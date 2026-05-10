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    Franco Parisi condena agresión contra Javier Olivares y amenazas a Jaime Araya

    El excandidato presidencial llamó a recuperar la "convivencia cívica" en Chile, al momento de lamentar los hechos de los que fueron víctimas ambos diputados.

    Por 
    Sebastián Yeza
     
    Sofía Álvarez
    Franco Parisi condena agresión contra Javier Olivares y amenazas a Jaime Araya

    El líder del Partido de la Gente (PDG) y excandidato presidencial, Franco Parisi, rechazó los hechos de violencia dirigidos contra los parlamentarios Javier Olivares y Jaime Araya, de agresión física y acoso, respectivamente.

    Durante este domingo, el exaspirante presidencial utilizó sus redes sociales para condenar los ataques, apuntando a la necesidad de un retorno a la convivencia cívica.

    Hostigamiento y amenazas de muerte contra Jaime Araya

    El primero de los casos corresponde al del diputado Jaime Araya (Indep.-PPD), quien señaló haber recibido amenazas de muerte, llamadas desde el extranjero e insultos a raíz de sus definiciones respecto a las indicaciones que sectores de oposición presentarían en el marco de la discusión de la megarreforma.

    “Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1.000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente, si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana. Y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto", había manifestado Araya en el podcast “Provócame”.

    Tras conocerse las amenazas en contra del parlamentario, la bancada del PPD dijo este domingo que “en política no todo está permitido. En democracia existen diferencias y desacuerdos frente a determinados proyectos de ley y la forma en la cual estos se tramitan, sin embargo, otra cosa muy distinta es que sectores de la derecha y extrema derecha, se orquesten para atacarlo con un nivel de odiosidad que no veíamos hace tiempo“.

    Franco Parisi condena agresión contra Javier Olivares y amenazas a Jaime Araya Dedvi Missene

    Respecto al caso del diputado Jaime Araya, Parisi señaló que personalmente está alejado de la posición política del parlamentario, pero que no se pueden tolerar las amenazas ni la violencia.

    “Uno puede estar muy distante a lo que opine un diputado, o cualquier persona, pero amedrentar físicamente o amenazas de muerte no corresponden. Pueden ser autoridades que no te gustan a ti, que sean distantes a lo que tu opinas, pero tenemos que volver a tener la convivencia cívica que siempre existió en Chile y el respeto”, recalcó desde una publicación en redes sociales.

    Agresión a Javier Olivares

    El otro de los casos abordados por el excandidato presidencial es respecto a uno de los integrantes de la bancada del PDG, Javier Olivares.

    El diputado denunció haber sido víctima de una agresión física durante la madrugada del domingo, cuando participaba de una actividad en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo, en Olmué, Región de Valparaíso.

    Según lo sabido, el diputado fue abordado por un sujeto que le dio un puñetazo en el rostro, mientras un segundo individuo lo derribó y le propinó patadas.

    En paralelo, uno de sus asesores intentó auxiliarlo, resultando agredido también. Ambos afectados fueron trasladados al Hospital de Limache, donde se diagnosticaron lesiones de carácter leve.

    Durante la tarde de la misma jornada, la oficina parlamentaria de Javier Olivares anunció la presentación de acciones legales en contra de los responsables; y, además, se levantaron una serie de rechazos al actuar de los agresores.

    Franco Parisi condena agresión contra Javier Olivares y amenazas a Jaime Araya Dedvi Missene

    Sobre la agresión al diputado Javier Olivares, el excandidato presidencial señaló que “uno puede tener mil y una diferencias con una persona, pero la violencia no se puede permitir en ningún evento”.

    “Ayer Javier fue atacado cobardemente; le golpearon directamente su rostro”, lamentó Parisi. El líder del PDG, condenó la agresión hacia parlamentario y su asesor y, al mismo tiempo, llamó a repudiar la violencia.

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    Más sobre:Franco ParisiJavier OlivaresJaime ArayaPDGPPDAmenazas de muerteAgresionesHostigamiento

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