tener este gigantesco respaldo.

Estamos en emergencia y el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. Hay prioridades como la inversión, hay que hacer un esfuerzo mayor con la llamada permisología, con el empleo… en el fondo, hay que mantener esta característica de ser un gobierno de emergencia. ¿Qué significa eso? Que las leyes, decretos y resoluciones administrativas se deben focalizar en los temas de emergencia. También la formación de equipos debe combinar a personas que respalden estas políticas y que tengan capacidad y experiencia en los temas de emergencia. Los proyectos de ley o las iniciativas que van en contra de eso hay que dejarlas fuera.

En un inicio el actual gobierno habló de anillos de cercanía al poder lo que significó dejar -por ejemplo- al Socialismo Democrático muy lejos de la zona de influencia, lo que tuvo una mala evaluación posterior. ¿Cree que Kast debe armar más bien un gobierno de coalición con Chile Vamos y así alejar esa criticada experiencia?

-En ninguna actividad humana es inteligente poner socios de primera categoría, de segunda categoría o de tercera categoría. Por lo que he escuchado al Presidente, me parece que lo tiene muy claro. Lo importante es nombrar a personas que sean de alto sentido público, muy comprometidos con el programa de gobierno y personas que representen este mundo que votó por José Antonio Kast. Y esos son básicamente todos los partidos y movimientos que estuvieron dándole respaldo en este último tiempo y que también surgieron con motivo del rechazo del 4 de septiembre del 2022.

¿Qué tan importantes son los nombres que integrarán el equipo económico de Kast?

-Es muy importante. Desde hace varias décadas la coordinación y la jefatura del equipo económico está en el Ministerio de Hacienda. El equipo de personas que ha estado trabajando con José Antonio Kast es muy potente. Ese equipo se ha complementado con el gran equipo de Evelyn Matthei. Y lo mismo con los equipos de Johannes Kaiser. Agreguemos también a personas que están en otros movimientos, otros partidos, o personas y autoridades destacadas que son de la Concertación y que estaban apoyando a Matthei o Kast. Hay un equipo de lujo.

¿Cuál es la primera señal económica que debe transmitir Kast en sus primeros 100 días?

-Las señales son muy importantes para movilizar a los espíritus animales. Son claves las señales para aumentar la inversión, para fomentar y seguir impulsando el emprendimiento, para fortalecer el empleo. Chile tiene grandes oportunidades. Chile está hoy con una oportunidad gigantesca. Aceleremos y hagamos concesionable el litio… el tema del hidrógeno verde, la eliminación de la cantidad de regulaciones innecesarias que hoy tienen frenada la inversión en el cobre. Las señales para reactivar, para entusiasmar a los emprendedores, las señales para poner orden y controlar la situación de inseguridad que tenemos, esas señales son fundamentales.